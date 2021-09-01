Оксамитовий сезон на узбережжі Адріатики: за якою ціною можна відпочити в Хорватії у вересні

Літо закінчилося, але туристичний сезон в Хорватії триває. В кінці літа в країні підрахували іноземних мандрівників і прийшли до висновку, що період відпочинку проходить за "дуже позитивним сценарієм". Водночас раніше місцеві експерти ринку були налаштовані більш песимістично. Про це пише видання Total Croatia News.

"З урахуванням того, що іноземцям стало набагато простіше в'їжджати в Хорватію, сезон виглядає чудово. Прогнози на осінь також виглядають більш ніж багатообіцяючими. Сприятлива епідситуація, ймовірно, буде зберігатися, поки всі заходи будуть належним чином дотримуватися", - йдеться в публікації.

За останніми даними системи eVisitor Хорватії, в цей час в країні відпочиває близько 750 000 туристів, з яких близько 650 000 - іноземці.

Найбільш відвідувані локації країни

Згідно з даними системи eVisitor, найбільш відвідуваними станом на кінець серпня стали істрійські міста Ровінь, Пореч і Умаг.

Далі в списку локацій найбільше туристів фіксували в Сплітсько-Далматинському регіоні, в регіоні Задарська Жупанія (зокрема, до неї входить популярне у туристів місто Задар).

Фото: Місто Ровінь в Хорватія (unsplash.com/dimitry-anikin)

"Цифри говорять про обнадійливе зростання числа туристів на 67% у порівнянні з минулим роком. А сьогодні іноземних гостей в країні всього на 15% менше, ніж у "рекордному" 2019 році. Якщо епідеміологічна ситуація кардинально не зміниться, далі сезон може перевершити всі очікування і принести довгоочікуване полегшення для всіх, хто працює у сфері гостинності та туризму. Вони раніше вважали, що такого успіху ніколи не буде", — відзначають у Total Croatia News.

Які правила в'їзду в Хорватію для українців

Сьогодні для в'їзду до Хорватії потрібен ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту або експрес-тест на антигени SARS-CoV-2 - його треба здати за 48 годин до перетину кордону.

Заміною тестам може бути довідка про пройдений (не пізніше 14 днів до вильоту, схваленим в ЄС препаратом) повний курс вакцинації. Ще два варіанти документа, які можна пред'явити на кордоні замість тестів - довідка про перенесений COVID-19 за останні 6 місяців і підтвердження про введення хоча б однієї дози вакцини.

Діти віком до 12 років звільнені від цих вимог. Перед вильотом треба пройти анкетування про контакти з хворими.

Фото: Туристи в старому місті (unsplash.com/beren-sutton-cleaver)

Скільки коштують тури в країну на початку осені

Цього літа в Хорватію, попри велику кількість чартерів, продавалося мало путівок з України, писало РБК-Україна напередодні. У одного з великих українських туроператорів тури до цієї країни зайняли всього 0,4% від загального обсягу продажів (дані включають період поїздок туристів за кордон з 1 травня по 20 серпня).

Втім, чимало можливостей відпочити в Хорватії - і у вересні. Наприклад, мережа турагентств "Поїхали з нами" пропонує тури на 7 ночей у 2* міні-готель на курорті Умаг за ціною 20 948 за двох (формат харчування - сніданки, переліт включений в ціну). Тур у 3* готель курорту Пореч у форматі "тільки сніданки "(BO) на 7 ночей коштує 25 851 гривню за двох.

Фото: Дубровник, Хорватія (unslash.com/cat-bassano)

У туркомпанії "Пілігрим" тур в 3* готель курорту Оребич коштує 23 220 грн за двох, формат харчування - "тільки сніданки". Путівка на 7 ночей в 38 готель курорту Пореч пропонується за ціною у 25 864 гривні за двох. У вартість входять переліт, трансфер, сніданки й страховка.

Також можна знайти й тематичні тури в країну. Так, дайвінг-тур на 7 ночей в Хорватію від туроператора Travel Professional Group можна забронювати на середину вересня за ціною від 15 600 грн за людину. До вартості входить переліт, проживання, страховка. Екскурсії оплачуються окремо. З першого дня туру пропонується дайвінг в різних локаціях. Наприклад, занурення до затонулих старих кораблів. Також - відвідування островів для дайвінгу - Банйоле, Стураг і острова Святого Іоанна.

У тієї ж компанії можна знайти й гастрономічний тур в країну. Ціна з 7 ночей на людину - від 18 560 грн. У програмі - знайомство з національною кухнею і щоденне відвідування місцевих автентичних закладів - таверн, ресторанів і кафе.

Раніше ми писали, в які країни Європи можуть їхати українці сьогодні.

Також стало відомо, що у Туреччині почався обвал цін на тури у вересні.