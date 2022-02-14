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"Всі польоти відбуваються". У столичних аеропортах немає скасування чи переносу рейсів

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Понеділок 14 лютого 2022 13:11
"Всі польоти відбуваються". У столичних аеропортах немає скасування чи переносу рейсів Фото: Літак компанії Lauda в аеропорту "Бориспіль" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

"Бориспіль" та "Жуляни" працюють у штатному режимі

В аеропорту "Бориспіль" станом на понеділок нових змін у рейсах не відбулося.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі аеропорту.

"Ми працюємо у штатному режимі, вся інформація є на табло і на офіційному сайті. Поки все добре, ми працюємо за розкладом", - зазначили у прес-службі аеропорту.

Основні зміни за останні дні описані на сторінці аеропорту у Facebook. Там вказано, що авіакомпанія KLM скасувала всі рейси з 13 до 17 лютого.

"Найближчим часом розклад може змінюватись. Ми уважно слідкуємо за всіма змінами. Водночас повідомляємо, що станом на сьогодні, практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів", - зазначають в аеропорту.

&quot;Всі польоти відбуваються&quot;. У столичних аеропортах немає скасування чи переносу рейсівФото: Аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі (facebook.com/airportboryspil)

В прес-службі аеропорту "Київ" у коментарі РБК-Україна сказали, що аеропорт також працює у штатному режимі.

"Всі рейси до і з аеропорту "Київ" працюють абсолютно в штатному режимі, всі польоти відбуваються", - прокоментували РБК-Україна поточну ситуацію в аеропорту.

Жодних змін із рейсами, за даними прес-служби, останнім часом не відбулося. Також від авіакомпаній не поступало інформації про можливі зміни найближчим часом.

Нагадаємо, ми писали, що буде з рейсами в Україну на тлі загрози агресії Росії.

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