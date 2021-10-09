"Беспрецедентный рекорд". В популярной стране заявили о резком росте туризма после отмены ограничений

В Швейцарии в августе количество ночевок в гостиницах увеличилось на 34% по сравнению с периодом до пандемии, поскольку большинство швейцарских граждан решили провести летние каникулы внутри страны. Также в стране в этом сезоне побывало немало иностранных туристов. Об этом сообщает сайт Schengenvisainfo.com.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на днях на официальной странице управления Швейцарии по туризму, количество ночевок в отелях местных гостей было больше, чем когда-либо прежде. При этом в стране зарегистрирован рекорд в более чем 2,5 миллиона ночей в отелях в месяц.

"В августе швейцарцы провели 2,57 миллиона ночевок в отелях страны, что на 34,4% больше, чем в последний "нормальный" год перед пандемией. И это беспрецедентный рекорд", - говорится в заявлении государственной компании "Швейцарский туризм".

Кроме того, поскольку Швейцария решила ввести менее строгие ограничения на въезд и открыть границы для иностранцев, которые были полностью вакцинированы от COVID-19, страна смогла почти достичь уровней, зарегистрированных в 2019 году. По сравнению с тем же месяцем в 2019 году, 89% европейских гостей останавливались в Швейцарии в августе этого года.

Кто едет отдыхать в Швейцарию

Большинство путешественников, которые решили посетить Швейцарию в августе, были из стран Бенилюкса (231 000 ночевок), что на 2% больше по сравнению с показателями 2019 года, включая Францию ​​(170 000 ночевок) - плюс 11%.

Фото: Больше всего туристов едет в Швейцарию из Бельгии, Нидерландов и других стран западной Европы (unsplash.com/tim-trad)

Часть стран, граждане которых решили посетить Швейцарию этим летом, также была Германия (485 000 ночевок). Это на 7% больше, чем два года назад.

На протяжении более шести лет страны Бенилюкса, Франция и Германия не бронировали такое большое количество ночевок в августе на рынке Швейцарии, несмотря на нормальную эпидемиологическую ситуацию, сообщается на сайте.

Ранее в августе 2019 года 58% ночевок были забронированы гостями из стран Персидского залива. Также 39% составили путешественники из Северной Америки.

"Сейчас важно использовать целевые и эффективные кампании, чтобы вернуть гостей, особенно из сектора делового туризма", - сказал директор управления швейцарского туризма Мартин Нидеггер.

В туристических городах, таких как Женева, Базель и Цюрих, зафиксировали самое большое количество туристов в августе этого года. Однако в этом году много туристов также ездили в сельские районы, и, конечно, в Альпы.

Ранее Швейцария ввела новые правила въезда для путешественников, прибывающих из шести третьих стран. Путешественникам из Албании, Армении, Азербайджана, Брунея и Японии разрешен въезд, только если они предоставят сертификат вакцинации от COVID одной из вакцин, разрешенных для поездки в страну.

Какие условия въезда в Швейцарию из Украины

Для граждан Украины со 2 августа 2021 года сняты ограничения на въезд в Швейцарию. Вместе с тем при въезде в Швейцарию всем путешествующим необходимо предъявить сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней).

Фото: Въезд в Швейцарию вакцинированным туристам из Украины разрешен без ограничений (unsplash.com/morgan-thompson)

Перечень признанных в Швейцарии вакцин:

Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty/Tozinameran), Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson (Ad26.COV2), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Sinovac (CoronaVac).

Заменой вакцинации может послужить отрицательный результат ПЦР теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда) или отрицательный результат быстрого теста на антиген COVID-19 (тест необходимо сделать за 48 часов до въезда) или подтверждение того, что турист переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровел.

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