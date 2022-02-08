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Бесплатный транспорт: в популярном городе полностью отменили плату за проезд

Автор: Евгения Тугушева

мВласти в Минске-Мазовецком расширили использование бесплатных автобусов, чтобы бороться с переизбытком автомобилей

В Минске-Мазовецком в Польше все желающие могут бесплатно ездить на городском автобусе. Власти города расширили использование бесплатного транспорта, который на данный момент распространяется на всех пассажиров: воспользоваться им могут и местные жители, и туристы, сообщает Transport-publiczny.pl.

Такое решение было принято для того, чтобы сократить пробки и побудить людей меньше использовать машины.

Бесплатный общественный транспорт действует в Минске-Мазовецком с самого начала его существования, то есть с 2018 года. Проблема была в том, что такое решение было доступно только обладателям карты минчанина и студентам. Ранее маршрут включал три автобусные линии. Сейчас добавили еще одну.

Таким образом, постановление горсовета уравняло всех пользователей общественного транспорта и перестало ставить плату в зависимость от конкретных требований.

Напомним, ранее мы писали, что бесплатный автобус запустили между Люксембургом и Францией, чтобы снизить пробки и уровень загрязнения.

Также мы рассказывали, что в итальянском городе Генуя отменили плату за проезд на общественном транспорте для местных жителей.

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