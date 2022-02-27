Більшість продовжують роботу. Які вокзали в Україні на даний момент закриті

Відправитися поїздом тимчасово неможливо з деяких пунктів до Сумської, Херсонської та інших областей
В Україні під час війни та агресії Росії більшість вокзалів у всіх регіонах країни працюють і не закриваються.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інфографіку "Укрзалізниці".
Так, на ілюстрації видно, що поїзди курсують із Києва, Вінниці, Львова, Івано-Франківська та інших міст. Водночас деякі вокзали все ж таки закриті.
Херсонська область:
Запорізька область:
Донецька область:
Луганська область:
Сумська область:
Чернігівська область:
Нагадаємо, раніше ми писали, що в "Укрзалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години.