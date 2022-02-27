Большинство продолжают работу. Какие вокзалы в Украине на данный момент закрыты

Отправиться на поезде временно невозможно из некоторых пунктов в Сумской, Херсонской и других областей
В Украине во время войны и агрессии России большинство вокзалов во всех регионах страны работают и не закрываются.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на инфографику "Укрзализныци".
Так, на иллюстрации видно, что поезда курсируют из Киева, Винницы, Львова, Ивано-Франклвска и других городов. Вместе с тем некоторые вокзалы все же закрыты.
Херсонская область:
Николаевская область.
Запорожская область:
Харьковская область.
Донецкая область:
Луганская область:
Сумская область:
Черниговская область:
Напомним, ранее мы писали, что в "Укрзализныце" объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.