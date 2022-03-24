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Боятся приезжать в страну. В Польше - массовые отмены туров на фоне войны в Украине

Фото: Польша (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Местные туроператоры жалуются на отмены бронирований вплоть до октября

Война России против Украины оказала большое влияние на въездной туризм в Польше: отели и туристические агентства сообщают о массовых отменах поездок и падении уровня новых бронирований.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes from Poland.

В то же время Государственное агентство по туризму Польши попыталось заверить иностранных путешественников в том, что Польша остается безопасным местом.

"Это ничто в сравнении с тем, что в Украине падают бомбы"

"В моем офисе отменено 100% прибытий. Туристы даже не откладывают визиты, а отменяют", — сказал "Газете Выборчей" глава туристического агентства в Кракове, специализирующегося на паломническом туризме Эрнест Мирослав.

При этом он добавляет, что его беды - ничто по сравнению с "тем, что в Украине бомбы падают на людей".

Яцек Легендзиевич, заместитель главы Гостиничной палаты воеводства, в котором расположен Краков, рассказывает похожую историю. После двух лет пандемии "мы были счастливы, что теперь бронировок становится все больше и больше. Но потом все изменила война", добавляет он.

"Мы постоянно получаем отмены не только предстоящих бронирований, но даже на сентябрь и октябрь", — сказал Легендзевич тому же изданию.

Однако он отмечает, что потеря доходов была частично компенсирована массовым прибытием украинцев, более двух миллионов из которых перебрались в Польшу после вторжения России, а некоторые нашли жилье в отелях.

Рафал Марек, глава Краковской туристической палаты, сказал Gazeta Wyborcza, что "владельцы бизнеса в ужасе" от будущего, особенно из-за сокращений бронирований из США, а также Великобритании, Испании и Франции.

В Закопане, курортном городе в южных Татрах Польши, после вторжения России в Украину также произошли массовые отмены бронирования, сообщила "Газете Краковска" Эмилия Глиста из агентства Joint System, поддерживающего местный гостиничный бизнес.

"Особенно это касается иностранных гостей, которые прямо говорят, что боятся приезжать в Польшу", — объясняет она.

"К сожалению, это также является следствием ложных сообщений СМИ, которые искажают ситуацию. У нас были вопросы от клиентов из-за рубежа, например, правда ли, что армия есть на улицах городов", - отметила она.

Напомним, в школы Польши пошли тысячи детей из Украины. Учителей на пенсии просят вернуться на работу.

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