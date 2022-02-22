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Без "зеленых сертификатов": еще одна популярная страна смягчает ограничения

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Вторник 22 февраля 2022 12:59
Без "зеленых сертификатов": еще одна популярная страна смягчает ограничения Фото: София, Болгария (unsplash.comfred-moon)
Автор: Евгения Тугушева

С 20 марта отменяют в Болгарии медицинский паспорт

Болгария решила постепенно смягчать ограничения в стране. Начнет с отмены "зеленых сертификатов".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Reuters.

"Зеленый сертификат" COVID-19 больше не понадобятся в для входа в рестораны, торговые центры и другие общественные места с 20 марта по мере ослабления распространения коронавирусной инфекции, заявил в 21 февраля премьер-министр Кирил Петков.

Медицинский паспорт — цифровой или бумажный сертификат, показывающий, что кто-то был вакцинирован, дал отрицательный результат или недавно вылечился от вируса — стал обязательным для большинства закрытых помещений в Болгарии в октябре прошлого года.

"Нам удалось пройти волну Омикрон без массовых закрытий школ и предприятий… Наши прогнозы показывают, что примерно 20 марта можно будет снять все ограничения в стране, связанные с "Зеленым сертификатом", — сказал Петков журналистам издания Straitstimes.com.

Болгария начнет ослаблять ограничения с 24 февраля, когда владельцам общественных мест, таких как торговые центры, кинотеатры, спортивные залы и бары, будет разрешено пускать тех, кто не имеет зеленого сертификата, говорится в Straitstimes.com.

Петков также добавил, что правительство продолжит призывать граждан к вакцинации, и сказал, что сертификат по-прежнему будет необходим тем, кто хочет поехать в другие страны Европейского Союза.

Без &quot;зеленых сертификатов&quot;: еще одна популярная страна смягчает ограничения

Фото: В Болгарии отменят "зеленый сертификат" (unsplash.com/jackroaming)

С 5 марта всем иностранным путешественникам, имеющим зеленый сертификат, будет разрешен въезд в Болгарию. Правительство надеется это даст толчок туристической индустрии.

С 20 марта, если все пойдет по плану, медицинский пропуск будет использоваться только для облегчения выезда за границу, сообщил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев.

Напомним, ранее мы писали, что в Италии рассказали, когда откроются для туристов.

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