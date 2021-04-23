"Зеленые паспорта" и тесты: что известно об условиях въезда украинцев в Израиль

Украину внесли в список из семи самых опасных стран

Отдых в Израиле для украинских туристов в рамках "зеленых коридоров" обсуждается на правительственном уровне. Но пока взаимные поездки напрямую зависят от ситуации с заболеваемостью в нашей стране.

Только вчера, 22 апреля, Минздрав Израиля внес Украину в список из семи стран с высоким риском заражения COVID, сообщает The Times of Israel.

В рекомендации призывают даже вакцинированных израильтян избегать поездок в страны с серьезными вспышками COVID-19 из-за возможного заражения штаммами, более устойчивыми к вакцинам. Кроме Украины, опасными считаются Эфиопия, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Турция.

Какие категории граждан могут ехать в Израиль

На днях в некоторых израильских СМИ появилась информация о том, что для путешествующих из указанных семи стран собирались ввести обязательное требование отбывать самоизоляцию в "коронавирусных отелях". Отмечалось, что такой подход рассматривался как опция. Впрочем, публичных заявлений о введении такого требования пока не озвучивали.

Фото: Вакцинированным туристам разрешат въезд в мае (pixabay.com)

Между тем, на фоне высоких темпов вакцинации пандемия в Израиле отступает - в стране закрыли последние отделения для лечения пациентов с коронавирусом.

С 23 мая в страну разрешат въезд туристов, которые прошли вакцинацию от COVID. При этом им придется делать два ПЦР-теста – до и после пересечения границы.

Пока же гражданам Украины с туристической целью посещать Израиль не разрешено. С другой целью можно въезжать после получения специального разрешения от правительства Израиля. Его могут получить близкие члены семей израильтян, студенты, эксперты, артисты, волонтеры.

Фото: Иерусалим в Израиле (pixabay.com)

При этом необходимо сделать два ПЦР-теста – за 72 часа до прилета и после прибытия в страну, а также пройти 14-дневную самоизоляцию.

Дипломаты ведут переговоры о "зеленых паспортах"

Упрощение поездок между государствами в условиях пандемии регулярно обсуждается на правительственном уровне. Например, 12 апреля состоялась встреча замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и замминистра здравоохранения Израиля - Иоава Киша.

"Стороны договорились продолжать сотрудничество между Украиной и Израилем в преодолении пандемии СОVID-19. Обсуждены профессиональные эпидемиологические вопросы для упрощения пересечения границ между государствами", - сообщили РБК-Украина в посольстве Украины в Израиле.

Фото: Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук (israel.mfa.gov.ua)

19 апреля 2021 состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с Генеральным директором Службы иммиграции населения и пограничного контроля Государства Израиль Шломо Мор-Йосефом, во время которой также обсуждались вопросы о порядке пересечения украинскими туристами израильской границы в условиях пандемии, уточнили в дипломатическом ведомстве.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями о возможности взаимного признания официальных свидетельств о вакцинации от COVID-19 – "зеленых паспортов". Очерчен ряд шагов для заключения соответствующего соглашения, на основании которого владельцы "зеленых паспортов" смогут путешествовать между обеими странами", - отметил РБК-Украина посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук.

Дипломат добавил, что вопрос открытия израильской границы для иностранных туристов, в том числе граждан Украины, рассматривается компетентными органами Израиля как на основании показателей распространения коронавируса и темпов вакцинации внутри страны, так и с учетом этих факторов в других странах.

Напомним, ранее мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть на курортном острове Бали этим летом.

Также сообщалось, что Тунис смягчил правила въезда для туристов, в том числе для путешественников из Украины.