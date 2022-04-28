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Число украинских беженцев за рубежом достигнет 8 миллионов, - ООН

Фото: Украинские беженцы в Болгарии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В организации призывают увеличить финансирование стран, которые принимают украинцев

ООН прогнозирует, что более 8 миллионов человек покинут Украину в качестве беженцев

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на NPR.

За первый месяц войны Украину покинуло более 4 миллионов человек. На прошлой неделе их число превысило 5 миллионов.

Теперь в УВКБ ООН прогнозируют, что всего около 8,3 миллиона беженцев покинут Украину. Агентство призывает к увеличению финансовой поддержки для них и принимающих их стран.

Также там призвали пересмотреть так называемый "Региональный план реагирования на нужды беженцев".

Представитель УВКБ ООН Шабиа Манту заявила на пресс-конференции в Женеве, что приоритеты будут отдаваться продовольственной безопасности, образованию, основным потребностям, материально-техническому обеспечению, а также временной денежной помощи беженцам.

"Запустив вчера обновленный Региональный план реагирования на ситуацию с беженцами (RRRP) для ситуации в Украине, УВКБ ООН и партнеры просят 1,85 миллиарда долларов США для поддержки прогнозируемых 8,3 миллиона беженцев в соседних (с Украиной) странах - в Венгрии, Республике Молдова, Польше, Румынии и Словакии а также для других стран региона, в том числе Болгарию и Чехию", — сказала она.

Тем не менее есть и другая тенденция: украинцы все чаще возвращаются домой из Европы. На днях количество украинцев, выезжающих из Польши, впервые стало превышать число тех, кто пересекает границу на запад.

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