Свободных мест уже нет. Отели Турции заполнены "под завязку": в чем причина ажиотажа

Украинцам советуют планировать отдых на другие даты

Со следующей недели на курортах Турции будет наблюдаться большой ажиотаж: многие гостиницы уже забронированы на 100%. При этом проданы также номера по цене 600 евро за ночь. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

В сообщении говорится, что во многих гостиницах Анталии, Бодрума, Мармариса и Чешме уже нет свободных номеров. В связи с праздником Курбан-байрам, который в этом году приходится на даты с 20 до 24 июля, заполняемость местных отелей уже достигла 100%.

Как аншлаг на турецких курортах повлияет на отдых украинских туристов и в каких регионах в этот период отдохнуть будет проще?

Отмена карантина и туристы из новых стран

Основные карантинные ограничения в Турции были сняты с 1 июля. Ранее местное население было вынуждено проводить комендантский час на выходных на дачах. Теперь же у жителей страны есть возможность свободно путешествовать.

Это - один из факторов, которые объясняют активизацию внутреннего туризма, отмечают в издании. Также, по мнению авторов статьи, сыграла роль массовая кампания вакцинации в стране.

Фото: Местные туристы на курорте в Эгейском регионе Турции (РБК-Украина)

"Плотность" туристов на курортах в Эгейском и Средиземноморском регионах увеличилась и в связи с возобновлением рейсов из России и Германии.

Также с 20 июля местные жители получат 4 выходных дня в связи с праздником Курбан-байрам. Поэтому многие отели с дорогим размещением уже полностью заполнены и приостановили продажи. Те внутренние туристы, которые не успели забронировать размещение на юге страны, проведут отпуск в провинциях неподалеку от Стамбула.

Украинцы вернутся в Турцию осенью

"Высоким сезоном" на турецких курортах традиционно является период с 15 июня по 15 сентября. При этом активность гостей из разных стран отличается по месяцам.

"Если в середине июня заполняемость была на уровне 40-45%, то на сегодняшний день мы достигли 70-75% загрузки. С открытием новых воздушных пространств и добавлением рейсов, этот показатель растет день ото дня", — сообщил генеральный директор одной из крупных сетей отелей в Бодруме Мете Ускударли.

По его словам, с 15 по 25 июля в отеле наблюдается 100% загрузка по предварительному бронированию, а по окончании отпуска она сохранится на уровне 90%.

"В Бодруме ежемесячно размещаются гости из разных стран. В июне - большой спрос из стран Европы, СНГ, Ближнего Востока и Турции. Больше всего американцев приезжают в июле-августе. В сентябре и октябре к завершению сезона снова прибывает больше туристов из Европы", — отметил отельер.

Фото: Самые популярные отели забронированы еще месяц назад (РБК-Украина)

Отели Анталии заполнены наполовину

В ближайшее время самым популярным у туристов курортом будет Бодрум, за ним последует Чешме. Впрочем, даже высокий спрос не спасет туристическую отрасль, считает Мете Ускударли.

"Мы применяем единую ценовую политику в течение многих лет. Цены на наши стандартные номера начинаются от 600 евро. С очень небольшим убытком мы начали получать хорошие обороты, сопоставимые с прошлым годом", — рассказал руководитель отеля.

Однако в других компаниях и отелях, специализирующихся на массовом туризме, ситуация выглядит несколько иначе, отметил он.

"Отели в сегменте "люкс" продают номера, еду и напитки по высоким ценам, и в этом году они завершат сезон благополучно. Но в некоторых регионах есть большие и маленькие отели, которые еще не открылись. На сегодняшний день Анталия заполняется на 40-45%", — пояснил отельер.

Фото: В августе загруженность отелей сохранится на уровне 90% (РБК-Украина)

"Цены повысятся на 10-15%"

Многие отели в Турции в период праздника Курбан-байрам действительно заполнены на 100% в связи с турпотоком во время выходных, рассказала РБК-Украина Татьяна Прокопенко, директор туроператора "Coral Travel Украина".

"Мы каждый год заранее знаем об этих датах, и всегда предупреждаем туристов, чтобы они бронировали свой отдых заблаговременно. Такие праздники есть в каждой стране, когда начинается высокий спрос с внутреннего рынка, и отели полностью заполняются", — отмечает руководитель компании.

По ее словам, если туристы обратятся за путевкой накануне этого периода, и отели окажутся "на стопе", им порекомендуют другие даты и другие гостиницы.

"Многие отели в этот период также поднимают стоимость: отдых может оказаться на 10-15 процентов дороже. Но если тур был забронирован раньше, то цены для туристов не меняются", — говорит эксперт.

Несмотря на большое количество гостей, все отели, заведения питания и транспорт строго соблюдают нормы безопасности на период пандемии и работают в соответствии с требованиями "Сертификата безопасного туризма", добавляют в компании.

К слову, на сайтах туристических компаний неделя отдыха на двоих на даты с 18 июля стартует с 11 тысяч гривен – в 3* отелях с питанием "все включено".

В отелях категорий 4-5* можно планировать отдых по цене от 13,5 тысячи гривен и 19,5 тысячи гривен соответственно. В Бодруме можно остановиться в 5* по цене от 24,5 тысячи гривен.

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