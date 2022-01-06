ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Англія суттєво послаблює умови для вакцинованих туристів: що потрібно знати

Новость на русском →
Четвер 06 січня 2022 12:55
Англія суттєво послаблює умови для вакцинованих туристів: що потрібно знати Фото: Тауерський міст у Лондоні (unsplash.com/charles-postiaux)
Автор: Євгенія Тугушева

Крім ПЛР-тестів, також  скасовують самоізоляцію після прибуття 

Влада Англії ухвалила рішення скасувати для вакцинованих від коронавірусу туристів вимогу здавати ПЛР-тест перед прибуттям до Англії. Про це повідомляє The Independent.

"З п'ятниці ми скасуємо перевірку перед вильотом. Ми також скасуємо вимогу самоізоляції після прибуття", – заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Так, з 4 ранку 7 січня вакциновані мандрівники з подвійною дозою (і молодше 18 років) більше не повинні здавати негативний результат тесту на коронавірус (ПЛР або антиген) після прибуття в Англію.

З тієї ж дати та часу цим двом групам більше не доведеться самоізолюватися, очікуючи результатів тесту на "другий день", отриманих після прибуття.

З цих вихідних також буде скасовано вимогу до прибуття з подвійною дозою для проходження ПЛР-тесту на "другий день" після прибуття.

Починаючи з 4 години ранку в неділю, 9 січня, повністю вакциновані (і віком до 18 років) можуть замість цього вакциновані мандрівники зможуть пройти більш дешевий тест на антиген протягом двох днів після прибуття, при цьому їм не потрібно проходити карантин в очікуванні результату.

"З п’ятниці ми скасуємо тест перед відправленням... ми також скасовуємо вимогу ізоляції після прибуття", – сказав пан Джонсон під час сьогоднішнього засідання PMQ.

Таке послаблення обмежень поширюється тільки на Англію, але цілком ймовірно, що уряди Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії незабаром наслідують їхньому прикладу.

Крім того, міністр транспорту Грант Шаппс підтвердив послаблення вимог до тестування, написавши у Твіттері, що "ці заходи більше не є пропорційними", оскільки Omicron "є домінуючим варіантом і широко поширений у Великої Британії".

Водночас, жодне з чинних правил поїздок не зміниться для нещеплених мандрівників – вони як і раніше повинні будуть продовжувати здавати негативний тест перед від'їздом, проходити карантин протягом 10 днів після прибуття і здавати ПЛР-тест на другий і восьмий дні самоізоляції.

Таким чином, від 7 січня правила в'їзду в Англію повернуться до того, що діяло в період від 24 жовтня до 30 листопада минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, туристам у Європі компенсуватимуть перенесення авіарейсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Володимир Жерновой
Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради
Володимир Жерновой
бізнес-коуч та психолог
Антон Тараненко
Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Мар'яна Олеськів
Відновлення мандрів. Яким видався 2021 рік для туризму в Україні та світі
Мар'яна Олеськів
Голова Державного агентства розвитку туризму
Олексій Бурчевський
Польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році
Олексій Бурчевський
адвокат у галузі авіаційного права
Всі точки зору