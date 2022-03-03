Очередное фиаско. Россия осталась без документации почти на все пассажирские самолеты

Крупнейшие мировые производители самолетов Airbus и Boeing отключили от доступа к технической документации российские авиакомпании из-за санкций со стороны США и Евросоюза. Они последовали в ответ на агрессивное вторжение России в Украину.

Сейчас большинство авиалайнеров в парке российских авиакомпаний — это Airbus и Boeing.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт avianews.com.

"Без актуальной информации нельзя даже поменять лампочку"

Из-за санкций авиакомпании не смогут сделать ничего, что связано с необходимым обслуживанием авиалайнеров, пояснил avianews.com инженер по техобслуживанию Павел Кошелев.

"Без актуальной информации нельзя даже поменять лампочку. То есть самолет летает до ближайшего дефекта или ближайшей проверки, после чего он не в сервисе. Любой самолет после этого момента будет нелегален", — объяснил специалист.

Производить техническое обслуживание авиалайнеров не смогут даже сторонние сервисы, расположенные за границей. При вводе регистрационных данных самолетов из России, системы Airbus и Boeing просто не видят их в своей базе и не выдают необходимую информацию для обслуживания.

Фото: Производить техническое обслуживание авиалайнеров не смогут даже сторонние сервисы, расположенные за границей (unsplash.com/iwnph)

"Если у кого-то в России остался доступ к оффлайн-документации, то, например, следующая ревизия документов у Airbus намечена на 1 мая. С того дня нынешняя документация станет недействительной.

Использование нелегальной документации является преступлением. И, понимая такую ситуацию, любой инспектор в любом аэропорту может остановить самолет из-за того, что его использование не будет безопасным", — добавил инженер.

Напомним, ранее мы писали, что "посадит" российскую авиацию на землю всерьез и надолго.

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