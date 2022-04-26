ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 17:01
Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы Фото: Контрольно-пропускной пункт на границе Польши с Украиной (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украину уезжает уже больше людей, чем приезжает в Польшу

Количество украинцев, выезжающих из Польши, впервые стало превышать число тех, кто пересекает границу на запад.

Такая тенденция длится уже неделю, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes from Poland.

Сотни автомобилей в очередях в Украину

23 апреля заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер отметил, что за предыдущие два дня в Польшу въехало меньше украинцев, чем в Украину. С тех пор эта тенденция продолжилась в субботу и воскресенье.

По словам чиновника, впервые движение транспорта через границу было изменено на противоположное. Впрочем, подобная ситуация отмечалась и на предыдущих выходных, по данным польских пограничников.

На польской стороне образовались очереди: более 800 легковых и 250 грузовиков ожидали въезда в Украину на Дорогуске. На пункте в Медыке в очередь выстроились около 700 машин, написал польский сайт Wirtualna Polska.

"В Дорогуске время ожидания для пересечения границы составило около 10 часов, а в Зосине - около четырех часов", — рассказал представитель пограничной службы Дариуш Сеницкий.

Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы

Фото: Количество украинцев, выезжающих из Польши, впервые стало превышать число тех, кто пересекает границу на запад (twitter.com/Straz_Graniczna)

Почему украинцы едут домой во время войны

По словам Шефернакера, одной из причин таких цифр может быть временное возвращение украинцев на праздники.

Также поступали сообщения о возвращении беженцев домой после вывода российских войск из некоторых оккупированных районов, в том числе вокруг Киева.

Тем временем правительство Украины выплачивает специальные "военные" пособия и предлагает поддержку тем, кто потерял жилье или был вынужден переехать в другие части страны, пишет служба финансовых новостей Money.pl.

Директор Центра миграционных исследований Варшавского университета Павел Качмарчик обратил внимание, что сами по себе данные о пересечении границы не говорят от том, кто уезжает и почему. В то время как некоторые украинцы могут вернуться домой навсегда, другие могут поехать, чтобы забрать свои вещи или навестить родственников.

С момента вторжения России 2,944 миллиона человек перебрались из Украины в Польшу.

В первые недели войны число приезжающих в Польшу превышало 100 000 человек в день, максимально достигнув числа в 140 000 человек. Но эти цифры снижаются с 7 марта. В последние дни в Польшу приезжает всего 10 00-20 000 человек.

С самого начала войны часть украинцев уехала в противоположном направлении, в частности, те, кто вернулся защищать свою Родину. Но эти цифры продолжают неуклонно расти. В некоторые дни в Украину из Польши выезжают по 20 тысяч украинцев.

Напомним, мы писали, что украинских беженцев в Болгарии попросят покинуть отели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша Беженцы
Отдых в Украине
Мнения
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Катерина Колонович
"Одной лошадке нужно 18 кг корма в сутки". Как спасают животных в Киеве во время войны
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения