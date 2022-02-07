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Цены на уровне Швейцарии. Почему на украинских курортах слабый сервис: мнение эксперта

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 16:45
Цены на уровне Швейцарии. Почему на украинских курортах слабый сервис: мнение эксперта Фото: Почему на украинских курортах слабый сервис (unsplash.com/alexandra-luniel)
Автор: Катерина Гончарова

Туроператоры и отели не стремятся брать на работу новичков и инвестировать в их обучение, говорит президент НТОУ

С сервисом в украинском туризме - множество проблем. Сервис в первую очередь зависит от людей, их компетентности. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал Президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

"У нас каждый год 122 вуза выпускают целую "армию" профильных специалистов по "Туризму, гостиничному и ресторанному делу". Но большинство в туризме Украины потом не работают, не находят достойной работы. Работодатели – туроператоры и отели – также не рвутся брать новичков и инвестировать в их обучение", – подчеркнул он.

"Турист может поселиться в дорогой гостинице, а испортить впечатление официант или таксист"

По словам эксперта, даже такой развитый и современный курорт как Буковель "из-за наших культурных и ментальных особенностей сервиса" слабо конкурирует с курортами соседних стран.

"Иностраннцы ожидают от Украины более бюджетного отдыха, а по факту сталкиваются с уровнем цен на уровне Австрии и Швейцарии и своеобразным украинским сервисом. Туристическая дестинация гостем воспринимается целостно как один продукт, хотя услуги предоставляются разными субъектами на протяжении всей его поездки".

"Турист может прилететь в бизнес-классе иностранной авиакомпании, поселиться в дорогой 5-звездочной гостинице, а испортить впечатление от места может официант или таксист, который возьмет с него втридорога, или неквалифицированный гид, который будет рассказывать ерунду не по делу", – подчеркнул он.

"В нашем обществе высокая степень конфликтности"

Менеджмент локации предполагает консолидацию всех – власти, бизнеса, СМИ, образовательных учреждений и местных сообществ, отметил Иван Липтуга.

Цены на уровне Швейцарии. Почему на украинских курортах слабый сервис: мнение эксперта

Фото: Какая рентабельность турбизнеса в Украине (инфографика НТОУ/для РБК-Украина)

"Из-за особенностей ментальности и культуры мы очень разрознены, в нашем обществе высокая степень конфликтности. Когда наступает высокий сезон, все заняты зарабатыванием денег, никто не думает стратегически о завтрашнем дне: "есть спрос сегодня – давайте поднимем цены до "не могу". Это происходит в курортных районах от Одессы до Бердянска. Поэтому наши курорты проигрывают Египту или Турции, куда можно поехать условно за ту же тысячу долларов на неделю с "all inclusive" и хорошим уровнем услуг размещения", – обратил внимание президент НТОУ.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему в Украине нет туристической статистики.

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