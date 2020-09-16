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В аэропорту "Киев" появилось нововведение: что смогут получить туристы

Среда 16 сентября 2020 17:10
В аэропорту "Киев" появилось нововведение: что смогут получить туристы
Фото: Аэропорт "Киев" (facebook.com/airportkiev)
Автор: Катерина Гончарова

Для прибывающих открыли первый туристический терминал

На днях в международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны"), открыли первый туристический терминал, где будет размещена главная информация для гостей столицы.

Об этом РБК-Украина сообщили в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что главная функция такого поинта - информирование о локациях города и предоставление важной информации о столице.

Что можно узнать в терминале?

Пункт будет предоставлять туристам и гостям Киева информацию о главных исторических местах города, интересных локациях и объектах, маршрутах и событиях. Также будут предоставлять информацию о ресторанах, кафе, гостиницах и хостелах.

"Турист сможет узнать информацию о том, где остановиться и вкусно поесть, какие интересные места и экскурсии посетить, об эпидемиологической ситуации в стране и условиях пребывания для иностранцев. Также терминал позволяет посетить туристический портал города на двух языках: украинском и английском", - рассказали в комментарии РБК-Украина в пресс-службе Управления туризма и промоций КГГА.

Аэропорт "Киев" - сравнительно небольшой, и терминал прямо внутри могут увидеть практически все, кто заходит в его помещение.

В аэропорту &quot;Киев&quot; появилось нововведение: что смогут получить туристыФото: Аэропорт "Киев" находится в черте города (facebook.com/airportkiev)

Хотя туристам и советуют заранее узнавать информацию о стране, в которую они едут (особенно это касается правил въезда в страну), нередко бывают ситуации, когда узнать что-то нужно очень оперативно.

К примеру, если невозможно подключиться к интернету или внезапно сломался телефон. Терминалы в аэропортах разных городов обустроены, в том числе и для случаев, когда у туриста происходит что-то подобное.

Наличие подобных пунктов в аэропортах разных стран - давно известная практика. К примеру, подобные пункты можно встретить в аэропортах больших городов. Такие терминалы установлены в аэропортах Стамбула, Парижа и Берлина.

Сейчас планируется открытие еще нескольких интерактивно-сенсорных информационных терминалов в центре Киева.

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