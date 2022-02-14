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"Все полеты происходят". В столичных аэропортах нет отмены или переноса рейсов

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Понедельник 14 февраля 2022 13:11
"Все полеты происходят". В столичных аэропортах нет отмены или переноса рейсов Фото: Самолет компании Lauda в аэропорту "Борисполь" (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

"Борисполь" и "Жуляны" работают в штатном режиме

В аэропорту "Борисполь" по состоянию на понедельник новых изменений в рейсах не произошло.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Мы работаем в штатном режиме, вся информация есть на табло и на официальном сайте. Пока все хорошо, мы работаем по расписанию", — отметили в пресс-службе аэропорта.

Основные изменения за последние дни описаны на странице аэропорта в Facebook. Там указано, что авиакомпания KLM отменила все рейсы с 13 по 17 февраля.

"В ближайшее время расписание может меняться. Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время, сообщаем, что по состоянию на сегодня, практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - отмечают в аэропорту.

&quot;Все полеты происходят&quot;. В столичных аэропортах нет отмены или переноса рейсовФото: Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме (facebook.com/airportboryspil)

В пресс-службе аэропорта "Киев" в комментарии РБК-Украина сказали, что аэропорт также работает в штатном режиме.

"Все рейсы в и из аэропорта "Киев" работают совершенно в штатном режиме, все полеты происходят", — прокомментировали РБК-Украина текущую ситуацию в аэропорту.

Никаких изменений с рейсами, по данным пресс-службы, в последнее время не произошло. Также от авиакомпаний не поступало информации о возможных изменениях в ближайшее время.

Напомним, мы писали, что будет с рейсами в Украину на фоне угрозы агрессии России.

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