Билеты на поезд и походы в музеи. Помогут ли деньги за вакцинацию развивать туризм в Украине

Тысячу гривен за полный курс вакцинации против COVID украинцы смогут получить с 19 декабря 2021 по 18 декабря 2022 года. Выплаты будут осуществлять в рамках новой программы поддержки предприятий и граждан. Потратить их можно на определенные категории услуг бизнеса, который больше всего пострадали во время введения карантинных ограничений. В список вошли:

креативные индустрии;

театры, музеи и кино;

спорт и спортивные центры;

железнодорожные и авиаперевозки.

Программа начнется 19 декабря 2021 года. Ожидается, что до конца этого года на указанные цели будет выделено около 3 млрд гривен из государственного бюджета. Примерно такую же сумму планируют выделить и в начале 2022-го.

Получить 1000 гривен можно будет через приложение или портал "Дия" при наличии COVID-сертификатов о полном курсе прививок. "Дия" должна будет сформировать виртуальную карточку: ей можно будет оплачивать услуги по указанным направлениям.

Впрочем, пока еще не определен порядок получения 1000 гривен за вакцинацию теми, у кого нет смартфона или кто живет в маленьких населенных пунктах, где до сих пор нет развитой культурной инфраструктуры. Поможет ли такая инициатива развитию туризма в Украине - в материале РБК-Украина.

Кампания #МандруйБезпечно будет стимулировать вакцинацию - глава ГАРТ

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив в комментарии РБК-Украина отмечает, что такая инициатива будет способствовать интересу украинцев к путешествиям по стране.

"Хорошо, что появилась такая инициатива, и я действительно рада, что сейчас вакцинация не только дает возможность беспрепятственно путешествовать, но и благодаря этому путешественники могут получить определенные финансовые льготы.

В частности, каждый желающий сможет за эту сумму приобрести билет на поезд через официальный онлайн-сайт или чат-бот "Укрзализныци". Сейчас продолжаются еще некоторые технические процедуры, однако надеемся, что уже в ближайшее время наши граждане смогут полноценно воспользоваться этой услугой", — рассказала глава ГАРТ РБК-Украина.

Фото: Средства можно будет потратить на билеты "Укрзализныци" (Виталий Носач/РБК-Украина)

По мнению главы ведомства, такая инициатива станет еще одним толчком, который будет стимулировать украинцев к путешествиям.

"Мы должны понимать, что пандемия еще будет продолжаться, и нужно уметь адаптироваться к реалиям. Со своей стороны мы также инициировали промокампанию #МандруйБезпечно, которая стартует уже в ближайшее время и которая призвана стимулировать людей к вакцинации. В частности, в социальных сетях, на бордах, диджитал-экранах и на официальных страницах ГАРТ и #МандруйУкраїною будет размещена информация о важности вакцинации. Нам нужно доносить правильные месседжи и стимулировать людей заботиться о своем здоровье и искать новые возможности для путешествий", — отметила Олеськив.

Список предлагаемых категорий бизнеса надо расширить - эксперт

Для содействия развитию туризма программу стоит включить больше категорий бизнеса, который пострадал от пандемии и совсем не получал компенсаций, говорит РБК-Украина глава правления VisitUkraine.today Антон Тараненко.

"Мы выступаем за то, чтобы расширить список опций, на которые можно было бы потратить эти средства. Чтобы за них можно было не только купить авиа или железнодорожные билеты, но и готовые туры у туристических компаний, оплатить экскурсию гидов. Ведь гиды составляют значительное количество частных предпринимателей, пострадавших в период пандемии. К сожалению, их деятельность не была учтена при выдаче 8 тысяч гривен помощи предпринимателям в прошлый раз. К слову, средняя стоимость экскурсий по Киеву как раз и составляет около 1 тысячи гривен, как и предусмотрено в выплатах за вакцинацию", — говорит эксперт.

По его мнению, при условии расширения категорий туристического бизнеса в этой программе можно как помочь тем, кто пострадал, так и активизировать интерес среди украинцев к путешествиям.

Фото: Стоит включить в программу возможность оплаты экскурсий - Антон Тараненко (Андрей Коваль/РБК Украина)

Весной этого года в Украине уже рассматривали идею возможного введения сертификатов на путешествия. Министерство экономики предлагало выделить на туристические сертификаты 200 миллионов гривен. Предполагалось, что их можно будет использовать для путешествий по Украине в 2021-2022 годах.

"Надеемся, что до конца этого года будем иметь определенные наработки в этом направлении и уже в 2022 году запустим первый пилотный проект", — рассказали тогда РБК-Украина в ДАРТ.

Впрочем, о внедрении этой программы сейчас пока мало известно.

"Сначала надо упорядочить реестр архитектурных памятников" - путешественник

1000 гривен - это не та сумма, которой хватит на одну поездку "Укрзализныцей", если путешествовать в условный Львов. Но на большее в контексте путешествий такой суммы будет точно недостаточно, считает путешественник, краевед и директор туркомпании "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

"На одну поездку этого может хватить. Это неплохо, и определенно лучше, чем совсем ничего. Но именно развитию туризма в Украине это вряд ли будет способствовать: средства будут разбросаны на разные цели, и каждый человек потратит их на собственные, предусмотренные этими нормами потребности. Да, кто-то пойдет в музей. Но думаю, в основном будут тратить на билеты "Укрзализныци". Но это не деньги на туризм: это деньги железной дороге", — объясняет он свое мнение.

Роман Маленков замечает, что этими нормами не предусмотрены расходы на ночевки в гостиницах. С другой стороны, такой суммы на размещение в путешествии и не хватит, особенно если учитывать, что стоимость размещения украинские отели постоянно увеличивают.

"Потратить средства на кинотеатры - это хорошо. Если билет стоит условно 100 гривен, то каждый может сходить в кино целых 10 раз. Однако на туризм это значительным образом не повлияет",- считает исследователь.

Фото: В Украине необходимо упорядочить реестр архитектурных памятников - Роман Маленков (facebook.com/ukrainaincognita)

По его мнению, нужна более комплексная стратегия, которая давала бы толчок развитию туризма в различных аспектах. В частности, нужно навести порядок в реестрах архитектурных памятников, которые есть в стране и могли бы быть потенциально интересными для туристов.

"Реестр памятников в Украине неполный. По моим оценкам, 60% таких объектов не учтено. Это удивительно, что при таком колоссальном развитии соцсетей и не иметь реестра и даже каталога исторических объектов. Тай часто о существовании определенных исторических сооружений не знают даже местные жители", — говорит он.

По мнению Маленкова, в контексте реестров стоит взять пример с Турции, где давно внесли в список "любые объекты, какие только возможно".

"Комплексного структурного подхода к этому вопросу у нас нет. Зато в Турции о своем наследии знают все. Там просто невозможно представить ситуации, когда какой-то из объектов неучтенный. Например, недавно у нас писали, что в Белой Церкви обнаружили объект - огромный комплекс водопровода, спроектированный знаковым архитектором. Это подавали как "вновь обнаруженный объект". Уверен, для Турции это звучало бы как очень странная формулировка", — говорит путешественник.

Следующим шагом, по его мнению, должна стать комплексная политика по реставрационным работам на таких объектах.

"Хотя у нас есть "Большая реставрация", этого пока недостаточно. К слову, в разговоре со мной коллеги из Польши и других западных стран говорили, что в государствах ЕС не вкладывают так массово в реставрацию объектов - это обычно делают меценаты, доноры и тому подобное. Также говорили, что на историко-культурное наследие Украины выделяется ежегодно около сотни грантов, однако из них в Украине берут всего-навсего от 0 до 3", — обращает внимание Роман Маленков.

Напомним, в Украину возвращаются иностранные туристы - мы писали, из каких стран к нам едут чаще всего.

Также ранее глава ГАРТ назвала основные проблемы морских курортов в Украине.