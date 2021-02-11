Каникулы с отсрочкой: смогут ли украинцы отдохнуть в Греции летом

Греция готовится открыться для иностранных туристов с 1 июня – с новым планом безопасных путешествий, который освободит от карантина при наличии негативного ПЦР-теста, сообщает voanews.com.

Прежде всего в Греции возлагают надежды на приезд туристов из стран, где проходит вакцинация от COVID-19. В Великобритании число вакцинированных уже выше, чем в других государствах Европы, поэтому туристов из этой страны будут рады видеть в Греции уже в мае, заявил президент федерации отельеров Греции Григорис Тассиос.

Также ожидается, что вскоре своими паспортами вакцинации смогут воспользоваться израильтяне при путешествии в Грецию. В Израиле уже прошли вакцинацию более четверти 9-миллионного населения в рамках самой быстрой в мире кампании.

На днях премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Израиля Биньямин Нетаньяху подписали соглашение о взаимном признании сертификатов о прививках, чтобы вакцинированные граждане могли путешествовать в обеих странах без карантина и ограничений.

Также активно идет вакцинация в США, откуда в Грецию тоже ждут туристов: на этой неделе официальные представители американского здравоохранения объявили, что больше половины американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Фото: Отдых на Санторини (pixabay.com)

Туризм "на паузе"

В Греции туризм составляет 20 процентов ВВП, обеспечивая каждое пятое место работы в стране. В 2020 году экономика потеряла 80% доходов от туризма из-за закрытия границ. В этом году в Греции надеются на 50% рост от числа путешественников в 2019 году, которых было 30 млн. человек.

В этом году ожидается, что британские путешественники с июня принесут в страну доход примерно в 10 млрд долларов.

Впрочем, согласно данным туристической отрасли Греции, около 2 млн иностранных путешественников будут использовать ваучеры на путевки, отмененные прошлым летом из-за пандемии.

"Не открываться в этом году - не вариант. Это не какой-то бизнес-эксперимент. Это национальный гамбит. И если этот сезон будет проигран, тогда нас всех ждет действительно тяжелая гонка", - сказал Алексис Комнинос, ведущий отельер на знаменитом острове Санторини.

Фото: Пляж в Греции (pixabay.com)

"Все должно решиться в ближайшее время"

Эксперты туристического бизнеса полны оптимизма: многие операторы уже предлагают туры раннего бронирования в Грецию. Также активно отслеживаются заявления греческих чиновников по поводу сроков открытия границ для туристов.

"Последние заявления властей Греции дают надежду на открытие туристического сезона весна/лето 2021 уже в обозримом будущем. Как заявил министр туризма страны Харис Теохарис в Twitter, по инициативе премьер-министра Греции для спасения лета 2021 обсуждается вариант открытия границ для туристов, имеющих свидетельство о вакцинации", - сообщил директор туристической компании Mouzenidis Travel Альберт Ованесов на своей странице в Facebook.

Он добавляет, что данный момент есть все основания полагать, что Греция в ближайшее время откроет границы, как со свидетельством о вакцинации, так и скорее всего, с тестами для определенных стран.

"Авиакомпания Ellinair уже с апреля 2021 года получила разрешение на выполнение полётов из 5 городов Украины от авиационных властей нашей страны и Греции. Все должно решиться уже в ближайшее время", - отмечает руководитель компании-туроператора.

Фото: Архитектура в Греции (pixabay.com)

Впрочем, открытие границ Греции будет зависеть от решения Евросоюза, уточняет в комментарии РБК-Украина Олег Кулик, директор сети агентств "Поехали с нами".

Греческие каникулы с отсрочкой

Из-за того, что во время пандемии в 2020 году украинцам так и не удалось отдохнуть в Греции, многие неиспользованные путевки "зависли" до лучших времен.

Те туроператоры, которые во время пандемии работали по многим направлениям (Египет, Турция), уже вернули клиентам деньги за "греческие каникулы". Другие компании, работающие только с европейскими направлениями, перенесли средства на следующий год, объясняет Олег Кулик.

"Все средства по заявкам раннего бронирования 2020 года были нами переведены в Грецию, так как не депонируем средства у себя, а сразу отправляем поставщикам услуг в Греции. Это обычные правила раннего бронирования", - объясняет судьбу путевок Альберт Ованесов.

По его словам, греческое правительство во время пандемии разрешило отелям, авиакомпаниям, туроператорам не возвращать уже полученные средства в течение 18 месяцев.

"Всем туристам/агентствам выдан ваучер, по которому этими средствами можно воспользоваться в течение 18 месяцев по направлению Греция или по истечению этого срока будет произведён возврат средств", - уточнил специалист.

Он добавляет, что туристам был предложен перенос заявок и средств по Греции на другие или зеркальные даты 2021 года.

Фото: Греческие сувениры (pixabay.com)

"Будет немалый спрос"

Греция входит в тройку европейских стран, на которые был большой спрос на пляжный отдых – это также Испания и Италия. Каждая из этих стран имеет в ВВП большую часть доходов от туризма и им очень важно открыть границы, объясняет Олег Кулик.

"Общаюсь с нашими греческими партнерами все время – они уверены, что в этом году Грецию откроют в любом случае, но не знают, на каких условиях. Для граждан ЕС страну откроют без вопросов, а для других стран возможно введут ПЦР-тесты или другие правила", - говорит эксперт.

Он добавляет, что все страны Шенгенской зоны связаны между собой и действия касательно туристов необходимо координировать с другими государствами. Дело в том, что во время отдыха в Греции туристы смогут без проблем поехать в другую страну.

Самые читаемые новости На Украину надвигаются морозы до -21 и не отступают снегопады

"С большой вероятностью большинство граждан Евросоюза сделают вакцинацию, но на это нужно время. Возможно, это будет позже апреля. С учетом сроков вакцинации и небольшого количества населения Греции, там эту проблему могут решить за несколько месяцев", - размышляет об условиях открытия границ специалист.

Фото: Остров в Греции (pixabay.com)

По его мнению, в первую очередь в Грецию поедут те, кто не использовал свои путевки в минувшем году. Во вторую – те, кто соскучился по европейским странам. Но если ЕС начнет открывать границы, то одной Грецией украинские туристы не ограничатся.

По данным компании "Поехали с нами", средняя стоимость недельного тура в Греции обходилась раньше примерно в 1000 евро на двоих, но могла опуститься и до нескольких сотен евро в начале сезона.

Напомним, мы писали о популярных странах для отдыха украинцев летом.

Также сообщалось, как Израиль будет принимать туристов в этом году.