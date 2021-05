Не только all inclusive: как не ошибиться в выборе питания на курорте

Путеводитель по форматам отельного питания: советы путешественникам

Сезон отпусков уже практически наступил: сегодня многие выбирают отели для отдыха на море. Если с выбором отеля и местом разобраться туристу обычно довольно легко, то трудности могут возникнуть с тем, какой тип питания лучше и оптимальнее.

Какой тип питания выбрать и при этом не прогадать? Предлагаю разобраться, что значит BВ и RO, и решить, что больше подойдет больше вам. Каждый знак в названии питания - это аббревиатура первых букв их названия на английском. Запоминается легко.



RO (Room Only): без питания

В переводе с английского языка буквально означает "только комната". Без питания. Часто номера без питания предлагают апартаменты, гостевые дома, кемпинги, глемпинги. Иногда - и отели. Выбирая RO, обратите внимание, как далеко ближайший супермаркет или рынок, насколько далеко кафе/ресторан, есть ли в забронированном месте кухня или кухонный уголок.



Если на карте нет поблизости маркетов или рынков, то рекомендую заранее купить нужные продукты. Если нет кухни и вы не готовы питаться только консервами, тогда выбирайте следующие типы питания.

Фото: Иногда завтрак в местном кафе может обойтись дороже, чем в гостинице (pixabay.com)

Совет: зачастую RO (без питания) выбирают для экономии на завтраке. Но порой в апартаментах нет ни соли, ни масла, ни специй. Если это все купить, то в первые дни завтрак может стоить дороже, чем в местном кафе или в кулинарии маркета. Если вы не уверены, что готовы искать или готовить завтрак самостоятельно, тогда выбирайте другую категорию питания.

BB (bed&breakfast): ночевка и завтрак

Буквально переводится как "кровать и завтрак". При таком типе размещения завтрак входит в стоимость номера. Часто бесплатно предоставляются соки, вода, чай, кофе. В дорогих отелях может быть и шампанское.

Совет: всегда уточняйте, или включены напитки в стоимость завтрака. А то иногда чашка кофе может обойтись и в 5-10 евро. Следующий тип питания подойдет тем, кто любит вернуться вечером в отель и поесть на месте.

HB (half board): завтрак и ужин

В дословном переводе - "полупансион". В основном, кроме размещения, предполагает завтрак и ужин, но иногда в курортных отелях ужин можно заменить на обед. Уточняйте на ресепшене о данной возможности обмена.

Как и с завтраком, напитки могут быть за дополнительную плату. Особенно спиртные: вино, шампанское. Поэтому уточняйте, входят ли напитки в ужин. Или закажите HB+ (такой формат включает напитки). Знак + в типах питания означает, что напитки включены.

Фото: Тип питания HB предусматривает завтрак и ужин, но нередко в курортных отелях ужин можно заменить на обед (pixabay.com)

Совет: всегда считайте и сравнивайте стоимость номера с питанием BB (завтрак) и HB (завтрак/ужин). Часто отели дают ужины в подарок. Или бывает выгоднее добавить ужин, чем покушать в кафе.

Сейчас в период карантина в Турции я рекомендую заказывать ужин, чтоб вечером не тратить время на поиски питания. Также рекомендую этот тип питания в непопулярных и малоизвестных странах, когда нет уверенности, что сможете покушать без пищевого отравления. Как бы там ни было, но в отеле контроль за питанием выше, чем в уличных кафе.

FB (full board): завтрак, обед и ужин

Здесь с напитками та же история: часто бывают за дополнительную плату. Поэтому заранее уточняйте, что входит в ваш обед и ужин. Если любите выпить бокал вина за ужином, то рекомендую добавить FB+ (напитки включены).

Этот тип питания рекомендую тем, кто живет вдали от магазинов, кафе или просто не хочет экспериментировать и искать еду. Не рекомендую тем, кто целый день проводит на экскурсиях и только вечером возвращается. Лучше взять завтрак/ужин.



ALL (all inclusive): все включено

В такой тип питания входят завтрак, обед, ужин, перекусы на протяжении дня, напитки алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. Важно понимать, что all inclusive в каждой стране и в отеле будет отличаться.

Фото: FB full board можно выбирать тем, кто отдыхает вдали от магазинов и кафе (pixabay.com)

Совет: всегда уточняйте, что включено в ваш пакет. Рекомендую заказывать all inclusive, если вы будете находиться на территории отеля и не хотите тратить время на поиски еды. Также рекомендую такой тип питания, если вы летите на Мальдивы, ведь на месте еда обойдется вам гораздо дороже.



Что может быть круче all inclusive?

UAL (Ultra All Inclusive) - это круглосуточный all inclusive, плюс - бонусы от отеля. В каждой стране и отеле будет свой набор напитков и услуг. Зачастую в UAL включены алкогольные напитки импортного производства, но не всегда. Поэтому нужно уточнить, какие услуги и напитки включил отель в пакет UAL (Ultra All Inclusive).



HBT и FBT: типы питания в санаторно-курортных отелях

Часто в отелях саноторно-курортного типа можно встретить такие типы питания как HBT, FBT. Что это значит? Выше мы говорили, что HB (half board завтрак/ужин) и FB (full board) завтрак, обед и ужин. А буква Т (от англ. treatment) означает "лечение включено". Итого HBT - это завтрак/ужин и лечебные процедуры. А FBT - это завтрак, обед и ужин + лечебные процедуры.



Теперь вы знаете еще больше о типах питания на отдыхе. Осталось немного - провести свой отдых отлично. И я вам этого желаю!

