От 100 гривен в сутки: отдых в курортной Кирилловке в августе привлекает низкими ценами

К прозрачному морю и золотистым пескам приезжают из разных регионов Украины

Кирилловка – один из самых популярных курортов на Азовском море в Запорожской области. К поселку относятся две косы – Федотова с островом Бирючьим и Пересыпь. Так что туристы могут остановиться как в самом поселке, так и на участках, омываемых морем и лиманом.

В этом году курорт пострадал от нашествия медуз и морских блох. Несколько недель отдыхающие не могли купаться в море из-за жгучих веществ, которые медузы выделяли в воду. К концу июля проблема исчезла – после штормов море очистилось и стало прозрачным, морских животных в воде почти не находят.

Отдых в Кирилловке привлекает удобными пляжами с золотистым песком как для взрослых, так и для детей. Для купания там довольно удобный заход, при этом и для взрослых достаточно глубины.

В Кирилловке достаточно развита инфраструктура – есть хорошие отели, санатории, аквапарк и дельфинарий, супермаркет, кафе, почта и автостанция.

При этом в последний месяц лета провести отпуск в Кирилловке можно по вполне доступным ценам. Мы изучили самые дешевые варианты отдыха на курорте.

Сколько стоит отдых в отелях

Отдых в Кирилловке – не самый бюджетный на Азовском море. Более доступное размещение можно найти на косе Пересыпь.

Фото: Пляж в Кирилловке (booking.com)

Например, в гостевых домиках "Amore mio" неделю вдвоем можно провести по цене от 2520 гривен (360 гривен в сутки). За эту сумму можно пожить в эконом-комнате с двумя кроватями или одной двуспальной, с вентилятором и микроволновой печью. Также – бесплатный wifi и небольшой открытый бассейн. Кухня, душ и туалет – общие на территории. В комнатах "люкс" за 4100 гривен на неделю есть свой санузел.

Чуть дороже будет размещение в гостевых домах и пансионатах в самом поселке – 3300-3500 гривен в неделю – с общим санузлом и кухней, столиками для обеда на улице.

В отелях с собственным пляжем на первой линии неделя на двоих обойдется в среднем от 6000 гривен. Например, в отеле "Гранд Виктория" стандартный номер с двуспальной кроватью, кондиционером и санузлом обойдется в 6860 гривен.

Отдых в "Willa Pena" с такими же условиями размещениями и отрытым бассейном на территории обойдется гостям от 6300 гривен в неделю.

Фото: В Кирилловке хватает отелей с бассейнами на территории (booking.com)

Отдых в частом секторе: от 100 гривен с человека

Как и на большинстве других курортов Украины, в Кирилловке есть большой выбор комнат в частном секторе. Самые бюджетные номера по 100-120 гривен с человека обычно предлагают спальное место и вентилятор. Фотографии некоторых вариантов номеров напоминают скорее кладовки. При таком размещении душ, туалет, общая кухня находятся на территории. Рассчитывать на ортопедические матрасы не приходится.

При этом у тех же хозяев комнаты подороже могут быть оборудованы более новой и комфортной мебелью, холодильником.

Например, за 150 гривен с человека (2100 гривен в неделю за двоих) можно пожить в домовладении в 8 минутах от моря. При этом в номерах будет холодильник, телевизор и в некоторых – кондиционер.

Фото: Вариант бюджетного размещения в Кирилловке (doba.ua)

"Наш уютный гостевой двор находиться в 8 минутах от моря, у нас есть продуктовый магазин со свежими продуктами, автостоянка, 2 беседки, 2 душа с горячей водой, 2 летних душа, туалеты во дворе, интернет, общая кухня со всем необходимым", - описывают предложение на сайте doba.ua.

Чуть ближе к морю и немного дороже можно провести отпуск в гостевом дворе в центре Кирилловки – за 250 гривен с человека. В 100 метрах от дома - мини-маркет, столовая, аптека, медпункт, услуги маникюра.

"В домиках "стандарт", 250 гривен с человека, предоставляются удобные кровати, кондиционер, телевизор, тумбочки, комод, шкаф, ванная комната, санузел, отдельная кухня, посуда, есть номер с балконом", — перечисляют удобства хозяева.

К слову, в группе в Facebook "Любимая Кирилловка" на август чаще всего предлагают комфортные номера с санузлом, кондиционером, холодильником и мини-кухней по цене 700 гривен в сутки за двоих.

Отметим, ранее отдых в Коблево на Черном море превысил в цене путевки в Турцию.

Также туристов предупредили о стремительной смене погоды на морских курортах в Украине.