Делікатеси, пляжі і атмосфера Cередньовіччя: найколоритніші містечка Європи для поїздки на вікенд

Європа з кожним днем стає доступнішою для подорожей українців - раїни відкривають кордони на простих умовах в'їзду. Восени саме час побувати в найяскравіших і колоритних локаціях із чарівливими пейзажами і барвистою архітектурою.

Не обов'язково вирушати у великі туристичні центри за яскравими враженнями. На кожен Париж, Рим і Лондон припадає сотня невеликих європейських міст, які відображають дух своєї конкретної країни.

Вибір колоритних локацій вразить будь-якого мандрівника - від крихітного ісландського форпосту, оточеного приголомшливими пейзажами, до стародавнього приморського поселення на березі Чорного моря. Видання travelandleisure.com склало список з 17 невеликих міст в Європі, які славляться приголомшливими пейзажами, смачною їжею та іншими розвагами.

Целль-ам-Зее в Австрії

Це одне з найкрасивіших маленьких міст Європи, розташоване між бірюзовим озером Целль і могутньою горою. Це австрійське містечко славиться розвагами: катанням на лижах і сноуборді взимку, плаванням, їздою на велосипеді і пішими прогулянками влітку. А ще можна покататися на старовинному поїзді серед величних альпійських пейзажів в будь-який час року. Цей вузькоколійний поїзд дозволить легко дістатися до водоспадів Кримль.

Фото: Барвисте австрійське місто (zellamsee-kaprun.com)

Ганджі на Сицилії

Це чарівне сицилійське містечко із замком на вершині пагорба, середньовічними церквами і храмами у стилі бароко з золотистими від сонця будинками. Над ним височить масивна гора Етна. Щоб змінити середземноморську чарівність на моторошні враження,досить спуститися до підземної гробниці К'єза Мадре Ганджі, де муміфіковані мощі святих розташовані уздовж стін склепу.

Фото: Мальовниче сицилійське містечко (genevesecrete.com)

Блед у Словенії

Мальовничий Блед схожий на міфічну картину, придуману братом Грімм. Його найвидатніша особливістьц- Церква 17-го століття, розташована на каплевидному острові в озері Блед, до якого можна дістатися човном.

Фото: Озеро Блед (pixabay.com)

У місті Блед і його околицях цілий рік можна зайнятися активним відпочинком: від піших прогулянок по гірських стежках до веслування на озері і літнього катання на санях вниз по пагорбу Стража з прекрасним видом на воду внизу.

Ротенбург-на-Таубері в Німеччині

Навіть в країні неповторної середньовічногї чарівності (південна Німеччина) виділяється Ротенбург-на-Таубері. Тут можна знайти романтичні баварські зупинки з вежами, кам'яними арками, вежі з годинником, таверни і будівлі з дерев'яним каркасом. Вони були джерелом натхнення для села в "Піноккіо" і місцем зйомок "Гаррі Поттера".

Пройшовши через сплетіння мощених вуличок, потрібно йти по кам'яному валу довжиною в 2 кілометри, щоб побачити картину: ідеальне місто і його сільські околиці.

Сейдісфіордюр в Ісландії

Крихітне село Сейдісфіордюр, розташоване в східній Ісландії, практично приховане в самому кінці вражаючого фіорду. Щотижня його гавань зустрічає пором, що з'єднує Ісландію з Данією і Фарерськими островами.



Фото: Колоритне село в Ісландії (wikipedia.org)

Хоча його населення становить менше 700 людей, містечко може похвалитися достатньою кількістю гостьових будинків, пивоварень і ресторанів (включаючи той, який регулярно оголошують кращим суші-рестораном в Ісландії). Стежка на околиці міста веде до Твісонгуру, бетонної звукової скульптури з величним пейзажем навколо.

Кадакес в Іспанії

Містечко на іспанському узбережжі Коста-Брава недалеко від французького кордону є мережею білосніжних будівель і кам'яних провулків, які спускаються до усіяної човнами гавані. Помилуйтеся містом з листівок на одному з безлічі пішохідних маршрутів, позасмагайте на маленьких і сонячних пляжах і візьміть напрокат яхту, щоб провести день, досліджуючи довколишні загадкові бухти.

Фото: Кадакес в Іспанії (wikipedia.org)

Созополь в Болгарії

Це стародавнє місто на вузькому півострові являє собою лабіринт мощених вуличок і красивих будинків з червоними дахами і видом на бірюзове море. Додайте до цього чудові піщані пляжі, мальовничий рибальський порт з човнами, смачні балканські та середземноморські страви та чудове культурне життя (фестиваль мистецтв Аполлонія наприкінці літа з болгарськими та світовими виконавцями), і отримаєте морське містечко, яке ідеально підходить для неквапливих прогулянок.

Сен-Жан-де-Люз у Франції

Він зберігає відчуття рибальського села країни Басків з каркасними будівлями в старому кварталі, човнами в порту, химерною архітектурою і золотим піском, що обрамляє мальовничу пляжну локацію.

Фото: місто у Франції (wikipedia.org)

Влітку пляжне містечко наповнюється відвідувачами, хоча серфери стікаються сюди в будь-який час року, щоб відвідати пляжі для серфінгу на великих хвилях.

Отепя в Естонії

Це крихітне містечко в оточенні лісів, озер, пагорбів і долин славиться своєю красою. Отепя здавна був місцем для тих, хто хоче вирушити в похід, поплавати або розбити табір влітку. Приїжджайте взимку, місто заповнюється лижниками, сноубордистами та іншими любителями снігу - можливо, навіть олімпійськими медалістами на тренуваннях. Також варто витратити 15 хвилин їзди до Сангасте, особняка з червоної цегли в стилі готичного відродження, побудованого за зразком Віндзорського замку.

Фото: Отепя в Естонії (visitestonia.com)

Отранто в Італії

Невелике європейське містечко з атмосферою Карибського моря або південної частини Тихого океану. Це апулійське портове містечко на сонячному півдні має кілометри чудових пляжів з іскристими мілководдям, що простягаються далеко вперед.

Фото: Місто Отранто (unsplash.com/arno senoner)

Між купанням, підводним плаванням і прийняттям сонячних ванн прогуляйтеся історичним центром, відвідавши в середньовічний собор міста, щоб побачити мозаїчний підлогу XII століття, і здійснть одноденну поїздку в чудовий Лечче, "Південну Флоренцію".

Церматт у Швейцарії

Під'їжджаючи до Церматта на поїзді, туристів захоплює красою вершина Маттерхорна, що підноситься над горами в Альпах. Біля підніжжя знаходиться місто - гірськолижний курорт і сніговий пейзаж для казки.

Фото: Туристи в Церматті (unsplash.com/leah wang)

Більше 200 кілометрів лижних трас Церматта - це головна привабливість, але є чим зайнятися поза схилами: досліджувати центр міста без автомобілів, походи в теплу погоду і підйом до найвищої гірської станції в Європі (Trockener Steg) у вагоні фунікулера. Влітку та восени дерев'яні стежки Горнерської ущелини приводять до скелі над давньою льодовиковою річкою.

Обідуш в Португалії

Фраза "гідний королеви" доречна для Обідуша. Протягом століть ця красива маленька перлина підносилася як весільний подарунок португальським королевам. Обнесене стіною місто на пагорбі випромінює ту саму атмосферу, яка привернула увагу королеви Ізабелли в 13 столітті (що спонукало її чоловіка просто подарувати його їй).

Фото: Місто Обідуш (unsplash.com/alireza lashkari)

Куди б ви не пішли, круті кам'яні провулки крутяться поміж білими будинками, увитими бугенвіллією і покритими теракотовою плиткою. На сторожі міста стоїть прекрасно збережений замок Каштелу-де-Обідуш.

Ровінь у Хорватії

Яскраво пофарбовані будівлі, звивисті вулички і церква в стилі бароко на вершині пагорба на невеликому півострові роблять старовинний рибальський порт Ровінь родзинкою узбережжя Істрії в Хорватії.

Спробуйте сардини з Адріатики, знамениті місцеві трюфелі і вино з місцевих істрійських сортів винограду. Щоб покуштувати чудову мальвазію, а також оливкову олію і козячий сир, варто витратити 10 хвилин їзди до сімейної виноробні "Stancija Collis".

Фото: Місто Ровінь (unsplash.com/asima selman)

Національний парк, що розкинувся на островах Бріоні - відмінна локація для одноденної поїздки на човні з довколишнього села Фажани.

Кастельсардо на Сардинії

Містечко зі звивистими вуличками, приголомшливими пляжами і руїнами бронзового століття є ідеальною приморською локацією для вивчення північного узбережжя Сардинії.

Фото: Містечко на Сардинії (unsplash.com/massimo virgilio)

У середньовічному місті на вершині пагорба є безліч варіантів розміщення, чарівні ресторани з морепродуктами і винні бари, де подають місцеву рибу-меч, а також хороші дороги, що ведуть до знаменитих місць на узбережжі.

Емблсайд в Англії

Чарівне містечко Емблсайд - це ворота в знаменитий Озерний край Англії (об'єкт ЮНЕСКО). Сільська зелень, затишні паби та магазини дають уявлення про місцеву культуру, а Мостовий будинок 17-го століття, побудований над невеликою річкою, пропонує заглянути в минуле міста.

Фото: Емблсайд в Англії (unsplash.com/ian cylkowski)

Сходження на Лафрігг-Фелл - популярний спосіб побачити озеро Віндермір зверху, в той час як любителі природи можуть обійти його по 50-кілометровій дорозі. Ліс Грізедейл підходить для піших прогулянок, катання на гірських велосипедах, верхової їзди і навіть тарзанки зіп-лайн через верхівки дерев - зверніть увагу на художні скульптури, встановлені по всьому лісі.

Піргі в Греції

Селище відоме своїм хитромудрим дизайном з чорно-білими геометричними візерунками, що покривають його будівлі, арки, балкони і дзвіниці. Декоративні мотиви унікальні для селища і обумовлені впливом генуезького контролю над островом в середні століття - по суті, це середньовічні італійські графіті.

Фото: Вулиці з унікальним орнаментом (nomadicniko.com)

Розташований на чудовому острові Хіос, Піргі - одне з двох десятків сіл на Егейському острові, де історично вирощують мастику для виробництва лікерів, напоїв, продуктів і жувальної гумки.

Телч у Чехії

У Чехії багато крихітних містечок, які виглядають так, як ніби вони виросли з народної казки. Обов'язково відвідайте це місто, внесене до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО недалеко від кордону Моравії та Чехії.

Фото: Місто в Чехії (unsplash.com/filip urban)

Вишуканий історичний центр Телча здається фантастичним творінням голлівудського художника. Трикутна головна площа, що стоїть біля замку епохи Відродження, вражає уяву різнокольоровими кам'яними будинками, з'єднаними безперервною лінією витончених арок.

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