В атмосфере праздника: сколько стоят развлечения на главных зимних локациях Киева

Новый год прошел, но впереди еще рождественские праздники: хороший повод прогуляться по столице, если на праздники вы остались дома. Праздничный Киев в этом году очень красочный.

По городу обустроено семь больших новогодне-рождественских локаций. Они отличаются тематикой оформления, форматом, ценами на развлечения, еду и напитки, продолжительностью функционирования. Некоторые из них будут работать вплоть до марта.

Расскажем о главных зимних локациях столицы и о том, какие цены на фудкортах и аттракционах предлагаются гостям.

"Чарівний ліс" на Софийской площади

В этом году елка на Софийской площади дважды оказывалась в эпицентре народного возмущения: первый раз – когда общественности не понравилась шляпа на ее верхушке, а второй раз – когда во время торжественного открытия 19 декабря над головами людей произошло возгорание.

Однако главное новогоднее дерево Украины, увенчанное рождественской звездой, заняло почетное 7-е место в европейском рейтинге "Самых красивых новогодних елок в Европе".

А "волшебная" шляпа, которая из верхушки 30-метровой искусственной елки переместилась на землю, стал чрезвычайно популярной фотолокацией. Любители пофотографироваться будут здесь приятно удивлены и количеством интересных фотозон, одна из которых даже оборудована устройством, которое выдувает искусственный снег.

Фото: Новогодняя локация "Чарівний ліс" на Софийской площади (Анна Дубовская)

Вокруг гигантского пня, на котором стоит елка, малышей ждут дружелюбные гномы, эльфы и другие лесные жители, а кое-где даже "растут" гигантские грибы. Дети особенно в восторге от ступенек на пни, которые ведут к таинственным дверцам.

Игрушки на елке выдержаны в лесной тематике: шишки, грибочки, белочки, птички, желуди и прочее.

Локация дополнена аттракционами: "Венецианская карусель" (100 грн), "Башня" (50 грн) и электрокачелями для самых маленьких (20 грн). По площади можно покататься на небольшом паровозике. У детей также есть возможность пообщаться с голографическим Святым Николаем.

Видео: Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Хотя от огромного фуд-корта, который в предыдущие годы обустраивали между Софийской и Михайловской площадями, отказались из-за карантина, вокруг елки есть киоски с едой, напитками и сувенирами.

Цены на еду и напитки следующие: хот-дог – 70 грн, большой французский блинчик с начинкой – от 120 грн, сладкие вафли "Bubble Waffle" – 120 грн, глинтвейн – 70 грн за 260-милилитровый стакан и 90 грн - за 370-милилитровый.

Локация на Софийской площади будет работать до середины января.

"Петриковка" на Контрактовой площади

На Контрактовой площади в этом году установлены две елки: одна из них - традиционная, с рождественской звездой на верхушке, украшенная тарелками, расписанными петриковкой и красными яблоками. Она очень душевная и уютная.

А вторая – яркая, увенчанная клоуном и крутится. Вторая елка – это аттракцион, карусель, прокатиться на которой в одной из елочных игрушек стоит 150 грн. Недешево, зато ярко!

Под смотровым колесом (один круг на нем стоит 100 грн) в этом году залили достаточно пространства каток. На ней можно покататься даже бесплатно: для этого просто нужно иметь собственные коньки и прийти на нее в будний день до 14:00. Катание - безлимитное.

Фото: Новогодняя локация на Контрактовой площади (Анна Дубовская)

Если своих коньков нет, билет будет стоить от 130 до 170 грн, в зависимости от того, будний это день, выходной или праздничный. За 200 грн можно заказать услугу инструктора.

Фото: Новогодние развлечения на Подоле в Киеве (Анна Дубовская)

Горка для тюбинга обойдется вам в 50 грн за один спуск. Выгодно брать сразу пять спусков, тогда спуск будет стоить 26 грн. Среди фотозон выделяется тоннель из лампочек, в котором возникает ощущение, словно ты вдруг попал на космический корабль.

Цены на напитки и еду: глинтвейн – 70 грн за 260-милилитровый стакан и 90 грн за 370-милилитровый, большой леденец – 40 грн, бургер – от 150 грн, кюртош калач – от 85 грн, хачапури несладкие – от 70 грн, хачапури сладкие – по 50 грн, кубдари – 90 грн, эспрессо – 20 грн.

Локация на Контрактовой площади будет работать до середины января.

Видео: Контрактовая площадь: елка, каток, еда (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

"Кришталевий палац" возле Арки и на мосту через Владимирский спуск

Эта локация привлечет вас яркой аркой входа со стороны Европейской площади, волшебной иллюминацией на Пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск ("мосту Кличко"), гигантскими звездами и полем светлячков на Владимирской горке рядом с мостом.

Тематику "Кришталевого палацу" поддерживают украшения холодных цветов в виде снежинок и кристаллов.

Киосков с едой возле Арки немного, акцент сделан на напитки. Цены такие: эспрессо – от 15 грн, чай (350 мл) – 30 грн, глинтвейн – 70 грн за 260-милилитровый стакан и 90 грн за 370-милилитровый, хот-дог – 49 грн.

Фото: "Кришталевий палац" возле Арки дружбы народов (Анна Дубовская)

Скромная, но симпатичная традиционная елка здесь стоит посреди катка. Она - довольно скромного размера. Билет на каток стоит 200 грн, персональный инструктор обойдется в 200 грн, а воспользоваться камерой хранения можно за 50 грн.

Один спуск с горки и выход на смотровую площадку обойдется в 70 грн, 5 спусков обойдутся в 130 грн.

Но учитывайте температуру воздуха, поскольку 31 декабря, когда на улице держалась незимняя погода с температурой +9, горка не работала, каток был похож на большую лужу и тоже был закрыт.

Фото: Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск тоже украсили (Анна Дубовская)

Локация будет работать до середины января.

"Миколай приймає друзів" у Офиса президента Украины

Под Офисом Президента второй год подряд тоже устраивают праздничную ярмарку.

Ввиду карантина и здесь отказались от фуд-корта, но в киосках можно приобрести еду и напитки: кофе - от 30 грн, чай - 35 грн, глинтвейн – от 75 до 95 грн., штоллен - 40 грн, кусок "Медовика" или "Наполеона" - 80 грн, бургер - 130 грн.

Каток здесь бесплатный, включительно с прокатом коньков, есть камера хранения. Но советовать этот каток я не стану, поскольку здесь можно испортить себе праздничное настроение стоянием в гигантской очереди из желающих прокатиться бесплатно. Карусель бесплатная, на нее очередь тоже немаленькая.

На локации обустроена резиденция Святого Николая, где дети и взрослые могут написать ему письмо и сфотографироваться.

Локация работает на протяжении всего периода новогодних праздников.

"Містечко зимових розваг" у дворца "Украина"

Эта зимняя локация отличается очень стильным праздничным оформлением и достаточно высокими ценами. Елка выдержана в музыкальной тематике, украшенная игрушками в виде музыкальных инструментов и нот.

При входе посетителей встречают аниматоры в костюмах зверей. Кроме того, что здесь есть хорошие фотозоны, сам городок очень фотогеничен, поэтому ярких фотографий отсюда будет море.

Дети могут посетить резиденцию Святого Николая за 250 грн. В эту цену входит красивый сладкий подарок и фото с самим Святым Николаем. Он, кстати, очень артистичный, от настоящего не отличишь, так малыши ему верят и рассказывают о своих мечтах. Помогают святому девушки-ангелы.

Видео: "Містечко зимових розваг" у дворца "Украина" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Каток здесь небольшой, в будние дни покататься можно за 170 грн, а в выходные и на праздники - за 295 грн. Но катание здесь не безлимитное, сеанс длится один час. Тюбинговая горка стоит 75 грн за три спуска и 100 грн за пять спусков.

Хотя классического фуд-корта вы здесь не найдете, по территории городка расставлены скамейки, на которых можно перекусить, купив поесть-попить в киосках: эспрессо – 50 грн, глинтвейн – 75 – 95 грн, ролл с уткой по-пекински – 165 грн, рис с курицей – 155 грн, порция чуррос – от 90 грн за порцию, фреш – 100 грн., кубдари – 120 грн. Есть теплый бар в помещении.

Если вам такие цены на еду кажутся высокими, можно гораздо дешевле, но не менее вкусно покушать, купив еду и напитки у метро, которое находится совсем неподалеку.

"Містечко зимових розваг" будет работать до 28 февраля. Но если вы хотите застать и Святого Николая, поспешите: его резиденция здесь будет работать только до 17 января.

Зимний городок на проспекте Науки

Эта зимняя локация приглашает посетителей второй год подряд. Она открылась самой первой – еще 30 ноября.

На площади, где осенью работали свето-музыкальные фонтаны, обустроили большую ярмарку. Купив еды и напитков, можно посидеть на лавочках под навесом напротив стены завода, на которой в вечерние часы транслируется мапинг-шоу, или в амфитеатре, в центре которого залили каток с елкой посередине.

Елка посреди катка - ее полноценная функциональная часть: она - с тоннелем, то есть во время катания можно проезжать сквозь елку и делать интересные фото. В этом году по периметру катка размещены экраны с теплым светом, которые обеспечивают хорошее освещение лица, поэтому видно того, кто селфится, и саму елку на заднем фоне.

Фото: Главная елка страны на Софийской площади (РБК-Украина/Виталий Носач)

В будние дни билет на каток стоит от 130 грн, в выходные и праздники – от 160 грн, пенсионеры в будни с 12:00 до 16:00 могут прокатиться всего лишь за 10 грн. Катание безлимитное. Услуги инструктора – 200 грн.

Камеры хранения багажа и место для переодевания находятся в теплом павильоне. В этом году у катка обустроен большой прямоугольный бар, который работает как для посетителей катка, так и для тех, кто отдыхает без коньков.

Локация будет работать до 8 марта.

"Зимова країна на ВДНГ"

На ВДНГ в Киеве работает настоящий парк новогодних развлечений.

Вход украшен очень торжественно и сразу настраивает на праздничное настроение. Елка - стильная, в бело-красных цветах. Каток здесь большой, площадью почти 2 000 квадратных метров, билет стоит 150 грн, катание безлимитное. При катке есть трибуны для отдыха и наблюдения.

Неподалеку от катка размещены тюбинговые горки, самые дешевые среди всех новогодних локаций Киева. Один спуск стоит 30 грн, а пять спусков обойдутся в 100 грн. Горки - двух размеров: выше и одна ниже.

Маленькие посетители парка будут в восторге от Резиденции Санты и от "Фабрики грез", билеты туда стоят по 220 грн. Новогодние квесты, выступления резидентов "Подпольного стендапа" и сферический кинотеатр – это "Телепорт 360".

В том же павильоне есть кафе. "Фабрика аттракционов" предложит развлечения на любой вкус и возраст: от простых каруселей для малышей до экстрима для взрослых. Цены стартуют от 80 грн.

Видео: "Зимова країна на ВДНГ" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Для тех, кто хочет не просто развлечься, но и узнать что-то новое, работают выставки "Динозавры морских глубин" (от 180 грн) и "Вселенная тела: внутри животных" (от 350 грн).

"Зимова країна" - единственная праздничная локация Киева, где представлен полноценный фудкорт со столиками и стойками, некоторые стойки теплые, с очагом посередине.

Цены на кофе стартуют от 15 грн, глинтвейн – от 75 грн, шашлык – от 60 грн за 100 граммов, хот-дог – от 50 грн, шаурма – от 80 грн. Есть киоски с разнообразными сувенирами и вкусными наливками. Если же вы захотите поесть в тепле, заходите в ресторанчик неподалеку.

Эта локация будет работать до 14 марта.

Какое место для прогулки выбрать?

Если подвести итог, то самым большим и самый разнообразный зимний городок - "Зимова країна на ВДНГ", да и цены там вполне доступные. Самое стильное, хотя и довольно скромных размеров и дорогое - "Містечко зимових розваг" у дворца "Украина".

Хороший каток с новенькими коньками – на проспекте Науки, а бесплатно можно покататься на своих коньках в первой половине дня на Контрактовой. Совершенно бесплатные каток и карусель - возле Офиса Президента, но там и очереди огромные.

Собственно, каждая новогодняя локация Киева заслуживает быть увиденной.

Напомним, ранее мы писали о лучших местах для путешествий с детьми зимой во время карантина.

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