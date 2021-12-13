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Бесплатный проезд. В популярном итальянском городе отменили плату в общественном транспорте

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Понедельник 13 декабря 2021 12:22
Бесплатный проезд. В популярном итальянском городе отменили плату в общественном транспорте Фото: Генуя, Италия (unsplash.com/slim-emcee)
Автор: Евгения Тугушева

Власти города Генуя надеются, что так люди будут меньше использовать машины

В итальянском городе Генуя отменили плату за проезд на общественном транспорте для местных жителей, пишет Themayor.eu.

Такое решение приняли власти города для поддержки тех, кто готов отказаться от личного автомобиля для поездок. Ожидается, что это благотворно повлияет на экологическое состояние атмосферы города и уменьшит заторы.

Город расположен на холмистой местности, поэтому один из самых распространенных видов общественного транспорта в городе – это лифты, а их – 17. Раньше за одну поездку на них приходилось отдавать € 1,5. Теперь же проезд станет полностью бесплатным.

Такая же система действует для железной дороги и метро. За билет придется заплатить, только если время поездки выпадает на промежуток с 16 до 20 часов. Стоимость билета – 1,5 евро.

В каких еще городах Европы ввели бесплатный проезд

В других городах Европы также постепенно отменяют плату за проезд на общественном транспорте, чтобы бороться с загрязнением атмосферы.

Так, в Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет, в Брюсселе проезд бесплатный для молодежи до 25 лет. В Люксембурге вообще отменили плату за проезд в муниципальном транспорте, а в Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. Кроме того, бесплатный проезд доступен жителям столицы Эстонии – Таллина.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему поездка в Португалию – одна из лучших идей для зимнего путешествия.

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