Дешевле Азовского моря: в отелях Египта предлагают существенные скидки для туристов

Египетские курорты продолжают искать способы привлечь больше туристов. Отели на побережье Красного моря соревнуются в снижении цен в середине февраля, сообщает издание Egypt Independent.

Уточняется, что в Хургаде цены за проживание по системе "все включено" в пятизвездочных отелях снизились до 14 долларов за ночь. Это – меньше 400 гривен. Немало экспертов рынка отмечают, что таких цен летом в Украине даже на "дешевом" Азовском море в номерах с кондиционером и питанием было не найти.

Как снижаются цены

Туристический и отельный сектор курортного региона на Красном море страдает из-за продолжающегося снижения цен между гостиницами и компаниями, организующие туристические услуги.

В последнее время цена недельного отдыха в Хургаде снизилась до 300–350 евро, включая авиаперелет. При этом рекордные скидки коснулись пятизвездочных гостиниц: там по системе "все включено" можно поселиться всего за 14 долларов за ночь.

Фото: Цена за 7-дневный отдых в феврале снизилась до 300–350 евро с перелетом (скриншот с сайта booking.com)

Между тем, сезон грандиозных скидок в Хургаде объявили еще в феврале – акции обещали продлить до 20 февраля. Тогда сообщалось о снижении цен на 30-50% - до 102 долларов в сутки в пятизвездочных отелях, и до 38 долларов – в четырехзвездочных.

Сотрудник одного из отелей Хургады Хоссам Салех рассказал, что для привлечения туристов администрации добавляют бонусы и специальные предложения: добавление бесплатной ночи к трехдневному бронированию или бесплатное бронирование для детей до 12 лет.

Отелям могут запретить резко снижать цены

Местные туристические компании продолжают ощущать недостаток туристов. В частности, из-за приостановки полетов из Германии и Великобритании.

Пока же египетские чиновники обеспокоены ценовой политикой курортов. Они считают, что резкое снижение цен наносит серьезный ущерб туристическому сектору.

Депутат Сайед Кассем обратился к Министерству туризма с предложением создать механизм ценообразования на номера в туристическом секторе и призвал ведомство запретить отелям применять резкое снижение цен.

Фото: Некоторые эксперты считают, что кардинальное снижение цен - признак недобросовестной конкуренции (скриншот с сайта booking.com)

О манипуляциях с ценами заявляют и в местных туристических компаниях. Так, директор туркомпании в Хургаде Мохамед Хамза считает, что снижение стоимости номеров создает недобросовестную конкуренцию между отелями. При этом каждая гостиница стремится привлечь достаточное количество туристов, чтобы компенсировать свои накладные расходы и избежать увольнений персонала.

Ранее сообщалось, что при разрешенной загрузке отелей в 50% именно в Хургаде некоторые отели заполнены всего на 10% от наличия номеров.

Сколько стоит отдых в Хургаде в феврале

Какие цены на туры в Хургаду из Киева сегодня? РБК-Украина изучило самые актуальные предложения от украинских туроператоров.

У туристической компании "Пилигрим" неделя отдыха в Хургаде обойдется от 266 евро для одного туриста в 4* отеле с "all inclusive" с вылетом 19 февраля. В 5* отеле в Хургаде – от 286 евро (483 евро за двоих) с вылетом 17 февраля.

У сети агентств "Поехали с нами" 7 ночей в 5* с питанием "все включено" для одного обойдется в 9971 гривну (295 евро) с вылетом 17 февраля, и в 9899 гривен (294 евро) в 4* отеле с вылетом 19 февраля. С вылетом 24 февраля можно провести неделю в Хургаде за 329 евро с человека в 5* отеле.

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Фото: В феврале из Киева в Египет можно отправиться на отдых по цене от 250 евро за одного туриста (скриншот с сайта booking.com)

У туристической компании Farvater недельный отдых для одного в 4* отеле в Хургаде можно найти за 9015 гривен (267 евро), и за 9392 гривен (280 евро) в 5* с вылетом 17 февраля.

Для поездки в Египет требуется ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до вылета. Многие туроператоры компенсируют стоимость теста. По прилету в аэропорту Египта можно сдать тест за 30 долларов. От тестирования освобождены дети до 6 лет.

Отметим, ранее мы писали, почему туры в Египет могут существенно подорожать.

Также сообщалось, что ливень затопил отели на популярном египетском курорте.