Бархатный сезон в отелях с бассейнами: на черноморском курорте Грибовка предлагают огромные скидки на отдых

Бархатный сезон на Черном море в Украине – отличная идея для любителей тихого семейного отдыха. Для удачного отпуска достаточно выбрать подходящий курорт с комфортными условиями проживания.

Одна из самых популярных локаций для отдыха осенью – Грибовка в Одесской области. Благодаря большому выбору отелей и баз отдыха с бассейнами и питанием туристы могут почувствовать себя в отпуске, как на зарубежном курорте.

При этом большим преимуществом будет более низкая цена на проживание – ведь в сентябре на море можно рассчитывать на скидки до 30-40% по сравнению с июлем и августом.

Сколько стоит отдых в начале сентября в Грибовке и остались ли еще свободные номера в самых популярных отелях – в материале.

Преимущества курорта для отдыха

Курортный поселок Грибовка вблизи Затоки (в 30 км от Одессы) известен широким песчаным пляжем (до 100 м), чистым теплым морем и хорошо развитой отельной инфраструктурой – еще с советских времен тут сохранились пансионаты и базы отдыха на больших территориях. После реконструкции отелей и благоустройства эта особенность вызывает ассоциации с зарубежными курортами.

Фото: Пляж Грибовки летом (wikipedia.org)

Большинство вариантов размещения в Грибовке – на первой линии в отелях. При этом легко найти проживание с питанием "шведский стол", бассейнами и анимацией. В Грибовке цены немного ниже, чем на соседних курортах - из-за отсутствия особых развлечений в поселке сюда едут преимущественно семьи с детьми. Хотя на курорте есть рестораны, кафе и магазины.

Самый бюджетный отдых в Грибовке

Поскольку частный сектор в Грибовке находится на расстоянии пары километров от береговой линии, снимать комнаты "у хозяев" выбирает не так уж много отдыхающих. Поэтому цены на такое размещение в сентябре радуют большими скидками, о чем упоминается в частных объявлениях.

Например, в 12 минутах пешком к морю в однокомнатном домике с душем, кондиционером, стиральной машиной и кухней, семье из 3 человек предлагают поселиться по цене 750 гривен в сутки. В августе такое же размещение стоило 1200 гривен в сутки.

Фото: Грибовку ценят за широкий песчаный пляж (facebook.com/Юлия Егер)

Но немало также есть вариантов снять гостевой домик или комнату с кондиционером и хорошей мебелью на первой линии по цене 250-350 гривен с человека в сутки.

А большой дом для семьи на берегу моря можно снять за 3000 гривен в сутки, хорошо оборудованные апартаменты в скандинавском стиле рядом с пляжем на 4 человек – за 1500 гривен в сутки.

В то же время на базах отдыха на первой линии можно найти бюджетные номера или домики без удобств по самым низким ценам – от 200 гривен с человека в сутки.

Недорогие отели с бассейном

В Грибовке достаточно предложений провести отдых в отелях и пансионатах с бассейном на территории, что очень актуально при холодном море и ветреной погоде в сентябре.

Например, в "Резиденции "Южная" с бассейном на территории неделя на двоих обойдется в 11200 гривен в номере "делюкс".

Фото: Отель с бассейном в Грибовке (booking.com)

В отеле "София" с бассейном, садом и детской площадкой неделя в трехместном номере обойдется в 7385 гривен.

В отеле "Аквамарин" улучшенный двухместный номер – в 7000 гривен.

Сколько стоит отдых в лучших отелях

В самых популярных отелях с бассейнами Грибовки, по данным на сайте booking.com, на первые недели сентября остались свободными всего несколько номеров.

Например, в отеле "Золотой Бугаз" с открытым и крытым бассейнами, рестораном и частным пляжем на даты с 4 сентября можно снять четырехместный эконом-номер по цене от 7700 гривен за неделю. Неделя в апартаментах с двумя спальнями обойдется в 21000 гривен.

В отеле "SeaLoft" на берегу моря с бассейном двухуровневые апартаменты на пятерых обойдется в 22400 гривен за 7 ночей.

Отель "Черное море Бугаз" имеет свой частный пляж и бассейн, ресторан и фитнес-центр. С 4 сентября в отеле можно поселиться в номере "делюкс" за 30800 гривен за неделю. В єту сумму включены завтраки.

Фото: На курорте большой выбор жилья на берегу моря (booking.com)

Снять частный дом для большой компании на отдельной территории на первой линии у моря окажется дороже. Например, пожить неделю в таун-хаусе можно по цене 24500 гривен за 7 гостей, на вилле с садом – 58800 гривен за такое же количество людей.

К слову, пляжный сезон в Грибовке обычно длится до конца сентября. В этом году представители турбизнеса надеются на более долгий период тепла осенью и советуют туристам не отказываться от отпуска в бархатный сезон.

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