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Німеччина продовжила безвіз для українців до 180 днів: деталі

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Понеділок 28 лютого 2022 10:55
Німеччина продовжила безвіз для українців до 180 днів: деталі Фото: Берлін, Німеччина (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проживання можна продовжити після закінчення 90 днів

Німеччина збільшила термін перебування українських громадян за безвізовим режимом до 180 днів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Федерального міністерства внутрішніх справ країни.

"Громадяни України, які в'їхали в Німеччину без візи на короткий термін, можуть отримати дозвіл на проживання ще на 90 днів після закінчення 90 днів", - йдеться у поясненні відомства.

Також вказується, що наразі поступає багато запитань про наслідки війни проти України. Відповіді на найбільш поширені запитання можна знайти на сторінці міністерства.

На запитання, чи можуть громадяни України подати заяву про надання притулку у Німеччині, відповідь така:

"Федеральне міністерство внутрішніх справ і вітчизни виступає за безбюрократичний прийом переміщених осіб з України і зараз вивчає, як такий прийом може відбутися на європейському рівні. Громадяни України, які перебувають у Німеччині, можуть подати заяву про надання притулку відповідно до вимог законодавства", - йдеться на сайті міністерства.

Уточнюється, що Федеральне управління з питань міграції та біженців завжди перевіряє в кожному окремому випадку, чи дотримані вимоги щодо надання захисту.

Нагадаємо, ми писали, які вокзали в Україні на даний момент працюють.

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