Альтернатив в регионе нет. В Украине заработал еще один зимний курорт

В Хмельницкой области в селе Ходаковцы заработала тюбинговая горка, а в следующем году там будут доступны и лыжные трассы. Об этом сообщается в сюжете Первого Подольского.

"Зимние развлечения, которым нет альтернативы на Хмельнитчине. Тюбинговая горка, которую обустроили в селе Ходаковцы, становится все более популярной. Детей и взрослых влечет возможность прокатиться и почувствовать драйв от спуска. Для этого не нужно ехать в Карпаты, ведь комплекс разместился всего в 18 км от областного центра", – отмечается в сюжете.

Идею создания тюбинговой горки начали еще прошлой весной. Для ее обустройства выбрали рельеф, который необходим для катания на лыжах, сноубордах и тюбинге. Село расположено вблизи областного центра и имеет красивые виды. Длина трассы составляет 400 метров.

Также для посетителей обустроили смотровую террасу и заведение питания. В следующем сезоне в Ходаковцах планируют открыть лыжные трассы. Тюбинговая горка будет работать еще более двух недель.

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