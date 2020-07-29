Авиакомпании распродают билеты за бесценок: когда их не стоит покупать

Еще до карантина среди украинских туристов стали популярными распродажи билетов на самолеты, когда практически в любой город Европы можно было вылететь за 10 или 20 евро.

Несмотря на скептические мнения о том, что с началом пандемии таких билетов уже не будет, сейчас авиакомпании предлагают дешевые перелеты так же активно, как и раньше.

Какие акции предлагают пассажирам

"Из Киева в Афины или Салоники от €27 в две стороны! Сентябрь – ноябрь!" – предлагает дешевые билеты авиакомпания Wizzair. В другом предложении компании – цены вообще рекордно низкие: из Львова в Милан (Италия) прямым рейсом можно улететь по цене от 9 евро. Такое же предложение действует на билеты из Одессы в Милан.

Кроме того, из Киева в Афины или Салоники в сентябре-ноябре можно забронировать билет за 13 евро туда и за 27 евро обратно.

Авиакомпания Ryanair недавно разрешила бесплатную замену рейса для новых билетов, которые были приобретены на сентябрь. Ценовые предложения от компании тоже очень привлекательные. Так, из Львова в Милан в середине сентября можно вылететь за 21 евро. 22 августа из Киева в Вильнюс (Литва) можно вылететь за 19,80 евро, а 1 сентября по этому же направлению – за 9 евро.

Несмотря на низкие цены на билеты, в страны ЕС сейчас могут лететь только те, кто имеет для этого специальные разрешения. Туристы из Украины в большинство стран Европейского союза ехать пока не могут. Пока украинцы ждут полного открытия границ, много кто хочет купить дешевые билеты в Европу уже сейчас.

Но рискованно ли покупать авиабилеты до Будапешта или Берлина на август или сентябрь? Спрашиваем у экспертов отрасли.

Действительно ли выгодно покупать билеты заранее?

Если нет острой необходимости, то пока лучше воздержаться от покупки дешевых билетов, поскольку правила пересечения границ могут измениться в любой момент, говорит авиаэксперт Богдан Долинце.

"Были прецеденты, когда у людей были билеты, они въехали в страну без проблем, а когда возвращались, то требования к пересечению границы изменились. И пришлось или сдавать тест на COVID-19, или находиться на двухнедельной самоизоляции", - говорит он.

Фото: Когда стоит покупать билеты в Европу со скидками (РБК-Украина)

К тому же, во время карантина билет, который покупается за несколько месяцев или больше, ненамного дешевле, чем за несколько дней или за неделю до вылета, добавляет эксперт.

"Сейчас авиаперевозчики стараются максимально быстро заполнить свои борта. И это значит, что значительной разницы в стоимости мы не наблюдаем. Хотя общее правило, когда приобретенные за несколько месяцев билеты дешевле, остается. Но в условиях карантина компании пытаются устанавливать низкие цены и на билеты даже на те рейсы, к которым осталось несколько дней. Поэтому зависимость по стоимости билета и срокам вылета во время пандемии не слишком существенная", - объясняет Богдан Долінце.

"Акционные предложения будут и после карантина"

Авиаблогер Владимир Беленький считает, что акционные предложения от большинства авиакомпаний останутся и в дальнейшем. В любом случае в самолете есть места, которые продают и по 100 евро, и по 10. Таким образом авиакомпании пытаются не выйти в "минус" и заполнить свои рейсы. В лоукост-компаниях говорят, что средняя цена на их перелеты составляет около 50 евро.

"То есть получается, что кто-то покупает более дешевый билет, а кто-то - дороже. Я убежден, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем", - говорит он.

Фото: Останутся ли акционные предложения на авиабилеты? (РБК-Украина)

Однако Владимир Беленький не советует пока покупать билеты на август и сентябрь в Европу с учетом того, что пока неизвестны сроки открытия границ для наших туристов. По его мнению, лучше поехать в те страны, которые уже открыты. Например, в Турцию или Египет.

Такого же мнения придерживается и Богдан Долинце. Пока не будет прогнозируемой политики правительств относительно отмены ограничений, лучше не рисковать и не брать такие билеты, отмечает авиаэксперт.

"Даже те туристические предложения, которые есть сейчас, не дороже тех, что были в прошлом году. Поэтому я думаю, можно подождать. А учитывая то, что количество пассажиров сейчас не очень высокое, то цена на рейсы вряд ли будет расти в ближайшие несколько месяцев", - говорит он.

Сейчас лоукост-компании и действительно довольно агрессивно начали рекламировать свои билеты по разным направлениям. Но есть и другая проблема – некоторые компании иногда могут вообще не знать, будут ли они иметь возможность отправить тот или иной рейс, добавляет Долинце.

"Несмотря на это, они все равно пытаются получить от пассажира деньги, а в случае отмены рейса будут предлагать поменять деньги на разнообразные бонусные купоны или баллы. Если же пассажир не захочет менять деньги на купоны, то ему вернут средства, но позже. Авиакомпании по закону имеют право рассматривать заявки на возврат денег три месяца. А за это время пользуются деньгами, которые заплатил клиент", - говорит он.

Фото: Авиакомпании ввели новые правила перевозок во время пандемии (РБК-Украина)

Если сейчас вы видите очень дешевые билеты в Афины, а въезд в Грецию для украинцев при этом запрещен, то билеты брать не надо, отмечает эксперт.

"После ситуации с задержанием наших туристов в Греции не раз звучали заявления о том, что ответственность за знание правил въезда перед покупкой билетов полностью возложена на пассажира. Пассажир должен самостоятельно проверить, что документы, имеющиеся у него на руках, позволяют осуществить поездку", - резюмирует он.

Где проверять правила пересечения границ?

В украинской авиакомпании SkyUp тоже отмечают, что перед покупкой билета надо проверять правила въезда и выезда, также надо проверять наличие необходимых для этого документов.

Сейчас компания выполняет рейсы в основном по Украине, а из международных направлений у нее есть перелеты пока только в Тиват (Албания), с недавних пор начали возить пассажиров также в Бургас (Болгария).

"Перед покупкой билета проверьте правила въезда в страну назначения (выезд украинцев за границу, въезд в иностранцев и украинцев), наличие всех необходимых документов, включая Карту с контактной информацией о пассажире для органов здравоохранения страны прибытия. Распечатайте все необходимые документы заблаговременно, поскольку в аэропорту такой возможности не будет", - говорят в компании.

Фото: Пассажирам нужно заранее проверять все разрешительные документы для въезда в страну (РБК-Украина)

Если пассажиры прибывают в Украину из "красной" зоны, наличие справки об антителах к Covid-19 не освобождает от необходимости ПЦР-тестирования или 14-дневной домашней самоизоляции под контролем мобильного приложения "Дій вдома" или обсервации на выбор пассажира, подчеркивают в SkyUp

В случае транзитного перелета через страну "красной зоны" учитывается зона страны вылета. Если пассажир прибывает из "зеленой" зоны, то для въезда и пребывания в Украине достаточно иметь полис медицинского страхования, который покрывает лечение Covid-19 и пребывания на обсервации.

Если пассажир является гражданином государства, входящего в "красную" зону, но в течение последних 14 дней он не находился в стране своего гражданства, то для въезда в Украину применяются правила зоны страны, из которой он прибывает при условии наличия полиса медицинского страхования, добавляют в компании.

Напомним, ранее мы писали, когда украинцы смогут поехать на море в Испанию, Италию или Грецию.

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