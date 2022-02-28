Появился сайт по помощи украинцам во время российского вторжения: детали

На ресурсе можно искать и предлагать помощь

Запускают сайт для помощи украинцам, которые ищут убежища и помощи из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Сайт "Вместе для Украины" разработан волонтерами с целью предоставления информации и облегчения доступа к гуманитарной помощи людям, пострадавшим от кризиса в Украине.

"Мы запускаем новый веб-сайт, предоставляющий информацию для украинцев и беженцев, прибывающих в Европу. Сайт UnitedForUkraine.org все еще находится в разработке и будет продолжать развиваться, но мы начали собирать важную информацию", - указано в сообщении.



1. Помощь с жильем и проживанием;

2. Юридическая помощь;

3. Экстренные контакты;

4. Центры поддержки беженцев;

5. Ресурсы поддержки;

6. Пожертвования.

Фото: Майдан Незалежности в Киеве (unsplash.com/gleb-albovsky)

Украинцев призывают делиться этой информацией с родственниками, друзьями и всеми, кто сейчас нуждается в помощи. Тем, кто готов предложить один из видов помощи, просят написать на info@unitedforukraine.org:

1. Контакты – сведения о любых известных вам организациях, которые готовы принять беженцев, организовать транспорт, оказать любые другие услуги поддержки.

2. Убежище - сообщите, можете ли вы предложить убежище в любой точке Европы украинцам, которые бегут из страны.

3. Волонтерство - если готовы "инвестировать" свое время.

4. Юридический – сообщите, являетесь ли вы юристом и готовы ли оказать любую юридическую поддержку, которая может понадобиться украинцам, прибывающим в Европу.

5. Вовлеченность – напишите своим депутатам, чтобы они добивались санкций и поддержки Украины. Присоединяйтесь к местным демонстрациям - если в вашем городе нет демонстрации, подумайте об ее организации.

Те, кто ищет помощи, могут выбрать варианты в меню сайта:

Страны, где нужна помощь:

Польша

Венгрия

Германия

Франция

Румыния

Болгария

Молдавия

Латвия

Какая нужна помощь:

Жилье

Юридическая поддержка

Ресурсы поддержки беженцев

Пожертвование

Для получения помощи надо заполнить анкету о количестве взрослых и детей, направлении эвакуации, владении языками.

Напомним, мы писали, какие вокзалы в Украине на данный момент работают.