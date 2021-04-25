Аллея сакур и "немецкий" квартал: лучшие идеи для прогулок на выходных

Поездки по Киеву на велосипеде - хорошая идея для периода, пока в городе действуют усиленные карантинные ограничения, а в общественный транспорт можно попасть только по пропускам.

Ранее мы уже писали о нескольких маршрутах, по которым можно проехать на правом берегу Киева и о том, какие интересные места там увидеть. Сегодня предлагаем вам прогуляться по левому берегу столицы. Такое велопутешествие предлагаем начать с набережной на правом берегу Днепра - улицы Набережно-Крещатицкой и Набережного шоссе. На вашем пути - красивые пейзажи Труханова острова, которыми можно любоваться в любой момент путешествия.

Если ехать со стороны Подола, то на пути вам также встретятся Арт-Причал, интересный монумент “Солнце Правды Шевченкового Слова”, разнообразные граффити и муралы - 8 километров свежего воздуха и красоты вокруг. Далее - переезжайте через мост Патона и открывайте для себя Левобережье.

Левый Берег: дома 1930-х годов

Район ДВРЗ Дарницкого вагоноремонтного завода - это маленький "уголок" с архитектурой рабочего квартала 1930-50-х годов. Он словно застыл во времени. Здесь часто снимают фильмы, клипы.

Фото: В районе ДВРЗ - немало зданий 30-50-х годов 20 столетия (uk.wikipedia.org)

Это район, название которого напрямую происходит от Дарницкого вагоноремонтного завода. Находится он в восточной части Дарницы.

Микрорайон появился в 1930-х годах. Тогда это был поселок Дарницкого депо, а впоследствии - ДВРЗ. Основная часть архитектурной застройки района создана в 1930-50 годах.

Здесь, по сравнению с другими районами столицы, мало новых жилых комплексов. Поэтому прогулка по этой местности погрузит вас в атмосферу Киева первой половины 20-го века.

Фото: Единственная велодорожка в районе ДВРЗ длиной в 120 метров (РБК-Украина/Виталий Носач)

Проехав чуть дальше, вы попадаете в настоящий лес с озером Лесным в Быковне.

Среди местных жителей, рыбаков или грибников вы часто услышите другие названия этого озера - "Березка" и "Радуга". В 1930-е годы лес стал свидетелем страшных расстрелов. Сегодня есть возможность посетить Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Аллея сакур и "немецкий" квартал

Парк Киото был основан в 1972 году в знак дружеских отношений сразу после подписания договора о сотрудничестве и развитии городов - Киева и культурной столицы Японии - Киото.

Еще немного времени - и в парке уже расцветут сакуры. Здешняя аллея сакур занесена в Книгу рекордов Украины. Ее длина составляет почти километр - 987,45 метра, вдоль которой посажено 360 саженцев. Здесь есть настоящая японская пагода, пруд с водопадом, островком и ажурными мостиками.

Фото: Природная инсталляция в парке Киото (uk.wikipedia.org)

Аварийный поселок, известный также под названием Немецкий квартал, расположен недалеко от станции метро Черниговская. Поселок был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. А уже в мирное время возникла потребность строительства жилья для рабочих Дарницкого шелкового комбината и комбината "Химволокно". Тогда к строительным работам привлекли и немецких военнопленных.

Кроме серийных советских проектов, здесь встречаются и дома, напоминающие пригородную застройку городов Германии 30-х годов 20 столетия.

Фото: Аварийній поселок - историческая местность в Днепровском районе столицы. Известна также как "Немецкий квартал" (uk.wikipedia.org)

Фото: К сожалению, таких зданий в "Немецком" квартале становится все меньше (uk.wikipedia.org)

Сегодня застройка квартала сносится ради возведения многоэтажных жилых домов, поэтому настоятельно рекомендуем вам увидеть эту необычную архитектуру - примеры послевоенной жилой застройки Киева.

Недалеко от Дарницы находится Соцгородок. В 1934 году, получив статус столицы УССР, Киев начал активно застраиваться. Был утвержден план развития киевского Левобережья, согласно которому здесь должны появиться новые заводы и фабрики, а вокруг них — вырасти современные жилые массивы со всей инфраструктурой на 150 тысяч жителей.

Фото: Аллея сакур в центре парка Киото (uk.wikipedia.org)

К сожалению, на сегодня довоенных сооружений "образцового района" осталось лишь девять. И неизвестно, сколько еще продержатся эти домики, так хуткіше езжайте на разведки.

Уютное озеро и "район-остров"

На окраинах Троещины есть Озеро Алмазное, хотя иногда на картах Киева оно обозначается как Лесное. Это искусственный и проточный водоем. Интересно, что по площади (1,65 квадратных километров) оно является крупнейшим озером Киева, а максимальная его глубина достигает 19,7 метров. Озера очень красивое, а вокруг него можно покататься сосновым лесом.

Проезжая в этой округе, вы также можете заметить "космическое" здание недостроенного асфальтового завода. Его строительство началось в середине 1980-х и было остановлено в начале 90-х. Одни говорят, что подумали о здоровье людей и экологии. Но, скорее всего, процесс остановили из-за нехватки средств. Как бы там не было, но сейчас это очень антуражное место для "инстаграмной" фотосессии.

Фото: Закат на озере Алмазное в Деснянском районе (uk.wikipedia.org)

Русановка. Это первый жилой массив в тогдашнем СССР, который построили на искусственном острове. Весь песок, который выкапывали для создания канала, был использован для постройки "основы" этого района. В целом для его создания потребовалось 4 миллиардов кубических метров песка. На острове запрещено строительство заводов и вредного производства. Кстати, это был и первый массив в Киеве, где начали возводить многоэтажки.

Сегодня остров объединяют три автомобильных и два пешеходных моста. По ним и можно объездить этот уютный остров. Сегодня нового строительства на острове нет, зато есть много мест с видами на Днепр и совсем скоро заработают известные светозвуковые фонтаны “Киевской Венеции”, построенные еще в 1970-х.

Приятно проехаться на велосипеде от метро Левобережная в сторону Русановских садов и попасть в урочище Горбачиха. Еще немножко, и это место станет местом для красивых фотосессий. Недаром ее называют “Киевской Амазонией”, ведь эта местность окутана виноградными "джунглями". Есть опасения, что скорее всего ее застроят, так что поспешите увидеть один из немногих нетронутых уголков дикой природы Киева.

Фото: Урочище Горбачиха - уголок живой природы в городе (uk.wikipedia.org)

На Левобережье - много интересных мозаик и монументальных панно советского времени. Одним из таких является мозаичное панно “Природа и люди” (общая площадь - около 100 квадратных метров) с изображением большого цветка, в центре которого две женские фигуры — олицетворение науки и природы. Считается одной из самых масштабных мозаик периода "развитого социализма". А возле станции метро Черниговская - не менее интересный мозаичный рельеф на стене Института общей и коммунальной гигиены.

Труханов остров и яхт-клуб, основанный в 1887 году

Одна из самых приятных и популярных велопрогулок в Киеве - конечно, по Труханову острову. И кажется, мы уже все увидели там и побывали во всех уголках. Но предлагаем сделать небольшую разведку и найти остатки некогда самого шикарного яхт-клуба Киева, который появился здесь в 1887 году.

Фото: Гавань киевского яхт-клуба. Открытка начала 20 века (uk.wikipedia.org)

В 80-х годах XIX купец Марголин начал застройку Труханова и первым организовал перевозку пассажиров на остров. Тогда же профессор Киевского университета святого Владимира Александр Ринек стал инициатором создания на острове яхт-клуба. Впоследствии он стал первым в Киеве речным яхт-клубом.

Фото: Пешеходный мост к острову (kyivcity.gov.ua)

Кроме главного летнего павильона, на территории яхт-клуба разместились электростанция, верфь-мастерская, эллинги, беседка на островке перед гаванью для судейской комиссии и оркестра, тир, кегельбан, теннисный корт, купальни с раздевалками. Почти все как сегодня.

Фото: Велопрогулки на Трухановом острове (kyivcity.gov.ua)

Яхт-клуб содействовал появлению на Днепре усовершенствованных типов парусных и гребных судов вместо традиционных лодок.

А до наших дней сохранились остатки набережной киевского яхт-клуба и водомерный знак с отметками уровня воды в Днепре во время наводнений. Предлагаем отыскать эти локации и вам.

Фото: Новая архитектурное сооружение на острове (kyivcity.gov.ua)

К слову, передвигаться по Труханову острову на велосипеде стало несколько удобнее. Осенью 2020 года упорядочили 5,5 гектара территории острова. Здесь появился и навес-пергола – архитектурное сооружение, которое днем будет защищать посетителей от жары, а ночью на ней включится подсветка.

Напомним, ранее мы писали о самых интересных локациях для велопрогулок на правом берегу Киева.

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