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Новая Зеландия откладывает открытие границ: когда снова можно будет ехать в страну туристам

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Вторник 21 декабря 2021 15:54
Новая Зеландия откладывает открытие границ: когда снова можно будет ехать в страну туристам Фото: Новая Зеландия (unsplash.com/guillaume-lebelt)
Автор: Евгения Тугушева

В стране продолжают действовать строгие ограничения из-за пандемии

Власти Новой Зеландии приняли решение перенести открытие своих границ из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон", пишет The Guardian.

Сообщается, что границы Новой Зеландии останутся закрытыми, по меньшей мере, до конца февраля 2022 года.

"Пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты, и мы должны реагировать, чтобы продолжать защищать жизнь, не вводя ограничений и локдаунов без необходимости", — заявил министр по реагированию на коронавирус Крис Хипкинс.

По его словам, отсрочка открытия границ разрушает планы тем, кто планировал поездки в Новую Зеландию летом.

Отметим, в Новой Зеландии введены одни из самых строгих ограничений из-за коронавируса: до сих пор страна остается закрытой для туризма.

Напомним, ранее мы писали, в каких популярных городах отказываются от празднований из-за COVID-19.

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