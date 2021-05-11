Гостеприимство, колорит и скидки: особенности отдыха в Грузии весной

Как спланировать путешествие: советы авиаблогера

Грузия в 2021 году входит в небольшой список доступных для украинцев стран, куда можно без сложностей отправиться на выходные или в отпуск. Эта колоритная страна привлекает низкими ценами, культурным колоритом и незабываемым гостеприимством.

Одесский авиаблогер и путешественник Владимир Беленький впервые открыл для себя Грузию этой весной в условиях пандемии. Он поделился опытом поездки и советами туристам на своей странице в Facebook.

Для украинских туристов Грузия открыла свои границы с 1 марта – путешествовать в эту страну можно без карантина, только при наличии ПЦР-теста.

Как лететь в Грузию из Украины

В связи с тем, что Грузия открылась для путешествий, уже сейчас много авиакомпаний поставили рейсы в эту страну, в частности - в Тбилиси и Батуми из многих городов Украины. Больше всего полетов у авиакомпании SkyUp, также можно отправиться в Грузию на крыльях МАУ, Bees Airlines, YanAir, отмечает блогер.

"Я выбрал SkyUp из-за прямого рейса и очень удобного расписания из Одессы, а также размера ручной клади в 9 кг (против 7 кг у МАУ и у Bees). Вылет в пятницу в 15:00, а обратно из Тбилиси в 19:05. Также есть прямой рейс из Одессы в Батуми", - раскрывает детали Владимир Беленький.

Фото: Грузия весной (facebook.com/vpb.belenky)

Он добавляет, что из-за конкуренции на маршруте авиабилеты можно купить по выгодным ценам - 100-150 долларов.

"За трансфер из аэропорта мы заплатили 12 долларов. Местные такси хотят 20. Хотя вообще такси в Грузии очень дешевые. Проехать несколько километров по городу за 35 гривен – легко", - рассказывает путешественник о тратах во время поездки.

Карантинные правила и ограничения: что нужно знать

Перед поездкой в Грузию необходимо заполнить простую форму онлайн – на электронную почту придет подтверждение. Также не раньше, чем за 72 часа до въезда в страну, необходимо сдать ПЦР-тест.

"Подтверждение на e-mail ПЦР-теста я показывал в аэропорту Одессы, по прилету в Тбилиси - только ПЦР тест. На третий день нахождения в Грузии надо сдать еще раз ПЦР-тест. Стоил 28 долларов: медсестра приехала прямо в отель", - делится опытом он.

Повторный тест обязательный и туристам говорят, что его могут проверить и полиция, и при вылете из Грузии. Хотя у Владимира Беленького никто о его прохождении не спрашивал.

"Почему-то в некоторых источниках указывают, что тест в Грузии надо сдавать каждые три дня. Это неверно", - уточняет он.

Из-за карантинных ограничений в Грузии в выходные не работают все кафе и рестораны. Во время прогулок можно приобрести еду на вынос или заказать доставку.

Фото: Вид из отеля в Тбилиси (booking.com)

"Кое-где можно перекусить на улице в режиме take away (но таких мест мало - в Тбилиси это была терраса отеля на улице). В будние дни действует комендантский час, и запрещено выходить на улицу после 21:00. В связи с этим практически все кафе и рестораны закрываются в 19:00-19:30. Доставки работают без проблем", - отмечает путешественник.

В мини-отелях – в два раза дешевле

В Грузии интереснее и выгоднее отдыхать не в сетевых отелях, а в гест-хаусах или мини-гостиницах, которыми управляет один хозяин или семья, обращает внимание блогер.

"Мы забронировали два номера - один в красивом и модном отеле, а второй номер через дорогу в самом обычном мини-отеле в два раза дешевле. Из аэропорта мы взяли трансфер, который организовал мини-отель, так как он банально был в два раза дешевле", — рассказывает Владимир.

Также путешественника подкупило гостеприимство местных жителей.

"Нас встретил сам хозяин отеля. Привез в свой отель и сразу налил графин вина, и накрыл стол, а кафе и рестораны уже были закрыты из-за комендантского часа, от денег отказался наотрез", — описывает он свой опыт.

Фото: Проживание в маленьких отелях - колоритнее (booking.com)

Хозяин маленького отеля сидел с гостями все 3 вечера в Тбилиси – рассказывал про город и Грузию, советовал, что посмотреть.

"Он организовал ПЦР-тест и экскурсию в Кахетию на Пасху. Дошло до того, что мы ходили на завтраки не в наш классный/модный отель, а в мини-отель. Потому что там все готовили специально для тебя и вкусно. Ну и, конечно, приносили вино на завтрак", — делится впечатлениями Беленький.

Такая же история повторилась в Батуми. Проживание в сетевых отелях показалось путешественнику скучным в Грузии.

"Вестернизация" может и принесла действие по инструкции, но "прибила" местный колорит", — подытоживает он.

Проживание с завтраками стоило от 750 до 1400 грн за ночь.

"Учитывая, что сейчас в Грузии мало туристов и отели полупустые, вы можете бронировать отель через Booking на одну ночь, а за остальные дни проживания договариваться напрямую с отелем. Скидка достигает от 15 до 30%".

Фото: Достопримечательности в Грузии (pixabay.com)

Также блогер советует спланировать авиаперелеты в зависимости от маршрута поездок по стране. Например, для туристов, которые собираются посетить Батуми из Тбилиси или наоборот - дорога между городами занимает около 6-7 часов в одну сторону.

"Поэтому имеет смысл прилететь в Тбилиси, а улететь из Батуми, чтобы не тратить время на дорогу обратно. Также можно взять билет на современный поезд Stadlet из Тбилиси в Батуми. Он едет пять с половиной часов и не зависит от трафика", — дает рекомендации путешественник.

Напомним, мы писали, как самому спланировать увлекательное путешествие.

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