Деликатесы, пляжи и атмосфера Средневековья: самые колоритные городки Европы для поездки на уикенд

Европа с каждым днем становится доступнее для путешествий украинцев – страны открывают границы на простых условиях въезда. Осенью самое время побывать в самых ярких и колоритных локациях с завораживающими пейзажами и красочной архитектурой.

Не обязательно отправляться в большие туристические центры за яркими впечатлениями. На каждый Париж, Рим и Лондон приходится сотня небольших европейских городов, которые отражают дух своей конкретной страны.

Выбор колоритных локаций впечатлит любого путешественника - От крошечного исландского форпоста, окруженного потрясающими пейзажами, до древнего приморского поселения на берегу Черного моря. Издание travelandleisure.com составило список из 17 небольших городов в Европе, которые славятся потрясающими пейзажами, вкусной едой и другими развлечениями.

Целль-ам-Зее в Австрии

Это один из самых красивых маленьких городов Европы, расположенный между бирюзовым озером Целль и могучей горой. Этот австрийский городок славится развлечениями: катанием на лыжах и сноуборде зимой, плаванием, ездой на велосипеде и пешими прогулками летом. А еще можно покататься на старинном поезде среди величественных альпийских пейзажев в любое время года. Этот узкоколейный поезд позволит легко добраться до водопадов Кримль.

Фото: Красочный австрийский город (zellamsee-kaprun.com)

Ганджи на Сицилии

Это волшебный сицилийский городок с замком на вершине холма, средневековыми церквями и храмами в стиле барокко с золотистыми от солнца домами. Над ним возвышается массивная гора Этна. Чтобы сменить средиземноморское очарование на жуткие впечатления, достаточно спуститься к подземной гробнице Кьеза Мадре Ганджи, где мумифицированные мощи святых расположены вдоль стен склепа.

Фото: Живописный сицилийский городок (genevesecrete.com)

Блед в Словении

Живописный Блед похож на мифическую картину, придуманную братом Гримм. Его самая выдающаяся особенность - церковь 17-го века, расположенная на каплевидном острове в озере Блед, до которого можно добраться на лодке.

Фото: Озеро Блед (pixabay.com)

В городе Блед и его окрестностях круглый год можно заняться активным отдыхом: от пеших прогулок по горным тропам до гребли на озере и летнего катания на санях вниз по холму Стража с прекрасным видом на воду внизу.

Ротенбург-на-Таубере в Германии

Даже в стране неповторимого средневекового очарования (южная Германия) выделяется Ротенбург-на-Таубере. Здесь можно найти романтические баварские остановки с башнями, каменными арками, башни с часами, таверны и здания с деревянным каркасом. Они были источником вдохновения для деревни в "Пиноккио" и местом съемок "Гарри Поттера".

Пройдя через сплетение мощеных улочек, нужно идти по каменному валу длиной в 2 километра, чтобы увидеть картину: идеальный город и его сельские окрестности.

Сейдисфьордюр в Исландии

Крошечная деревня Сейдисфьордур, расположенная в восточной Исландии, практически скрыта в самом конце впечатляющего фьорда. Каждую неделю его гавань встречает паром, соединяющий Исландию с Данией и Фарерскими островами.



Фото: Колоритная деревня в Исландии (wikipedia.org)

Хотя его население составляет менее 700 человек, городок может похвастаться достаточным количеством гостевых домов, пивоварен и ресторанов (включая тот, который регулярно объявляют лучшим суши-рестораном в Исландии). Тропа на окраине города ведет к Твисонгуру, бетонной звуковой скульптуре с величественным пейзажем вокруг.

Кадакес в Испании

Городок на испанском побережье Коста-Брава недалеко от французской границы представляет собой сеть белоснежных зданий и каменных переулков, которые спускаются к усеянной лодками гавани. Полюбуйтесь городом открыток на одном из множества пешеходных маршрутов, позагорайте на маленьких и солнечных пляжах и возьмите напрокат яхту, чтобы провести день, исследуя близлежащие загадочные бухты.

Фото: Кадакес в Испании (wikipedia.org)

Созополь в Болгарии

Этот древний город на узком полуострове представляет собой лабиринт мощеных улочек и красивых домов с красными крышами и видом на бирюзовое море. Добавьте к этому отличные песчаные пляжи, живописный рыбацкий порт с лодками, вкусные балканские и средиземноморские блюда и великолепную культурную жизнь (фестиваль искусств Аполлония в конце лета с болгарскими и мировыми исполнителями), и получите морской городок, который идеально подходит для неспешных прогулок.

Сен-Жан-де-Люз во Франции

Он сохраняет ощущение рыбацкой деревни страны Басков с каркасными зданиями в старом квартале, лодками в порту, причудливой архитектурой и золотым песком, обрамляющим живописную пляжную локацию.

Фото: Город во Франции (wikipedia.org)

Летом пляжный городок наполняется посетителями, хотя серферы стекаются сюда в любое время года, чтобы посетить пляжи для серфинга на больших волнах.

Отепя в Эстонии

Этот крошечный городок в окружении лесов, озер, холмов и долин славится своей красотой. Отепя издавна был местом для тех, кто хочет отправиться в поход, поплавать или разбить лагерь летом. Приезжайте зимой, город заполняется лыжниками, сноубордистами и другими любителями снега - возможно, даже олимпийскими медалистами на тренировках. Также стоит потратить 15 минут езды до Сангасте, особняка из красного кирпича в стиле готического возрождения, построенного по образцу Виндзорского замка.

Фото: Отепя в Эстонии (visitestonia.com)

Отранто в Италии

Небольшой европейский городок с атмосферой Карибского моря или южной части Тихого океана. Этот апулийский портовый городок на залитом солнцем юге имеет километры великолепных пляжей с искрящимися мелководьем, простирающимися далеко вперед.

Фото: Город Отранто (unsplash.com/arno senoner)

Между купанием, подводным плаванием и принятием солнечных ванн прогуляйтесь по историческому центру, посетив в средневековый собор города, чтобы увидеть мозаичный пол XII века, и совершите однодневную поездку в великолепный Лечче, "Южную Флоренцию".

Церматт в Швейцарии

Подъезжая к Церматту на поезде, туристов восхищает красотой вершина Маттерхорна, возвышающаяся над горами в Альпах. У подножия находится город - горнолыжный курорт и снежный пейзаж для сказки.

Фото: Туристы в Церматте (unsplash.com/leah wang)

Больше 200 километров лыжных трасс Церматта - это главная привлекательность, но есть чем заняться вне склонов: исследовать центр города без автомобилей, походы в теплую погоду и подъем до самой высокой горной станции в Европе (Trockener Steg) в вагоне фуникулера. Летом и осенью деревянные тропы Горнерского ущелья приводят к утесу над древней ледниковой рекой.

Обидуш в Португалии

Фраза "достойный королевы" уместна для Обидуша. На протяжении веков эта красивая маленькая жемчужина преподносилась в качестве свадебного подарка португальским королевам. Обнесенный стеной город на холме по-прежнему источает ту же атмосферу, которая привлекла вниание королевы Изабеллы в 13 веке (что побудило ее мужа просто подарить его ей).

Фото: Город Обидуш (unsplash.com/alireza lashkari)

Куда бы вы ни пошли, крутые каменные переулки вьются между белыми домами, увитыми бугенвиллией и покрытыми терракотовой плиткой. На страже города стоит прекрасно сохранивиейся замок Каштелу-де-Обидуш.

Ровинь в Хорватии

Ярко покрашенные здания, извилистые улочки и церковь в стиле барокко на вершине холма на небольшом полуострове делают старинный рыбацкий порт Ровинь изюминкой побережья Истрии в Хорватии.

Попробуйте сардины из Адриатики, знаменитые местные трюфели и вино из местных истрийских сортов винограда. Чтобы отведать восхитительную мальвазию, а также оливковое масло и козий сыр, стоит потратить 10 минут езды до семейной винодельни "Stancija Collis".

Фото: Город Ровинь (unsplash.com/asima selman)

Национальный парк, раскинувшийся на островах Бриони - отличная локация для однодневной поездки на лодке из близлежащей деревни Фажаны.

Кастельсардо на Сардинии

Городок с извилистыми улочками, потрясающими пляжами и руинами бронзового века является идеальной приморской локацией для изучения северного побережья Сардинии.

Фото: Городок на Сардинии (unsplash.com/massimo virgilio)

В средневековом городе на вершине холма есть множество вариантов размещения, очаровательные рестораны с морепродуктами и винные бары, где подают местную рыбу-меч, а также хорошие дороги, ведущие к знаменитым местам на побережье.

Эмблсайд в Англии

Очаровательный городок Эмблсайд - это ворота в знаменитый Озерный край Англии (объект ЮНЕСКО). Деревенская зелень, уютные пабы и магазины дают представление о местной культуре, в то время как Мостовой дом 17-го века, построенный над небольшой рекой, предлагает заглянуть в прошлое города.

Фото: Емблсайд в Англии (unsplash.com/ian cylkowski)

Восхождение на Лафригг-Фелл - популярный способ увидеть озеро Уиндермир сверху, в то время как любители природы могут обойти его по 50-километровой дороге. Лес Гризедейл подходит для пеших прогулок, катания на горных велосипедах, верховой езды и даже тарзанка зип-лайн через верхушки деревьев - обратите внимание на художественные скульптуры, установленные по всему лесу.

Пирги в Греции

Поселок известен своим замысловатым дизайном с черно-белыми геометрическими узорами, покрывающими его здания, арки, балконы и колокольни. Декоративные мотивы уникальны для поселка и обусловлены влиянием генуэзского контроля над островом в средние века - по сути, это средневековые итальянские граффити.

Фото: Улицы с уникальным орнаментом (nomadicniko.com)

Расположенный на великолепном острове Хиос, Пирги - одна из двух десятков деревень на Эгейском острове, где исторически выращивают мастику для производства ликеров, напитков, продуктов и жевательной резинки.

Телч в Чехии

В Чехии много крошечных городков, которые выглядят так, как будто они выросли из народной сказки. Обязательно посетите этот город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО недалеко от границы Моравии и Чехии.

Фото: Город в Чехии (unsplash.com/filip urban)

Изысканный исторический центр Телча кажется фантастическим творением голливудского художника. Треугольная главная площадь, стоящая возле замка эпохи Возрождения, поражает воображение разноцветными каменными домами, соединенными непрерывной линией изящных арок.

Напомним, мы писали про лучшие страны для комфортного пляжного отдыха в сентябре.

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