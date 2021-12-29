250 метров над землей: в Дубае предлагают встретить 2022 год в необычной локации

В Дубае жителям и гостям эмирата предлагают встретить 2022 год на высоте 250 метров над землей – на колесе обозрения, пишет Gulf Business.

Гостям предлагают праздничный ужин. Цены на новогодний ужин варьируются от 1500 дирхамов (US$ 411) на человека в общей каюте до 67 500 дирхамов (US$ 18 500) за отдельную каюту на 15 человек. При этом в частных каютах можно будут сервировать икру и морепродукты, а гостей будут развлекать музыканты.

Все гости получат сувенирные фотографии и праздничные наборы. Кроме того, с высоты птичьего полета они смогут увидеть новогодние салюты.

Фото: Самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai (facebook.com/aindxbofficial)

Самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai на острове Bluewaters Island — новый пункт в перечне мировых рекордов Дубая. Его высота составляет 250 метров. С верхних точек открывается восхитительный панорамный вид на город и расположенные внизу рестораны, торговые центры и резиденции.

Аттракцион официально открылся 21 октября 2021 года: в нем – 48 пассажирских кают, способных одновременно принять более 1750 посетителей, — как днем, так и ночью.

Напомним, ранее мы писали, что зрители со всего мира смогут наблюдать фантастическое шоу в прямом эфире в Дубае в новогоднюю ночь на небоскребе Бурдж-Халифа.