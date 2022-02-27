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Більшість продовжують роботу. Які вокзали в Україні на даний момент закриті

Автор: Євгенія Тугушева, Катерина Гончарова

Відправитися поїздом тимчасово неможливо з деяких пунктів до Сумської, Херсонської та інших областей

В Україні під час війни та агресії Росії більшість вокзалів у всіх регіонах країни працюють і не закриваються.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інфографіку "Укрзалізниці".

Так, на ілюстрації видно, що поїзди курсують із Києва, Вінниці, Львова, Івано-Франківська та інших міст. Водночас деякі вокзали все ж таки закриті.

На цей момент в Україні закриті такі залізничні вокзали:

Херсонська область:

  • Херсон;
  • Новоолексіївка.
  • Миколаївська область.
  • залізничний вокзал міста Миколаїв;

Запорізька область:

  • Пологи;
  • Мелітополь;
  • Бердянськ.
  • Харківська область.
  • Куп'янськ-Вузловий.

Донецька область:

  • Бердянськ;
  • Маріуполь;
  • Волноваха;
  • Бахмут.

Луганська область:

  • Рубіжне.

Сумська область:

  • Ворожба;
  • Ромни;
  • Тростянець/Смородине;
  • Шостка;
  • Хутір Михайлівський;
  • Конотоп

Чернігівська область:

  • Чернігів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в "Укрзалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години.

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Укрзалізниця