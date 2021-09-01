Бархатный сезон на побережье Адриатики: по какой цене можно отдохнуть в Хорватии в сентябре

Лето закончилось, но туристический сезон в Хорватии продолжается. В конце лета в стране подсчитали иностранных путешественников и пришли к выводу, что период отдыха проходит по "очень позитивному сценарию". В то же время ранее местные эксперты рынка были настроены более пессимистично. Об этом пишет издание Total Croatia News.

"С учетом того, что иностранцам стало намного проще въезжать в Хорватию, сезон выглядит великолепно. Прогнозы на осень также выглядят более чем многообещающими. Благоприятная эпидситуация, вероятно, будет сохраняться, пока все меры будут должным образом соблюдаться", — идет речь в публикации.

По последним данным системы eVisitor Хорватии, в настоящее время в стране отдыхает около 750 000 туристов, из которых около 650 000 - иностранцы.

Самые посещаемые локации страны

Согласно данным системы eVisitor, самыми посещаемыми по состоянию на конец августа стали истрийские города Ровинь, Пореч и Умаг.

Далее в списке локаций больше всего туристов фиксировали в Сплитско-Далматинском регионе, в регионе Задарская Жупания (в частности, в нее входит популярный у туристов город Задар).

Фото: Город Ровинь в Хорватии (unsplash.com/dimitry-anikin)

"Цифры говорят об обнадеживающем росте числа туристов на 67% по сравнению с прошлым годом. А сегодня иностранных гостей в стране всего на 15% меньше, чем в "рекордном" 2019 году. Если эпидемиологическая ситуация кардинально не изменится, далее сезон может превзойти все ожидания и принести долгожданное облегчения для всех, кто работает в сфере гостеприимства и туризма. Они ранее полагали, что такого успеха никогда не будет", — отмечают в Total Croatia News.

Какие правила въезда в Хорватию для украинцев

Сегодня для въезда в Хорватию нужен ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета или экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2 - его надо сдать за 48 часов до пересечения границы.

Заменой тестам может быть справка о пройденном (не позднее 14 дней до вылета, одобренным в ЕС препаратом) полном курсе вакцинации. Еще два варианта документа, которые можно предъявить на границе вместо тестов - справка о перенесенном COVID-19 за последние 6 месяцев и подтверждение о введении хотя бы одной дозы вакцины.

Дети возрастом до 12 лет освобождены от этих требований. Перед вылетом надо пройти анкетирование о контактах с заболевшими COVID.

Фото: Туристы в старом городе (unsplash.com/beren-sutton-cleaver)

Сколько стоят туры в страну в начале осени

Этим летом в Хорватию, несмотря на большое количество чартеров, продавалось мало путевок из Украины, писало РБК-Украина накануне. У одного из крупных украинских туроператоров туры в эту страну заняли всего 0,4% от общего объема продаж (данные включают период поездок туристов за границу с 1 мая по 20 августа).

Впрочем, немало возможностей отдохнуть в Хорватии - и в сентябре. К примеру, сеть турагентств "Поехали с нами" предлагает туры на 7 ночей в 2* мини-гостиницу на курорте Умаг по цене 20 948 за двоих (формат питания - завтраки, перелет включен в цену). Тур в 3* отель курорта Пореч в формате "только завтраки" (BO) на 7 ночей стоит 25 851 гривну за двоих.

Фото: Дубровник, Хорватия (unslash.com/cat-bassano)

У туркомпании "Пилигрим" тур в 3* гостиницу курорта Оребич стоит 23 220 грн за двоих, формат питания - "только завтраки". Путевка на 7 ночей в 38 отель курорта Пореч предлагается по цене в 25 864 гривны за двоих. В стоимость входят перелет, трансфер, завтраки и страховка.

Также можно найти и тематические туры в страну. Так, дайвинг-тур на 7 ночей в Хорватию от туроператора Travel Professional Group можно забронировать на середину сентября по цене от 15 600 грн за человека. В стоимость входит перелет, проживание, страховка. Экскурсии оплачиваются отдельно. С первого дня тура предлагается дайвинг в разных локациях. К примеру, погружение к затонувшим старым кораблям. Также - посещение островов для дайвинга - Банйоле, Стураг и острова Святого Иоанна.

У той же компании можно найти и гастрономический тур в страну. Цена з 7 ночей на человека - от 18 560 грн. В программе - знакомство с национальней кухней и ежедневное посещение местных аутентичных заведений - таверн, ресторанов и кафе.

Ранее мы писали, в какие страны Европы могут ехать украинцы сегодня.

Также стало известно, что в Турции начался обвал цен на туры в сентябре.