Необычное путешествие: украинец побывал вблизи места известной трагедии в океане

Известный украинский путешественник Вадим Ивлев продолжает рассказывать РБК-Украина о малоизвестных и отдаленных уголках нашей планеты, в которых ему удалось побывать. На этот раз он решил исследовать локацию, которая тесно связана с событиями приключенческой книги "Моби Дик, или Белый кит" Германа Мелвилла.

События книги разворачивались вокруг реальной истории: 20 ноября 1820 года американский 26-метровый китобойный корабль "Эссекс" был потоплен 26-метровым кашалотом посреди Тихого океана. Роман произвел большое впечатление на путешественника. "Я решил сесть на корабль и отправиться в плавание в необычное место - туда, где 200 лет назад китобои "Эссекса" пережили ужас", - рассказывает он.

Этим местом стал остров Гендерсон - коралловый атолл, поднятый подводными вулканами на высоту 15 метров над уровнем моря. Именно здесь несколько дней находилась часть экипажа потерпевшего крушение судна.

В 1988 году Гендерсон внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как территорию, которая подверглась минимальному влиянию человека и сохранила свой первоначальный вид. Гендерсон до сих пор остается безлюдным островом. Он расположен в южной части Тихого океана. С 1902 года входит в состав владений Великобритании Питкэрн.

Атолл Гендерсон: по следам "Моби Дика"

Кто откажется сделать что-то такое, что станет самым захватывающим приключением в жизни? Например, отправиться в путешествие, чтобы после возвращения громко заявить: "Спасся только я, чтобы рассказать вам, что все погибли, кроме меня и большой рыбы".

Так мог бы сказать герой одной из самых загадочных книг из когда-либо написанных в мире - я имею в виду книгу "Моби Дик, или Белый кит" Германа Мелвилла.

Фото: Надежда на будущее интересное путешествие дарит ощущение счастья. Поэтому я решил сесть на корабль (Вадим Ивлев)

Она затрагивает читателя, как острые зазубрины гарпуна китобоя, и уже не отпускает, пока вы не перелистаете последнюю из почти семисот страниц. И что самое интересное, в основу этой эпической морской приключенческой книги положены реальные события - речь идет об американском 26-метровом китобойном корабле "Эссекс", который 20 ноября 1820 года был потоплен 26-метровым кашалотом посреди Тихого океана.

В душе каждого живет жажда приключений. Надежда на будущее интересное путешествие дарит ощущение счастья. Несколько лет назад я понял, что меня уже мало что увлекает, поэтому я решил сесть на корабль и отправиться в плавание в необычное место - туда, где 200 лет назад китобои "Эссекса" пережили ужасы. Это был проверенный способ развеять скуку и улучшить цвет лица.

Известно, что после гибели корабля 20 членов команды отправились на лодках на юг под палящим солнцем. Через две недели они наткнулись на небольшой необитаемый остров и высадились на нем.

Фото: Пейзаж на острове Гендерсон (wikipedia.org)

На острове не было еды, кроме моллюсков и птичьих яиц, поэтому через месяц 17 человек решили искать спасения в море и отправились в сторону Южной Америки, а трое остались. Их почти через четыре месяца спас корабль.

Что случилось с остальными? Через некоторое время на соседнем необитаемом атолле Дюси была найдена лодка и три человеческих скелета. Еще пять, включая капитана и первого помощника, спасли встречные корабли. Все остальные умерли от голода или были убиты. Те, кому удалось спастись, признались, что выжили благодаря каннибализму.

Непростой путь к коралловому атоллу в Тихом океане

Остров, на котором высадились моряки "Эссекса", называется Гендерсон - это коралловый атолл, расположенный в пустынной части Тихого океана. В прошлом на нем жили полинезийцы, но остров стал безлюдным из-за экологического и экономического упадка и голода.

В 1988 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как территория, которая подверглась минимальному влиянию человека и сохранила свой первоначальный вид.

Фото: Остров Хао, архипелаг Туамоту. В ожидании самолета (Вадим Ивлев)

Как можно туда добраться? Сначала нужно попасть на Таити, что во Французской Полинезии, после этого самолетом к острову Хао (архипелаг Туамоту), потом еще несколько часов самолетом до острова Мангарева (острова Гамбье), а уже после этого только кораблем, который доставит вас к месту назначения.

Путешествие из Киева на остров Гендерсон заняло шесть дней: 26 часов в воздухе, трое суток - транзитом и еще двое суток - на корабле. Регулярного морского сообщения в этих районах нет.

Несколько слов хотелось бы сказать об экспедиционном корабле и его экипаже. Все его члены - опытные моряки, которые все выполняли быстро и слаженно, а капитан - "властелин южных морей". Большую часть времени они находятся в море, поэтому чувствуют себя на корабле, где все предназначено для выживания в полной изоляции в сложных условиях, как дома.

Главная черта их корабельного быта - минимум комфорта, как бывает в экспедициях или на военном флоте. Никто не жалуется на холодную мрачную каюту и запах дизельного топлива, ведь это лишь незначительная составляющая приключений.

Фото: Аэродром Мангарева, острова Гамбье (Вадим Ивлев)

Первая же ночь в открытом море выявляет тех, у кого "ноги моряка", - то есть тех, кто стойко переносит корабельную качку и не подвержен морской болезни. Но даже такие условия никак нельзя сравнить с теми ужасными условиями жизни моряков китобойного судна, которые были в начале XIX века.

Трудно даже представить их бесправную морскую жизнь в постоянном страхе из-за возможного нападения мифических русалок и настоящих акул или людоедов из окрестных островов.

Остров Гендерсон - коралловый атолл, поднятый подводными вулканами на высоту 15 метров над уровнем моря

Считается, что те, кто многое повидал и пережил, в частности моряки и путешественники, должны быть разговорчивыми, легкими и непринужденными в общении. Но во время завтрака в кают-компании царила полная тишина.

Все ели мюсли и молчали. После завтрака я поднялся на шканцы (помост или палуба - ред.), стал возле кожуха большой трубы, от которой шло тепло и чувствовался запах дыма, и наблюдал за безграничным и безмятежным Тихим океаном, который простирался на тысячи километров, мысленно приветствуя его.

Мангарева - последний населенный остров, на восток от которого начинается огромный безлюдный район. Следующий остров Пасхи расположен на расстоянии 2600 километров.

Фото: Живописная окраина очень далекого атолла Мангарева (Вадим Ивлев)

Я пытался представить гигантского серого самца кашалота, отчаянно бившегося за свою территорию. Он хитрый и очень опасный, с огромной головой, весь в уродливых белых шрамах, полученных во время столкновений с соперниками и гигантскими кальмарами. Кит всплывает где-то за пол километра и непрерывно следит за кораблем.

Наш корабль был длиной в 36 метров, а средний кашалот - длиной 16 метров. Но длина такого гиганта, как Моби Дик, достигала чуть ли не двух третей нашего корабля!

Через двое суток плавания мы увидели остров, осторожно приблизились к нему и стали очень медленно двигаться с юга на север вдоль его берегов. Сам берег представлял из себя невысокую, но неприступную скалу. Вдруг в северной части острова он перешел в отличный песчаный пляж, на который набегали огромные океанские волны.

Фото: Через двое суток плавания мы увидели остров Гендерсон (Вадим Ивлев)

Это был остров Гендерсон - коралловый атолл, поднятый подводными вулканами на высоту 15 метров над уровнем моря. Остров, размер которого составлял девять на пять километров, с моря казался длинной и ровной зеленой полоской - он был везде покрыт густой растительностью, среди которой кое-где виднелись пальмы.

Остров с уникальной природой

Этот остров - большая изюминка для орнитологов, ведь здесь гнездится много птиц, среди которых и такие, которые больше нигде не встречаются. К нему проявляют немалый интерес и антропологи - здесь найдены древние кости полинезийских поселенцев.

Также на острове неоднократно находили скелеты современных людей, предположительно тех, кто спасся после гибели корабля в море. В этом районе в разные годы затонули несколько кораблей: в частности китобои из "Эссекса" в 1820 году нашли в пещере восемь человеческих скелетов.

Фото: Гендерсон - коралловый атолл, поднятый подводными вулканами на высоту 15 метров над уровнем моря (Вадим Ивлев)

Наш корабль двигался очень медленно. Мне показалось, что в рубке капитан отыскивал на берегу сигналы тех, кто недавно потерпел катастрофу. Злые шутники из членов нашей группы сразу стали болтать, что на случай бедствия в этих опасных водах нужно создать список "избранных", которые могли бы "пригодиться" в случае наступления голода.

Я почувствовал удовольствие, ведь меня и еще нескольких худощавых исключили из этого списка. Все моряки, члены команды нашего корабля, были лихие трудяги. Старпом, с густой бородой и светлыми глазами, был настоящим экспертом по морской биологии и с радостью делился своими знаниями.

А капитан, гигант с густой русой шевелюрой, был уравновешенным весельчаком. Он отнюдь не был похож на старого безжалостного капитана китобойного судна Ахава "Пекуд" из "Моби Дика".

Фото: Из моря остров казался длинной и ровной зеленой полоской — он был везде покрыт густой растительностью (Вадим Ивлев)

Фигура капитана Ахава - грандиозная и трагическая одновременно. Его не интересовали деньги, он с маниакальным упорством хотел убить мистического белого кита, который отгрыз у него ногу. Он был готов отдать за него свое золото. Как сумасшедший, Ахав искал кита во льдах Антарктики, и в бушующем океане, почти потеряв корабль, но преодолевая любые препятствия.

Как Ахиллес, он больше всего стремился к смертельной битве и был готов пожертвовать всем - и кораблем, и своей жизнью. В кульминационный третий и последний день боя с мистическим созданиям, воплощает необузданную силу природу, Ахав был обречен на поражение, но бросил вызов, совершив смелый поступок.

В дальнее плавание отправлялись на два года

В первой половине XIX века, во времена, когда был написан роман, тысячи моряков на китобойных кораблях нещадно убивали беззащитных китов.

За несколько десятилетий их почти всех истребили, поэтому моряки на таких китобоях, как "Эссекс", отправлялись в далекое плавание на два года. В то время это была жестокая реальность.

Фото: Великолепный песчаный пляж в северной части острова. На который набегали огромные океанские волны (Вадим Ивлев)

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Роман "Моби Дик" был энциклопедией и "библией" их суровой жизни и тяжелого труда. В наши дни почти все страны мира присоединились к запрету китобойного промысла. Два миллиона кашалотов беспрепятственно бороздят океанские просторы. Но история о мистическом ките до сих пор волнует, учит, зовет путешествовать, изучать безграничный океан и переживать удивительные приключения.

В эпилоге книги говорится о том, что моряка-рассказчика посреди океана стало затягивать в воронку, которая образовалась в результате затопления корабля.

И в тот момент, когда чернота должна была поглотить его, рядом неожиданно всплыл спасательный буй. Так и в жизни: в вихре тревог и трудностей, всегда найдется спасение - увлекательная книга.

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказал РБК-Украина, как побывал на легендарном острове Бора-Бора.

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