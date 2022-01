Англия существенно ослабляет условия для вакцинированных туристов: что нужно знать

Кроме ПЦР-тестов, также отменяют самоизоляцию по прибытии

Власти Англии приняли решение отменить для вакцинированных от коронавируса туристов требование сдавать ПЦР-тест перед прибытием в Англию. Об этом сообщает The Independent.

"С пятницы мы отменим проверку перед вылетом. Мы также отменим требование самоизоляции по прибытии", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Так, с 4 утра 7 января вакцинированные путешественники с двойной дозой (и младше 18 лет) больше не должны сдавать отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген) по прибытии в Англию.

С той же даты и времени этим двум группам больше не придется самоизолироваться, ожидая результатов теста на второй день, полученных по прибытии.

С этих выходных будет отменено требование к прибытию с двойной дозой для прохождения ПЦР-теста на "второй день" после прибытия.

Начиная с 4 часов утра в воскресенье, 9 января, полностью вакцинированные (и в возрасте до 18 лет) могут вместо этого вакцинированные путешественники смогут пройти более дешевый тест на антиген в течение двух дней по прибытии, при этом им не нужно проходить карантин в ожидании результата.

"С пятницы мы отменим тест перед отправкой... мы также отменяем требование изоляции по прибытии", - сказал Джонсон на сегодняшнем заседании PMQ.

Такое ослабление ограничений распространяется только на Англию, но по всей вероятности, что правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вскоре следуют их примеру.

Кроме того, министр транспорта Грант Шаппс подтвердил ослабление требований к тестированию, написав в Твиттере, что "эти меры больше не пропорциональны", поскольку Omicron "является доминирующим вариантом и широко распространен в Великобритании".

INTERNATIONAL TRAVEL UPDATE



We're removing the temporary extra testing measures we introduced last year at the border to slow cases of Omicron coming to the UK. Now Omicron is the dominant variant & is widespread in the UK, these measures are no longer proportionate [1/6]