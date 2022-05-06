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Аферы с картами и жильем. С каким мошенничеством сталкиваются украинцы в Польше

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 14:42
Аферы с картами и жильем. С каким мошенничеством сталкиваются украинцы в Польше Фото: Телефонное мошенничество (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В польской полиции рассказали, как избежать обмана

Украинские беженцы, которые нашли убежище в Польше, становятся жертвами мошенников, которые воруют деньги с банковских карт или обманывают на услугах.

На какими видами обмана могут столкнуться украинцы, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Gazeta.pl.

Звонят из польского банка и просят создать специальный код

Полиция города Млава в Мазовецком воеводстве сообщила об одном таком типичном случае.

В начале апреля украинцы позвонили с неизвестного номера и на русском языке переставились консультантом по безопасности одного из польских банков. Мошенники попросили украинку создать разовый код BLIK и подтвердить транзакцию. После этого со счета "ушли" все деньги, которые сразу кто-то снял с банкомата в Польше.

"В полиции предупреждают – преступники не отказываются от популярного мошенничества с BLIK, а только модифицируют его. Хакеры похищают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, притворяются друзьями или называют себя банковским работником",- рассказывают в млавской полиции.

Аферы с картами и жильем. С каким мошенничеством сталкиваются украинцы в Польше

Фото: В Польше работники банков не звонят клиентам (gettyimages.com)

Украинцам советуют: не сообщать данные банковского счета, данные для входа в учетную запись, данные кредитной карты и код BLIK.

"Настоящий сотрудник банка никогда не попросит сгенерировать код интернет-платежа. А если друг хочет одолжить деньги, сначала позвоните ему, но не через мессенджер. Пусть объяснит ситуацию", - обращают внимание правоохранители.

"Когда не смогли обмануть, сказали: "Привет из России"

Мошенничество, которое активизировалось с приездом беженцев, в Польше не новое. Но схемы выманивания денег рассчитаны на растерянных людей, которые не знакомы с порядками в другой стране.

В соцсетях украинцы, которые длительное время живут в Польше, предупреждают новоприбывших земляков, как реагировать на мошенничество с банковскими карточками.

Обычно телефонные мошенники общаются на русском языке, реже на украинском и польском. Часто при переходе в общении на польский язык они не могут ответить и сами прерывают звонок.

"Мне также звонили, представились представителями банка. Разговаривали на русском языке, когда я спросила почему он со мной так общается, ответил, что при открытии счета был указан польский и русский язык. После этого я обратилась в банк, сообщила об этом случае. В банке сказали, что они никогда не звонят к своим клиентам и порекомендовали этот номер телефона занести в черный список", - пишут пользователи Facebook в комментариях о мошенничестве в Млаве.

Аферы с картами и жильем. С каким мошенничеством сталкиваются украинцы в ПольшеФото: Украинцев обманывают при аренде жилья и воруют у них вещи (gettyimages.com)

Другие украинцы добавляют, что сами поляки знакомы с этой схемой и предупреждают украинцев не общаться, а просто бросать трубку.

"Ко мне звонят еще с прошлого года до сегодня. Это не наши соотечественники. Уже одну их группировку накрыли. Это были три россиянина и армянин", - делится одна из подписчиц.

Другая украинка отмечает, что одной из ее знакомых на просьбу разговаривать на украинском, а не на русском, ответили: "Это привет из России".

Распространенные преступления в Польше: обман при аренде жилья и кражи

Чаще всего украинские граждане в Польше сталкиваются с кражами сумок, кошельков, документов.

Но нередко случаются и мошенничества при попытке арендовать жилье. Впрочем, схема такого обмана распространена не только в Польше: в ответ на объявление об аренде квартиры, просят перечислить деньги на счет - своеобразная "бронь". После этого выясняется, что такого жилья нет или там другие собственники.

Правоохранители предостерегают: не давать незнакомыми людям паспорт и другие документы, не садиться в транспорт к незнакомцам. Необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, а также записать себе польские номера экстренных служб и телефонные номера "горячих линий" на разные случаи.

Напомним, мы писали, что Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев.

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