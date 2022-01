Англія суттєво послаблює умови для вакцинованих туристів: що потрібно знати

Крім ПЛР-тестів, також скасовують самоізоляцію після прибуття

Влада Англії ухвалила рішення скасувати для вакцинованих від коронавірусу туристів вимогу здавати ПЛР-тест перед прибуттям до Англії. Про це повідомляє The Independent.

"З п'ятниці ми скасуємо перевірку перед вильотом. Ми також скасуємо вимогу самоізоляції після прибуття", – заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Так, з 4 ранку 7 січня вакциновані мандрівники з подвійною дозою (і молодше 18 років) більше не повинні здавати негативний результат тесту на коронавірус (ПЛР або антиген) після прибуття в Англію.

З тієї ж дати та часу цим двом групам більше не доведеться самоізолюватися, очікуючи результатів тесту на "другий день", отриманих після прибуття.

З цих вихідних також буде скасовано вимогу до прибуття з подвійною дозою для проходження ПЛР-тесту на "другий день" після прибуття.

Починаючи з 4 години ранку в неділю, 9 січня, повністю вакциновані (і віком до 18 років) можуть замість цього вакциновані мандрівники зможуть пройти більш дешевий тест на антиген протягом двох днів після прибуття, при цьому їм не потрібно проходити карантин в очікуванні результату.

Таке послаблення обмежень поширюється тільки на Англію, але цілком ймовірно, що уряди Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії незабаром наслідують їхньому прикладу.

Крім того, міністр транспорту Грант Шаппс підтвердив послаблення вимог до тестування, написавши у Твіттері, що "ці заходи більше не є пропорційними", оскільки Omicron "є домінуючим варіантом і широко поширений у Великої Британії".

INTERNATIONAL TRAVEL UPDATE



We're removing the temporary extra testing measures we introduced last year at the border to slow cases of Omicron coming to the UK. Now Omicron is the dominant variant & is widespread in the UK, these measures are no longer proportionate [1/6]