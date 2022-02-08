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Альтернатив в регіоні немає. В Україні запрацював ще один зимовий курорт

Автор: Євгенія Тугушева

Зараз на локації працює тюбінгова гірка, а наступного року відкриють лижні траси

На Хмельниччині у селі Ходаківці запрацювала тюбінгова гірка, а наступного року там будуть доступні й лижні траси. Про це йдеться у сюжеті Першого Подільського.

"Зимові розваги, яким немає альтернативи на Хмельниччині. Тюбінгова гірка, яку облаштували у селі Ходаківці, стає дедалі популярнішою. Дітей та дорослих вабить можливість покататися та відчути драйв від спуску. Задля цього не потрібно їхати в Карпати, адже комплекс розмістився лише за 18 км від обласного центру", – зазначається в сюжеті.

Ідею створення тюбінгової гірки розпочали ще минулої весни. Мешканці для її облаштування обрали рельєф, який потрібен для катання на лижах, сноубордах та тюбінгу. Село розташоване поблизу обласного центру та має гарні краєвиди. Довжина траси становить 400 метрів.

Також для відвідувачів облаштували оглядову терасу та заклад харчування. Наступного сезону в Ходаківцях планують відкрити лижні траси. Тюбінгова гірка працюватиме ще понад два тижні.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому на українських курортах слабкий сервіс.

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Туризм