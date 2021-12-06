Полная загрузка отелей и новые правила. Как будут работать горнолыжные курорты в Украине зимой

Гостиницы западной Украины постепенно возобновляют работу благодаря новогодним праздникам

В Карпатах на новогодний период украинские гостиницы ожидают полной загрузки. На середину ноября забронированы уже до 50% номеров, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Новогодний период нельзя брать за основу в прогнозировании динамики бронирований. Новый год – это традиционное время путешествий. В Новый год заняты все курорты Украины (Буковель, Драгобрат, Трускавец и т.д.). Новогодние праздники люди планируют заранее, поэтому уже сложно найти свободные номера", — прокомментировал изданию исполнительный директор одной из компаний Андрей Маренчук.

В соответствии с прошлым годом количество бронирований сохраняется, но меньше сохраняется количество гарантированных бронирований.

Туристы постепенно возвращаются к долгосрочному планированию отдыха. При этом срок бронирования составляет в среднем пять дней и более.

Фото: В отелях Карпат прогнозируют загрузку на уровне до 50% (booking.com)

По данным гостиничных операторов, цены на проживание в отелях могут возрасти из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

Президент Ассоциации отелей и курортов Украины (UHRA) Ирина Седлецкая рассказала, что для отелей Причерноморья загрузка может быть значительно меньшей.

"Мы входим в низкий сезон, и для отелей Причерноморья наступает сложный период: мы прогнозируем в среднем 25-30% загрузки на следующие три месяца, и только за счет делового туриста. В это время гостиницы западной Украины постепенно восстанавливаются за счет новогодних праздников и сезона зимнего отдыха", – отметила она.

Какие будут правила посещения горнолыжных курортов

В начале декабря в Украине обновили противоэпидемические мероприятия во время работы горнолыжных курортов. Обязали предъявлять COVID-документы при поселении в гостиницы.

При поселении в горнолыжный отель, необходимо иметь с собой один из таких документов:

сертификат COVID; отрицательный результат ПЦР-теста; справку о выздоровлении от коронавируса.

Фото: Горнолыжные курорты будут принимать туристов с COVID-сертификатами (booking.com)

Главный санитарный врач Игорь Кузин уточнил, что на новогодние праздники популярные украинским курортам будет разрешено полноценно работать, но с введением некоторых ограничений. А именно:

в "красной" зоне не разрешается пользование подъемниками невакцинированными туристами. Запрет не распространяется на путешественников, которые сделали прививки от коронавируса;

курорты вводят проверки на пункте въезда, чтобы контролировать наличие COVID-сертификатов у туристов. Отдыхающие также будут проходить верификацию в пунктах проката спортивного снаряжения и при входе в гостиницу.

"Турист будет верифицироваться, показывать свои COVID-документы, после чего ему на спортивную одежду наклеят специальную наклейку – индивидуальный номер, по которому человека будут идентифицировать в случае специальной проверки", – рассказал Кузин.

Он отметил, что сейчас разрабатывается специальный механизм, который поможет избежать очередей во время отдыха. Ожидается, что это сделает отпуск более комфортным для туристов и одновременно облегчит работу проверяющих.

"Курорты должны также ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих. Каждому хочется, чтобы это был отдых, а не очередная встреча с болезнью", – резюмировал главный санитарный врач Украины.

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