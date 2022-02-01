UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В 10 раз выше рекламного тарифа. Стало известно, сколько Ryanair тратит на перевозку пассажиров

Автор: Евгения Тугушева

Компания не покрывала свои затраты на полеты и теряла на перевозке каждого клиента по 4 евро

У крупнейшего лоукостера Европы Ryanair себестоимость перевозки каждого пассажира в 10 раз превышает рекламный тариф 5 евро, сообщает Avianews.com.

Такие данные финансового отчета авиакомпании за последний квартал 2021 года.

За этот период Ryanair в среднем тратил 51 евро на перевозку одного клиента. Крупнейшая статья затрат топливо в себестоимости занимало 19 евро.

На оплату разных сборов в аэропортах лоукостер платил в пересчете на каждого пассажира 8 евро.

Амортизация самолетов и зарплаты персонала составляли еще по 6 евро на каждую статью затрат.

Фото: Ryanair не покрывал свои расходы на полеты и терял на перевозке каждого пассажира по 4 евро (unsplash.com/markus-winkler)

На фоне таких трат средний доход Ryanair в пересчете на пассажира составлял 47 евро. От продажи билетов авиакомпания получала 25 евро. Еще по 22 евро клиенты авиаперевозчика тратили на дополнительные услуги. В их перечень входят перевозка багажа, дополнительная ручная кладь и выбор места в самолете.

Такие данные показывают, что в отчетный период Ryanair не покрывал свои затраты на полеты и терял на перевозке каждого пассажира по 4 евро.

Для сравнения, у Wizz Air в конце 2021 года себестоимость доставки каждого клиента составляла 80 евро. При этом авиакомпания зарабатывала на пассажирах в среднем по 52 евро: 21 евро ей приносила продажа билетов, 31 евро — реализация дополнительных услуг. Операционные убытки Wizz Air от перевозки каждого клиента составили по 28 евро.

Что входит в себестоимость доставки одного пассажира у Ryanair:

  • топливо — 19,2 евро;
  • сборы аэропортов и наземное обслуживание — 8 евро;
  • зарплаты персонала — 6,2 евро;
  • аэронавигация — 5,5 евро;
  • амортизация самолетов — 6,2 евро;
  • маркетинг и дистрибуция — 3,7 евро;
  • техническое обслуживание и запчасти — 2,2 евро.

Всего: 51 евро.

Напомним, ранее мы писали, в Европе прогнозируют стремительный рост путешествий в 2022 году.

Также мы писали, какие аэропорты Европы оказались самыми загруженными.

Читайте РБК-Украина в Google News
RyanairавиабилетыТуризм