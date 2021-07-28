Жара и грозы с градом: на море в Украине туристы застанут стремительную смену погоды

Отдыхающих предупредили о первом уровне опасности на курортах

Погода в Украине стремительно меняется: в ближайшие дни объявлен первый уровень опасности из-за надвигающихся гроз с градом и шквалов. На курортах Черного и Азовского морей погодные условия испортятся также – вместе с ливнями усилится и жара, сообщают метеорологические центры в южных областях.

"Жара временами – донимающая, но нужно согласиться, что это не 35-39 градусов, которые недавно грызли, жгли и кусали. Да и ночи уже явно милосерднее, из окна ночной воздух – хоть пей", — описала на своей странице в Facebook погоду в Украине на ближайшую неделю синоптик Наталья Диденко.

По последним данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие сутки на побережье украинских морей еще будет солнечно, хотя остальные регионы "накроет" циклон. А к пятнице непогода дойдет до южных областей страны.

Азовское море: шторм и град

На курортах Запорожской области (Кирилловка, Бердянск) отдыхающим следует приготовиться к резкому ухудшению погоды. Согласно прогнозу погоды на сайте местных метеорологов, грозовые дожди начнутся в области в четверг, 29 июля. Температура воздуха будет держаться на отметках 28-35 градусов днем и 18-23 градуса ночью.

Фото: Море в Кирилловке в Запорожской области (facebook.com/Юлия Янчевская)

Шквальный ветер до 20 м/с может срываться в пятницу, 30 июля. В этом же день в области ожидаются грозовые дожди с градом. В такую погоду море штормит, поэтому пляжный досуг скорее всего не удастся – зонты и шезлонги будет сдувать, а волны сбивать с ног.

Ясная тихая погода установится на курортах Запорожской области на выходных – 1-2 августа будет светить солнце, а температура воздуха достигнет 35 градусов.

Черное море: дожди через день

В Херсонской области, куда туристы едут отдыхать на знаменитые курорты Железный порт, Скадовск (остров Джарылгач), Лазурное – погода также подпортит настроение отдыхающим.

Фото: Курортный сезон на Черном море в Украине (jettyimages.com)

По данным местных метеорологов, 29 июля в области будут гроза, днем местами град и шквал до 20 м/с. Днем будет жарко – до 35 градусов.

В пятницу, 30 августа, ночью умеренный дождь и грозы, днем – возможен град. Так же жарко.

В субботу и воскресенье еще возможны кратковременные дожди, но ветер начнет стихать. В понедельник, 2 августа, переменная облачность останется, но осадков больше не будет. Температура воздуха днем прогреется до 37 градусов.

Фото: Отдыхающие на море в Одессе (РБК-Украина)

А вот в Одесской области – курорты Затока, Грибовка, Черноморск – до конца июля дожди и грозы будут идти через день, включая 2 августа, но сильного ветра не ожидается. По данным Украинского гидрометцентра, воздух прогреется до 36 градусов.

Напомним, мы писали, какой прогноз погоды ожидают до конца недели.

Также стало известно, что отдых на Черном море в Украине летом - значительно дороже путевок в Турцию.