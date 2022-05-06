Афери з картками та житлом. З яким шахрайством стикаються українці у Польщі

У польській поліції розповіли, як уникнути обману

Українські біженці, що знайшли прихисток у Польщі, стають жертвами шахраїв, які крадуть гроші з банківських карток або обманюють на послугах.

З якими видами обману можуть стикнутися українці, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Gazeta.pl.

Дзвонять з польського банку і просять ствоти спеціальний код

Поліція міста Млава у Мазовецькому воєводстві повідомила про один такий типовий випадок.

На початку квітня українці подзвонили з невідомого номера і російською мовою переставилися консультантом з безпеки одного з польських банків. Шахраї попросили українку створити разовий код BLIK та підтвердити транзакцію. Після цього з рахунку "пішли" всі гроші, які відразу хтось зняв з банкомату в Польщі.

"У поліції попереджають – злочинці не відмовляються від популярного шахрайства з BLIK, а лише модифікують його. Хакери викрадають акаунти в соціальних мережах і месенджерах, прикидаються друзями або називають себе банківським працівником", - розповідають у млавській поліції.

Фото: У Польщі працівники банків не дзвонять клієнтам (gettyimages.com)

Українцям радять: не повідомляти дані банківського рахунку, дані для входу в обліковий запис, дані кредитної картки та код BLIK.

"Справжній співробітник банку ніколи не попросить згенерувати код інтернет-платежу. А якщо друг хоче позичити гроші, спочатку зателефонуйте йому, але не через месенджер. Хай пояснить ситуацію", - звертають увагу правоохоронці.

"Коли не змогли обманути, сказали: "Привіт із Росії"

Шахрайство, яке активізувалося з приїздом біженців, в Польщі не нове. Але схеми видурювання грошей розраховані на розгублених людей, які не знайомі з порядками в іншій країні.

У соцмережах українці, які тривалий час живуть у Польші, попереджають новоприбулих земляків, як реагувати на шахрайство з банківськими картками.

Зазвичай телефонні шахраї спілкуються російською мовою, рідше українською та польською. Часто при переході в спілкуванні на польську мову вони не можуть відповісти і самі переривають дзвінок.

"До мене також дзвонили, представилися представниками банку. Розмовляли російською мовою, коли я запитала чому він зі мною так спілкується, відповів, що при відкритті рахунку була вказана польська і російська мова. Після цього я звернулась в банк, повідомила про цей випадок. В банку сказали, що вони ніколи не телефонують до своїх клієнтів та порекомендували цей номер телефону занести в чорний список", - пишуть користувачі Facebook у коментарях про шахрайство в Млаві.

Фото: Українців обманюють при оренді житла та крадуть у них речі (gettyimages.com)

Інші українці додають, що самі поляки знайомі з цією схемою і попереджають українців не спілкуватися, а просто кидати трубку.

"До мене дзвонять ще з минулого року до сьогодні. Це не наші співвітчизники. Вже одне їхнє угрупування накрили. Це були три росіянина і вірменин", - ділиться одна з дописувачок.

Інша українка зазначає, що одній з її знайомих на прохання розмовляти українською, а не російською, відповіли: "Це привіт з Росії".

Поширені злочини в Польщі: обман при оренді житла та крадіжки

Найчастіше українські громадяни в Польщі стикаються з крадіжками сумок, гаманців, документів.

Але нерідко трапляються й шахрайства при спробі орендувати житло. Втім, схема такого ошуканства поширена не тільки в Польщі: у відповідь на оголошення про оренду квартири, просять перерахувати гроші на рахунок - своєрідна "бронь". Після цього з'ясовується, що такого житла немає або там інші власники.

Правоохоронці застерігають: не давати незнайомими людям паспорт та інші документи, не сідати в транспорт до незнайомців. Необхідно дотримуватися елементарних правил безпеки, а також записати собі польські номери екстрених служб і телефонні номери "гарячих ліній" на різні випадки.

Нагадамо, ми писали, що Румунія спростила правила транзиту для українських біженців.