Отели дорожают. Цены на курортах Турции резко подскочили в конце сезона: сколько стоит отдых

Спрос на путевки в страну в октябре остается высоким

Стоимость отдыха в Турции неустанно растет, несмотря на пандемию. Цены на проживание в отелях растут со скоростью 10% в месяц. Именно такое подорожание отелей на курортах Турции зафиксировали в сентябре.

При этом отельеры отмечают: спрос на путевки в этом месяце остается на высоком уровне, и недостатка туристов нет. Особую популярность среди украинцев в этом году заслужило анталийское побережье.

В чем причина колебания цен на отдых в Турции и во сколько обойдутся туры для украинцев – в материале РБК-Украина.

Какие курорты Турции подорожали больше всего

По данным Turizmdatabank, в сентябре 2021 года средний рост стоимости проживания в отелях за ночь - на 9,92%.

"В сентябре 2021 года изменение "ночных" цен показал непрерывную тенденцию к снижению в связи с распространением COVID. Однако за последние три месяца произошло небольшое восстановление", - говорится в сообщении организации.

Фото: В Турции много популярных туристических локаций (unsplash.com/youssef-mohamed)

В сентябре самый большой скачок в ценах коснулся самой популярной курортной локации – Анталии. В первый месяц осени 2021 года цены в отелях на анталийском побережье выросли на 19,47 %. Для сравнения - в 2020 году стоимость проживания в Анталии повысилась только на 10,45%.

На втором месте – Измир. Здесь отели повысили цены на 12,73% в сентябре 2021 года. На третьем – Мугла на Эгейском море – рост стоимости проживания в отелях составил 9,56%, а размещение в гостиницах Стамбула подорожало за месяц на 8,81%.

Такие цифры значительной мерой связаны с витком инфляции. Согласно данным статистики, существенно выросли расходы отелей: на питание – на 28%, на напитки – на 16%, на персонал – на 26,5%, на электричество и техническое обслуживание – на 13-15%.

Анталия продолжает бить рекорды: украинцев - более миллиона

В Анталии подвели итоги туристических потоков за последних три года. По данным издания turizmgunlugu.com, за 9 месяцев 2021 года в аэропорт курортной провинции прибыли 7 миллионов 16 тысяч 276 человек. Из них 85% пассажиров - с туроператорами.

Фото: Отель в Турции (Марина Казакова/для РБК-Украина)

Из общего числа прибывших – более 1 миллиона украинцев. Это в два раза больше, чем в 2019 и 2020 годах. При этом турпотоки из всех других стран только сокращались. Рост числа туристов в этом году был только из Украины - 57%, и Сербии – 7%.

"Мы понимаем, что сезон превосходит наши ожидания. Если рассматривать в целом, в прошлом году Анталия приняла 3,5 миллиона туристов. В 2021 году мы перевалили за 7 миллионов. Похоже, что к концу года турпоток превысит планку в 9 миллионов. Октябрь проходит бурно", — рассказал изданию Turizmajansi генеральный директор одной из сетей отелей Корхан Алшан.

Он отметил, что отели сети переживают "лучший октябрь с 2019 года". За два последних года они подняли свои цены на 20%.

"Несмотря на это, мы наблюдаем 95% загруженность. В сентябре мы достигли показателя заполняемости до 80%. Хороший продукт с правильной ценовой политикой мгновенно вознаграждаются", — объяснил топ-менеджер подорожание в отелях сети.

Фото: Пляжи на море в Турции (Марина Казакова/для РБК-Украина)

Сколько стоят туры в Турцию в октябре

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 14 октября и выбрали самые низкие цены.

У компании "Farvater" отдых в 3* отеле в Кемере, Сиде, Алании стартует от 12,5 тыс. гривен (403 евро) с вылетом 18 октября, в 4* отеле цены стартуют с этих же сумм, большой выбор туров по цене – от 13,5 тыс. грн. В 5-звездочных отелях неделю в октябре можно провести по цене от 16 тыс. грн - с вылетом от 18 октября.

У компании "Гамалия" – туры в Аланию начинаются с 12, 5 тыс. грн – в Алании с 4* отеле с вылетом 20 октября. В 5* отеле в Сиде можно отдохнуть по цене от 16 тыс. грн с вылетом 19 октября.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" неделя в 4* отелях Кемера обойдется от 13 тыс. гривен, в 5* - от 16,5 тыс. грн в Сиде с вылетом 20 октября.

Отметим, мы писали, по какой цене можно поехать в туры на Покрову за границей.

Также сообщалось, что на Кипре объявили о скидках для туристов в октябре.