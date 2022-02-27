Большинство продолжают работу. Какие вокзалы в Украине на данный момент закрыты

В Украине во время войны и агрессии России большинство вокзалов во всех регионах страны работают и не закрываются.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на инфографику "Укрзализныци".

Так, на иллюстрации видно, что поезда курсируют из Киева, Винницы, Львова, Ивано-Франклвска и других городов. Вместе с тем некоторые вокзалы все же закрыты.

На данный момент в Украине закрыты такие железнодорожные вокзалы:

Херсонская область:

Херсон;

Новоалексеевка.

Николаевская область.

железнодорожный вокзал города Николаев;

Запорожская область:

Пологи;

Мелитополь;

Бердянск.

Харьковская область.

Купянск-Узловой.

Донецкая область:

Бердянск;

Мариуполь;

Волноваха;

Бахмут.

Луганская область:

Рубежное

Сумская область:

Ворожба;

Ромны;

Тростянец/Смородино;

Шостка;

Хутор Михайловский;

Конотоп

Черниговская область:

Чернигов.

Напомним, ранее мы писали, что в "Укрзализныце" объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.