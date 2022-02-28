ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появился сайт по помощи украинцам во время российского вторжения: детали

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 15:01
Появился сайт по помощи украинцам во время российского вторжения: детали Фото: Львовский вокзал (unsplash.com)
Автор: Travel

На ресурсе можно искать и предлагать помощь

Запускают сайт для помощи украинцам, которые ищут убежища и помощи из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Сайт "Вместе для Украины" разработан волонтерами с целью предоставления информации и облегчения доступа к гуманитарной помощи людям, пострадавшим от кризиса в Украине.

"Мы запускаем новый веб-сайт, предоставляющий информацию для украинцев и беженцев, прибывающих в Европу. Сайт UnitedForUkraine.org все еще находится в разработке и будет продолжать развиваться, но мы начали собирать важную информацию", - указано в сообщении.

1. Помощь с жильем и проживанием;
2. Юридическая помощь;
3. Экстренные контакты;
4. Центры поддержки беженцев;
5. Ресурсы поддержки;
6. Пожертвования.

Появился сайт по помощи украинцам во время российского вторжения: детали

Фото: Майдан Незалежности в Киеве (unsplash.com/gleb-albovsky)

Украинцев призывают делиться этой информацией с родственниками, друзьями и всеми, кто сейчас нуждается в помощи. Тем, кто готов предложить один из видов помощи, просят написать на info@unitedforukraine.org:

1. Контакты – сведения о любых известных вам организациях, которые готовы принять беженцев, организовать транспорт, оказать любые другие услуги поддержки.
2. Убежище - сообщите, можете ли вы предложить убежище в любой точке Европы украинцам, которые бегут из страны.
3. Волонтерство - если готовы "инвестировать" свое время.
4. Юридический – сообщите, являетесь ли вы юристом и готовы ли оказать любую юридическую поддержку, которая может понадобиться украинцам, прибывающим в Европу.
5. Вовлеченность – напишите своим депутатам, чтобы они добивались санкций и поддержки Украины. Присоединяйтесь к местным демонстрациям - если в вашем городе нет демонстрации, подумайте об ее организации.

Те, кто ищет помощи, могут выбрать варианты в меню сайта:

  1. Страны, где нужна помощь:
  • Польша
  • Венгрия
  • Германия
  • Франция
  • Румыния
  • Болгария
  • Молдавия
  • Латвия
  1. Какая нужна помощь:
  • Жилье
  • Юридическая поддержка
  • Ресурсы поддержки беженцев
  • Пожертвование

Для получения помощи надо заполнить анкету о количестве взрослых и детей, направлении эвакуации, владении языками.

Напомним, мы писали, какие вокзалы в Украине на данный момент работают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения