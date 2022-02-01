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Платить за проезд не нужно. Между двумя странами Европы запустят бесплатный транспорт

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Вторник 01 февраля 2022 14:31
Платить за проезд не нужно. Между двумя странами Европы запустят бесплатный транспорт Фото: Люксембург запускает бесплатные автобусы во Францию (unsplash.com/jared-lisack)
Автор: Евгения Тугушева

Автобус между Люксембургом и Францией решили запустить, чтобы снизить пробки и уровень загрязнения

Власти Люксембурга анонсировали проект тестового запуска бесплатного общественного транспорта во Францию, сообщает издание Themayor.eu.

Уточняется, что многие жители Люксембурга работают во Франции: этим и продиктована необходимость запуска бесплатного транспорта. Ежедневно в страну прибывают тысячи людей, которые утром едут на работу, а вечером возвращаются домой. Из-за этого на границе всегда собираются автомобильные заторы.

Кроме этого, такое решение властей является частью мер по улучшению экологии и сокращению трафика. Ожидается, что, как и во всем общественном транспорте в Люксембурге, наличие комфортабельных и бесплатных автобусов побудит работников меньше пользоваться своими автомобилями.

Согласно данным Евростата за 2019 год, Люксембург является страной с наибольшим количеством автомобилей во всем Европейском союзе: на 1000 жителей приходится 681 автомобиль. А по данным национального статистического агентства Люксембурга Statec, девять из десяти люксембуржцев владеют автомобилем.

Платить за проезд не нужно. Между двумя странами Европы запустят бесплатный транспорт

Фото: Многие жители Люксембурга работают во Франции (unsplash.com/yannis-pap)

Дата запуска бесплатного маршрута назначена на 31 января. Всего проект рассчитан на шесть месяцев, в течение которых будут оцениваться выгоды.

Маршрут свяжет Русси-ле-Виллаж, небольшой поселок во Франции, расположенный в 5 км от границы, с автобусной линией 323 в Люксембурге.

По какой цене можно доехать Люксембурга во Францию

Мы просмотрели, сколько придется заплатить, если не пользоваться бесплатным автобусом, а вместо этого проехать по данному маршруту с одной из транспортных компаний.

Так, средняя стоимость билета на автобус Flixbus из Люксембурга в Париж в одну сторону составляет от 46 долларов (41 евро).

Платить за проезд не нужно. Между двумя странами Европы запустят бесплатный транспорт

Напомним, ранее мы писали, что в Европе запустят новый железнодорожный маршрут для туристов.

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