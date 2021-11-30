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"Без адекватного снаряжения я бы не выжил". Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 07:55
"Без адекватного снаряжения я бы не выжил". Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы Фото: Путешествия в горах Мирослава Мельничука (коллаж РБК-Украина)
Автор: Станислав Ткацевич

О выживани в экстремальных условиях, особенностях горных путешествий и советы новичкам

Мирослав Мельничук – философ, гид и путешественник. В Украине больше известен под альтер-эго Карпатський волоцюга (Карпатский бродяга). Он – автор одноименного проекта, посвященного путешествиям: рассказывает подписчикам о малоизвестных местах украинских гор. Побывал не на одной вершине Буковины, Гуцульщины и Закарпатья. Также путешествовал по многим странам.

Будущий путешественник познакомился с горами еще в детстве, ведь родился в Вижницком районе Черновицкой области - регионе у самого подножия Карпат. Он пять лет преподавал философию в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, имеет степень кандидата философских наук. Но говорит, что бросил это занятие из-за мизерной зарплаты и туманных перспектив.

О своем первом знакомстве с Карпатами, непопсовых места в горах, лайфхаках для туристов в походах и своем проекте, посвященном путешествиям, Мирослав Мельничук рассказал в интервью для РБК-Украина.

"Везде ищу горы, там чувствую себя хорошо"

"Я родился в предгорье, не в самих горах. Но еще с детства привык к пешим походам. Например, даже в школу каждый день проходил 4 километра пешком только в одну сторону. В школе посещал туристический кружок, поэтому горы меня заинтересовали еще в детстве. Постоянно где-то лазил", - рассказывает Мирослав.

Тогда еще не было мобильных телефонов, связаться было не так просто.

"Родители переживали, когда ходил с друзьями в горы, как и за всех в детстве. Лишь с появлением кнопочных телефонов появилась возможность отправлять сообщения раз в несколько дней", - вспоминает он.

Первую вершину в жизни Мирослав покорил именно в то время. Путешественник отмечает, что этот момент запомнился навсегда.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Перед планированием самостоятельного похода стоит 2-3 раза сходить в платный с гидом - Мирослав Мельничук (предоставлено РБК-Украина автором)

"В 5 или 6 классе во время экскурсии ходили на ближайшую ближайшую гору Стижок. Высоты даже 800 метров там нет. Но поднимаешься и видишь столько всего, идешь к горе, а она не заканчивается. Это было яркое впечатление, полный вау-эффект", - говорит Мирослав.

Путешественник хорошо помнит старые советские палатки - их вес составлял около 12 килограммов. В них ночевали, когда ездили на соревнования по туризму. С ними в горы не ходили: просто шли по дороге, далее разбивали лагерь и останавливались на ночевку. Процесс ему так понравился, что в университетские годы всегда возвращался к этому опыту, а затем захотелось зайти дальше, в горы.

"Купыли палатку, китайские рюкзаки, нашли карту, компас – и давай пробовать"

Во время учебы в университете Мирослав тоже активно ходил в горы вместе с друзьями. Впрочем, все далеко не всегда было идеально, вспоминает он. Так, в первом же походе сбились с пути.

"Пошли не туда. Немного замерзли, немного помокли. Прошли тогда километров тридцать. Студенческие годы были бедными, хорошего снаряжения не было. Собирали вместе, которое находили, и преодолевали маршрут с тем, что было", - вспоминает он.

Мирослав Мельничук говорит, что оптимальная суточная норма пешего хода - около 10-15 километров. Впрочем, все зависит от рельефа и подготовки. Летом можно было преодолеть и более 15 километров.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Мармаросы (предоставлено РБК-Украина автором)

"Когда был в аспирантуре, ходил в горы также много. Первый раз попробовал зимой: как раз появились деньги на зимнее снаряжение. Когда начал преподавать, то времени на походы стало меньше, но как только была возможность, то сразу же вырывался в горы", - резюмирует Мирослав.

Уже во время преподавания философии в университете параллельно работал и в туристической фирме. Постепенно уделял Карпатам все больше времени. А когда понял, что "интеллектуально в горах можно чувствовать себя так же, как и со студентами", покинул университет.

"Если ты приехал на Говерлу, поднялся и спустился, то ничего не поймешь о Карпатах"

Позже Мирослав основал блог в Telegram. Тогда эта соцсеть еще была для Украины новинкой. Вместе с женой искал аудиторию, писали статьи и покупали рекламу. Постепенно проект становился все более популярным.

Историю с названием блога "Карпатський Волоцюга" считает банальной.

"Очень давно во Вконтакте (российская соцсеть сегодня запрещенная в Украине - ред.) было такое сообщество - Карпатські Волоцюги (Карпатские бродяги). Там я публиковал информацию о Карпатах, какие-то фото выкладывал - свои и чужие. Тогда это ничего не приносило. Однако встал вопрос названия Телеграмм-канала и жена подсказала, что это должен быть какой-то конкретный персонаж. Так появилось мое альтер-эго " - говорит путешественник.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Мирослав с женой в путешествии по Албании (предоставлено РБК-Украина автором)

Далее он предложил подписчикам канала сходить с ним в поход. С тех пор часто ходит с другими туристами в неизвестные места, разведывает новые локации и исследует другие страны.

К слову, Говерлу, самую высокую точку Карпат, он называет "попсовым" местом.

"После Говерлы понимаешь лишь то, что горы – это сложно. Может такой поход и удовлетворяет какие-то эстетические потребности, но гораздо интереснее ходить в походы на дня и более. Идеально – от 6 дней. Мы живем большую часть времени в четырех стенах, и наши глаза очень редко смотрят вдаль. А в горах широты ракурса - в достатке. Когда ты долго находишься среди дикой природы, то очень остро чувствуешь реальную ценность воды, тепла, общения с людьми. Кроме того, от этих простых вещей зависит, выживешь ты или нет", - отмечает гид.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Говерла (предоставлено РБК-Украина автором)

"Важнейшие в путешествии моменты - общение и познание новой культуры. Когда попадаешь в Албанию, Польшу, Испанию, то самое ценное – возможность лучше понять другие народы. Поэтому нужно исследовать отдаленные места, куда туристы добираются редко. Не считаю, что стоит тратить свое время на "конвейер впечатлений". Например, на пакетный тур в Египет или Турцию", – считает он.

Об отличиях авторских путешествий от пакетных туров

В качестве альтернативы пакетным турам он советует авторские путешествия. В отличие от пакетных, в таких поездках обычно можно увидеть намного больше мест и просто получать удовольствие от перемещения по местности, от атмосферы и смены локаций.

В этом контексте вспоминает свой недавний опыт отдыха на Тенерифе.

"Последний раз (на острове - ред) мы организовали себе полную свободу исследования местности. Сначала ездили по локациям, которые я себе отметил как обязательные, но в процессе каждый из путешественников проявлял свою инициативу, и мы залезали в отдаленные места, находили интересные локации, которые никогда бы не могли заранее спланировать. Авторский маршрут - это не заранее определенная "нить" маршрута, созданная неким "автором", а способ познакомить путешественников с особым методом познания мира, который раскрывается в походах и прогулках. Авторские поездки помогут лучше понять, как можно кайфовать от самого процесса похода", – говорит Мирослав.

Иногда он совсем не знает, сможет ли придерживаться определенного плана в путешествии. От маршрута можно отклониться, и это может стать еще более интересным опытом. Также в конечную точку можно прийти раньше или позже обозначенного времени.

Мирослав вспоминает об авторском маршруте "Шуть Чугайстра", в котором за двенадцать дней проходили из Буковины вплоть до Закарпатья. Особенно интересным был маршрут по долине Черного Черемоша.

"В таких путешествиях условие всегда одно: все должны быть командой", – обращает внимание Мельничук.

"Ходить одному в горы очень опасно"

Мирослав перечисляет нескольких тематических форматов походов в горы.

  • Детокс-походы

По мнению путешественника, это провальный проект с точки зрения коммерции.

"Причина этого проста – необходимо играть по правилам йога-ретритов и различных духовных практик. И это не так просто, ведь настоящие эмоции возникают спонтанно, их невозможно запрограммировать или запланировать, поэтому такой формат походов трудно продавать как продукт", – объясняет он.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: В горах Румынии (предоставлено РБК-Украина автором)

  • Соло-походы (самостоятельные походы в горы)

В такие "вылазки" Мирослав советует отправляться, уже имея определенный опыт в походах.

"Это совсем другая категория походов. Общение с горами и людьми – это круто. Но как гид ты постоянно думаешь о том, как группа себя чувствует, все ли кайфуют от процесса. Соло-походы - это мой обычный отпуск. Понимаю, что это опасно, и долго решался. В первом походе шел через гуцульские села, чтобы быть на связи, и постоянно общался с людьми. Впрочем, три дня прожил без связи. Откайфовал, взвесил плюсы и минусы и потом пошел в зимний соло-поход", - говорит Мирослав.

Перед этим походом путешественник разговаривал с давним другом-спасателем. Сбрасывал ему локации, где планировал ночевать и время, когда должен был выйти на связь. Если, например, во вторник на связь выходить не удалось бы, то его начали бы искать, имея координаты.

Мирослав замечает: самая большая опасность в походах - это возможные травмы.

"Я шел и думал, что могу подвернуть ногу, и тогда все: мне бы осталось только сидеть и ждать, пока меня начнут искать. Плюс-минус по тропе меня бы нашли", - говорит Мирослав.

В горах есть и другие опасности: сильное солнце и тепловой удар, возможность отравиться, клещи, змеи. Нужно быть готовым ко всем опасностям и иметь соответствующее снаряжение: палки, правильную обувь и тому подобное.

Что делать, если в горах встретили медведя

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Мармаросы (предоставлено РБК-Украина автором)

Мирослав упоминает популярный миф о том, якобы медведи или волки могут съесть туристов. Впрочем, в Украинских Карпатах это маловероятный сценарий, говорит он. Поэтому там и правила соответствующие – не оставлять еду в палатке, брать с собой отпугивающие средства.

"У нас их очень мало, да и медведи – очень пугливые звери. Если группа путешественников идет по горам, то стоит постоянно разговаривать: зверь услышит вас издалека и убежит. У меня есть свисток, и когда иду сам, то перед тем, как зайти на какое-нибудь открытое место или в малинники, я свищу и стучу палками. Скорее всего, он услышит и убежит", - говорит Мирослав.

Но если такая опасная ситуация все же случилась, ни в коем случае нельзя притворяться мертвым или поворачиваться к животному спиной. Нужно понемногу отступать назад. Надо потихоньку отступать, пытаясь показаться животному, что вы больше:

"Казаться большим можно, выпрямившись с рюкзаком. Можно развернуться, поднять руки. Если с вами несколько человек, то можно стать всем рядом. Если медведь идет за вами, но не бежит и не нападает, то надо продолжать отступать. Главное - не бежать".

"Волков в Карпатах вы тоже вряд ли встретите. Это очень умное животное, которое боится людей. Да и подстрелить ее непросто. А вот остерегаться стоит лис и барсуков, которые могут укусить и при этом иметь бешенство. Это наиболее реальный сценарий для украинских Карпат, но тоже маловероятный", - советует он.

Что делать, если заблудились в горах: новые советы вместо устаревших

При поиске советов в интернете о том, что делать, когда потерялись, можно встретить много советов. Но многие из них устарели и были актуальными лет 10 назад и более, когда не было GPS и широкого доступа к различным онлайн-картам, говорит гид.

"У меня есть правило: я всегда беру отдельный (дополнительно к основному) павербанк для телефона, который кладу в рюкзак на самое дно НЗ (специально собранный запас продовольствия и других жизненно необходимых в критических ситуациях вещей для использования в экстренных ситуациях - ред) и в критическом всегда имею доступ к карте и навигации-рассказывает Мирослав.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Зимние походы в горы кардинально отличаются от летних (предоставлено РБК-Украина автором)

Есть много онлайн-карт, которые помогают ориентироваться на местности в горах. Путешественник советует использовать OsmAnd, Organic Maps и другие:

"Сегодня заблудиться так, чтобы не знать локации совсем, надо очень сильно постараться. Но если уж так случилось, нужно идти вниз по течению реки. Так можно и в Румынию попасть и заплатить штраф, но при этом остаться живым. Еще один вариант - взобраться на вершину и осмотреться. Если оттуда будет виден дымок или свет, то в том направлении и нужно идти".

Самая большая ошибка туристов, которым не удается выйти к цивилизации, – паника, убежден он.

"Турист часто никак не может морально принять тот факт, что заблудился. Но надо адекватно оценить ситуацию, в которой ты находишься. Паникуя, ты идешь с мыслями: “вот сейчас, сейчас я выйду, еще километр и все”. Но нет, ты уже заблудился - и надо остановиться, и переключить мозг в режим выживания. Не идти на запале, на драйве. Чем быстрее вы это осознаете, тем лучше", - советует Мирослав.

Летом такая ситуация - не очень страшная. Если есть спички, то можно запросто выжить, уверяет он.

"Зима это серьезно". Особенности походов в холодное время года

Значительно больше проблем бывает зимой. Поэтому новичкам в это время ходить в походы не стоит вообще, обращает внимание путешественник.

"Зима - это серьезно. Специфика похода в холодный период очень отличается от летнего. Когда ты по телевизору видишь людей, которые просто разжигают огонь и ночуют без палаток зимой, это прикольно. Однако в реальности все не так классно. Замерзнуть можно очень быстро, гипотермия - это не шутки. Если вы попали в горы без подготовки, и без снаряжения, а на улице минус 15, то велика вероятность того, что вы уже ничего не сделаете. Я анализировал кейсы сноубордистов, которые попали в ситуацию выживания зимой. С тем снаряжением, что у них было с собой, кажется, даже я бы не выжил", – предостерегает гид.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Зимний поход на Черногорский хребет (предоставлено РБК-Украина автором)

"Холод буквально "вытягивает" из человека силы"

Во время походов есть ситуации совершенно безвыходные: чаще всего такое случается с фрирайдерами, которые любят спускаться по "дикому" маршруту, говорит Мирослав:

"И здесь есть еще один миф о том, что нужно просто идти, не останавливаться и это якобы не позволит замерзнуть. На самом деле это не сработает, потому что холод буквально "вытягивает" из человека силы".

Как-то он ходил в горы один на три дня, взяв с собой все необходимое. Отошел от трассы на семь километров. Пока он спал, за ночь выпало полметра снега

"Утром продолжил движение по запланированному маршруту: прошел два километра, но пришлось вернуться, потому что идти было трудно. Было уже поздно, и я не успевал дойти до дороги. Остался еще на одну ночь. Выпадает еще полметра снега. Еле вышел. У меня с собой было все: палатка, спальник. Но 24 на 7 я "воевал" со средой: искал под снегом дрова, спасал костер от снега, который падал сугробами из елей и тушил его, откапывал палатку от снега, который постоянно ее заметал. Не представляю, как бы я выжил, если бы у меня не было адекватного снаряжения", – вспоминает Мирослав.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Когда ты долго находишься среди дикой природы, то чувствуешь реальную ценность воды, тепла, общения с людьми (предоставлено РБК-Украина автором)

Если попадаешь в такую ситуацию зимой, то надо выкапывать в снегу “дучку” (ямку - ред.), максимально утеплиться. Нужен спальник, который удерживает тепло.

Минимальный набор необходимых вещей для лыжника:

  • заряженный павербанк;
  • запас воды;
  • емкость для переноса и кипячения воды;
  • достаточный запас пищи;
  • средства для разведения огня;
  • до похода - посмотреть хотя бы несколько видео о выживании в экстремальных условиях.

Советы новичкам и лучшие места для первого походу в горы

Первое знакомство с горами Мирослав советует проводить летом. Желательно - с опытным гидом, в составе коммерческой группы:

"Так вы не только будете в безопасности, но и получите бесплатный мастер-класс по походам. Далее по желанию можно развиваться в туризме самостоятельно".

У разных компаний поход в горы на три дня стоит в среднем до 150 долларов с учетом трансфера, еды и большинства других расходов. Да и гид за это время расскажет в разы больше полезной информации – такой объем даже за месяцы самому не прочитать, уверен он.

"Я бы советовал сходить в платный поход два-три раза. Есть много кейсов, когда люди ходили со мной, а потом отправлялись в Карпаты уже сами и "подтягивали" друзей. Из новичков они превратились в профессионалов. А вот идти с друзьями в поход первый раз, не имея ни одного опытного человека в группе – это плохо", - предупреждает путешественник.

Для первого опыта рекомендует ходить в походы из Черновцов и Ивано-Франковска. Для начала проходить советует относительно небольшие расстояния и ночевать в коттеджах, а не в палатках прямо посреди гор.

Вспоминает вершину Памир в Карпатах, но предупреждает, что туристы на джипах там усложнили проход. Впрочем, 16 километров от автобусной остановки с подъемом в 600 метров – действительно неплохо для первого опыта.

&quot;Без адекватного снаряжения я бы не выжил&quot;. Бывший преподаватель Мирослав Мельничук познает мир в походах и популяризирует горы

Фото: Во время восхождения на Памир (предоставлено РБК-Украина автором)

"Также новичкам стоит опробовать окрестности Черногоры - Дземброня, Квасы. Там можно подняться на высоту в 1500-1700 метров, где есть сыроварни, овцеводческие хозяйства – и затусить. Там есть вода, у местных жителей можно докупить на ужин сыр", - советует Мирослав.

К тому же, рекомендует хребет Кострич. Неплохим вариантом считает Горганы, но рельеф там специфический – везде камни. Летом советует обязательно попасть на Свидовец.

"Поход в горы, это, конечно, отдых. Однако и от него надо отдыхать. Получается этакий отдых в отдыхе, привал. Это важная часть туристических будней, и обычно ему не придают особого значения. Оптимальный вариант - идешь по карпатской тропинке, почувствовал, что устал, сел, отдохнул, и пошел дальше штурмовать подъемы", - говорит Мирослав.

В походе он советует чередовать 50 минут хотьбы и 10 минут отдыха. Стоит найти хорошее место, где можно сесть и расправить плечи, подготовиться к следующему отрезку путешествия. Например, проверить все ли на месте, достать дождевик или навигатор. Не будет лишним во время привала помассировать ноги – это будет способствовать оттоку венозной крови, повысит эффективность мышц. Далее стоит совместно обсудить дальнейшие действия, учитывая состояние каждого туриста в группе.

"Горы – это возможность познать мир и открыть новые стороны самого себя", - подводит итог он.

Среди ближайших планов планах Мирослава - продолжать исследовать малоизвестные места Карпат и мира и создать собственный подкаст.

Напоминаем, что ранее мы писали, какие локации Житомирщины раскроют красоту региона зимой.

Также мы писали о курортах Украинских Карпат, которые вскоре могут стать доступнее для путешественников.

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