Без самоизоляции и ограничений: как Израиль будет принимать туристов в этом году

Что посмотреть в стране после открытия

Израиль откроется для первых туристов с паспортами вакцинации, которые позволят иностранцам путешествовать по стране без каких-либо ограничений. Соглашение о признании "зеленых паспортов" подписали власти Израиля и Греции.

Страны уже ввели внутренние документы о состоянии здоровья туристов. Соглашение о взаимном признании сертификатов о прививках было подписано во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Иерусалим 8 февраля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что это позволит путешествовать грекам с такими документами "без каких-либо ограничений, без самоизоляции или чего-то подобного".

Когда в Израиле ждут туристов

Ранее израильские власти озвучили план возрождения туризма в стране. Его начнут воплощать в жизнь по мере вакцинации местного населения. Согласно плану, туристов поделят на группы, а для посещения мест в стране им придется предъявлять справки о здоровье.

"На сегодняшний день в Израиле уже 25% населения получили вакцину. Мы, наконец-то, можем начать строить планы по возвращению международного туризма", - говорила министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн в середине января.

Предлагалось принимать туристов с "зелеными паспортами" – сертификатами о вакцинации, которые нужно будет предъявлять перед посадкой в самолет и поселении в отель. А также – в кафе и музеях.

Фото: Пляж в Тель-Авиве (pixabay.com)

В министерстве туризма готовятся к восстановлению туризма летом 2021 года.

Туристические эксперты не рискуют прогнозировать даты открытия Израиля для украинских туристов прежде всего - из-за неопределенности со сроками вакцинации украинцев.

"Ранее планировался допуск туристов в апреле, но пока ситуация меняется быстро и сложно спрогнозировать, в какую сторону – открытия или продления режима закрытых границ. Последний карантин, который запретил въезд туристам, ввели очень быстро - за сутки-двое", - говорит в комментарии РБК-Украина Анна Формакидова, директор турфирмы Statours.

Она добавляет, что открытым остается вопрос, будут ли пускать в Израиль только туристов с вакцинацией или с негативным тестом после вакцинации всего израильского населения.

Чем интересен Израиль для туристов

Израиль – очень популярная у туристов страна. Прежде всего, благодаря европейскому уровню обслуживания. А самые популярные виды туров в Израиль - экскурсионные и отдых на море, рассказывает Анна Формакидова.

"Есть очень много предложений: прекрасные отели, вкусная полезная еда - потому что кошерная и проходит больше проверок, чем обычное питание в других странах. Места, которые люди хотят посетить – это и святые места, и исторические", - рассказывает об интересующих туристов сторонах поездки специалист.

Фото: Сад Гефсиманский в Иерусалиме (pixabay.com)

Она отмечает, что самое популярное место – Иерусалим. И не только для паломников, но и для туристов, которые приезжают на отдых в Израиль на Красное или Средиземное море.

"99,9% туристов стараются попасть в это место на экскурсию. Иерусалим - город трех религий: христиаство, иудаизм и ислам. Еще есть Хайфа – там есть храм бахаев, это новая вера", - говорит руководитель турфирмы.

Также туристы отправляются в Израиль на морской отдых – в этой стране есть четыре моря. На Средиземном море расположен Тель-Авив – культурный и административный центр страны, в также молодой курортный город Нетания. На Красном море находится город Эйлат. И есть библейское Галилейское море – это озеро Кинерос.

"Также есть Мертвое море – лечебный курорт и спа-курорт. Есть люди, которые приезжают на Мертвое море на пару дней, чтобы подышать и восстановиться, полечить даже нервы, спину. А есть такие, кто едет на лечение – от двух недель и больше", - рассказывает она.

Даже пребывание на Мертвом море 1-2 дня – полезно, потому что это уникальное место расположено на 350 метров ниже уровня моря. Там более щадящий ультрафиолет и целебный состав воздуха.

Фото: Отдых на Галилейском море (pixabay.com)

"Израиль интересен ведущей медициной мира – многие приезжают лечиться. И еще очень популярны гастрономические туры - многие туристы посещают виноградники, сыроварни", - перечисляет эксперт.

Для отдыха детей также много вариантов - зоопарки и сафари, например, в Тель-Авиве, Иерусалиме. Также можно посетить заповедники с "библейской природой", где специально выращивают соответствующие растения и разводят животных.

Инфраструктура курортов

На каждом море есть что делать и скучать не придется, отмечает эксперт.

"Отдых в Израиле – это доступно и комфортно. Там нет курортов, на которых отсутствует инфраструктура. Это не так, что турист сидит в отеле и некуда выйти, потому что вокруг пустыня. В Израиле выходишь из отеля – и вокруг тебя город, пляжи, магазины, бары, дискотеки", - рассказывает о преимуществах отдыха Анна Формакидова.

Фото: Отдых в Эйлате (pixabay.com)

По ее словам, самые дешевые гостиницы на курортах Средиземного моря обойдутся от 50 долларов в сутки. А тур на неделю с перелетом – в отеле 3* с завтраками и авиаперелетом – от 550-600 долларов.

"Единственное место, где нет города – Мертвое море. Такова специфика этого курорта. Но там тоже есть магазины, торговый центр. Только нет жилых домов", - предупреждает специалист.

По данным портала trip.gov.ua, въезд украинских граждан на территорию Израиля запрещен.

Напомним, мы писали на каком израильском курорте готовятся принимать туристов.

Также сообщалось, что Кипр может стать одной из самых популярных стран летом.