Безупречный сервис и изысканная кухня: что нужно знать, выбирая премиум-отель для отдыха в Турции

VIP-туристов могут доставлять в отель на вертолете

Отдых в Турции – один из самых популярных среди украинских путешественников. При этом страна известна огромным выбором отелей на любой вкус, включая размещение самого высокого уровня для VIP-гостей из разных стран.

Как выбрать премиум-отель, чтобы отдых удовлетворил самых требовательных туристов, рассказала в комментарии РБК-Украина учредительница компании "YANA Luxury Travel & Concierge" Яна Столар.

"Перечень сервисов зависит от курорта"

Многие туристы при выборе отеля ориентируются на бренд, но и это не гарантия того, что гостиница будет соответствовать премиум-классу.

"Хотя каждый бренд устанавливает свои требования и вкладывает свои представления в понятие "премиум". У кого-то планка изначально выше", - говорит эксперт.

Иногда туристы думают, что приставка "ultra" в системе питания отеля говорит об его уровне. Вводит в заблуждение само название пакета all inclusive: где-то это будет luxury all inclusive, где-то super, где-то - ultra all inclusive, отмечает специалист.

"И это не значит, что питание "ультра" будет лучше, чем "супер". Просто так решил обозначить свою услугу собственник", - объясняет она.

Сам перечень сервисов, которые отель включает в стоимость, зависит не только от бренда, но и от курорта.

Фото: Один из отелей премиум-класса в Турции (booking.com)

"Так, в Бодруме большинство отелей работают на завтраках, в Кемере и Белеке - все на all inclusive", - обращает внимание Яна Столар.

Система "all inclusive" и анимация в отелях премиум-класса могут быть или нет - это зависит от концепции отеля и от решения собственника. И осуществляются они одинаково - что в обычных отелях, что в отелях премиум-класса.

"Количество ресторанов – также не показатель. Их может быть 10 в обычном отеле и 2 - в премиум-классе и наоборот. Важно не количество, а качество. И здесь опять же следует ориентироваться на отзывы агентства и клиентов, на текущие тенденции", - говорит она.

Наличие индивидуальных бассейнов также не является показателем, обращает внимание эксперт. Бассейны могут быть во всех номерах или в номерах определенной категории.

"Часто выбрать премиальный отель самостоятельно бывает крайне сложно. Поэтому стоит обращаться за помощью в подборе к тем специалистам, которые знают все особенности таких локаций. Мы лично посещаем отели, ориентируемся на собственные впечатления, на отзывы - замечания, пожелания наших клиентов", - делится консультант.

Во время посещений-инспекций агенты оценивают состояние номеров, качество питания, уровень сервиса, подготовки персонала.

"От сезона к сезону рейтинг отелей может меняться. И если в прошлом году отель не произвел на вас особого впечатления, не значит, что в этом его не следует рассматривать. И наоборот", - подводит итог Яна Столар.

Где находятся премиальные отели в Турции

На сайтах туроператоров и туристических агентств премиальный отдых можно найти в отдельных разделах. Обычно туристам предлагают обзор отелей "с безупречным качеством сервиса", роскошными номерами и изысканной кухней для тех, кто не привык экономить на отдыхе.

Фото: В премиум-отелям гостям могут организовать трансфер на вертолете (setur.com.tr)

В таких отелях до моря обычно не больше 100 м, есть собственный пляж, бассейны, спа-центры, могут быть школы серфинга и парусного спорта, гольф-поля, а гостей развлекают концертами звезд первой величины. Пляжи таких отелей могут быть усыпаны песком, привезенным с Мальдив, а их экологичность доказана международной наградой "Голубой флаг".

Отдых в отелях высокого уровня в Турции продуман до мелочей. Роскошь в каждой детали: дизайне и отделке номеров, "ошеломительный" выбор блюд для гурманов, элитный алкоголь, безупречная работа персонала. Туроператоры предлагают возможность перелета первым или бизнес-классом, сопровождение от трапа самолета, а иногда и трансфер на вертолете, описывают преимущества такого отдыха на сайте одного из агентств.

Такие 5* отели в Турции обходятся требовательным туристам от 100 тысяч гривен до 200 и больше тысяч за двоих на неделю.

Выбор VIP-отелей есть на всем южном побережье Турции – как на Средиземном море, так и на Эгейском. Например, в Белеке, Кемере - это самые популярные и востребованные курорты Анталии.

Фото: Один из отелей на Эгейском море в Турции (booking.com)

Более сухой климат и впечатляющие пейзажи на курортах Эгейского региона предпочитают состоятельные местные и западные туристы. Поэтому в бухтах Эгейского моря расположено немало премиальных отелей и яхтенных стоянок. Неспроста этот регион называют "другой Турцией" и "местом отдыха миллионеров".

На Эгейском море находится модный и прогрессивный светский курорт - Бодрум. Там расположены отличные отели, постоянно открываются новые.

"При них работают рестораны и бары с мировым именем. Именно там отдыхает светская публика и самые состоятельные люди планеты", - уточняет Яна Столар.

