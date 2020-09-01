"Будет еще дешевле": Болгария удивляет низкими ценами на отдых в сентябре

1 сентября в Болгарии продлили режим для въезда для украинцев, который действовал и ранее: нашим туристам, которые прибывают в страну, не надо сдавать тест на COVID-19, не требуется также проходить 14-дневную самоизоляцию. Такие условия будут действовать до 30 сентября. Ранее такие же условия въезда для украинцев в Болгарии действовали с 31 июля по 31 августа.

До этого Болгария требовала от украинцев результаты ПЛР-теста на коронавирус, который нужно было сделать не ранее чем за 72 часа до пересечения границы со страной.

Согласно данным сайта Tripadvisor, созданном украинским МИД, в закрытых публичных пространствах Болгарии (в магазинах, аптеках, музеях, церквях, аэропортах, на автовокзалах и в метро) ношение маски является обязательным условием для всех. От ношения масок освобождаются только клиенты ресторанов, кафе и баров.

Цены на отдых в Болгарии снижаются

В бархатный сезон в этом году в Болгарию поехать намного проще, чем в другие курортные страны. Так, для въезда в Хорватию нужно сдавать тест на коронавирус при въезде, и тест – после прибытия из Хорватии в Украину, отмечает в комментарии РБК-Украина директор туроператора "Янтур" Юлиан Иващенко.

"Сейчас наблюдается очень значительное снижение цен на туры в Болгарию. Цены на данный момент снижаются раньше, чем обычно происходит в этот период. Стоимость туров в сентябре всегда более низкая, чем в пик сезона в августе. Но в этом году я прогнозирую еще большее снижение цены, ведь спрос сейчас ниже", - отмечает он.

Фото: Болгария славится чистыми пляжами (kupitour.kiev.ua)

В Болгарии украинцев привлекают чистые пляжи, хороший сервис и невысокие цены на отдых. На местные курорты едут за тихим семейным отдыхом.

"Например, на ближайшие даты есть пакетные автобусные туры от 170 евро на двоих", - говорит Юлиан Иващенко.

Туроператор "Join Up!" предлагает семидневный отдых в Болгарии при условии выезда из Киева на автобусе от 260 евро на двоих.

А сколько стоит с тур вылетом в Болгарию на самолете из Киева?

Авиатуры обойдутся дороже, чем автобусные. У компании "Anex Tour" цены на туры в Болгарию в сентябре стартуют от 460 евро на двоих. К примеру, за такую стоимость можно получить отдых на 7 ночей в Бургасе с завтраками.

У "Аполло-тур" стоимость семидневного отдыха в сентябре на курорте Солнечный Берег в Болгарии начинается от 520 евро на двоих.

У туроператора "Join Up!" тур на 7 ночей на курорте Золотые Пески с завтраками на двоих предлагаются нашим туристам по цене от 400 евро.

"Travel Professional Group" предлагает авиатуры в Бургас из Киева на 7 ночей от 437 евро.

Где чаще всего украинцы отдыхают в Болгарии?

По словам директора "Янтур" Юлиана Иващенко, наибольшей популярностью среди наших туристов в Болгарии традиционно пользуется Солнечный Берег – самый крупный морской курорт на юго-востоке страны. Курорт располагается у залива в Черном море.

Местные пляжи, покрытые желтым песком, достигают длины в десять километров. Город Варна находится в 90 километрах от курорта, Бургас – в 36 километрах.

Курорт начали проектировать еще в 1950-х годах, но активно развиваться он начал уже после распада СССР. Солнечный Берег активно застраивался отелями, базами отдыха. Здесь появилось множество ресторанов и кафе.

Фото: Цены на отдых в Болгарии в сентябре снижаются, говорят туроператоры (kirillovka.ks.ua)

Исторически сложилось так, что в центральной части курорта и сегодня находится больше бюджетных отелей, возведенных еще во время советского периода. На севере расположились более дорогие и комфортные отели. Курорт быстро стал популярным среди туристов из разных стран. Уже в 2016 году Солнечный Берег возглавил рейтинг популярных курортов по версии одного из международных порталов, посвященного путешествиям.

Пляжи на курорте доступны для всех: здесь нет закрытых территорий, где просят платить деньги за его посещение.

Территорию отелей от пляжа отделяет пешеходная улица. Приехав на курорт, туристы могут посетить и другие города Болгарии: здесь есть автовокзал, откуда отправляются регулярные рейсы в другие населенные пункты.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли ехать на Азовское море в сентябре во время бархатного сезона.

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